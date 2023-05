Nam du khách tử vong bất thường trên đỉnh núi ở đảo Phú Quý

Ngày 9-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp VKSND cùng cấp đã đến huyện đảo Phú Quý để điều tra nguyên nhân cái chết của một nam du khách tại xã Long Hải, Phú Quý.

Trước đó, trưa ngày 8-5, người dân địa phương phát hiện một thanh niên nằm tử vong trong tình trạng nhiều vết máu xung quanh người trên đỉnh núi Cao Cát, xã Long Hải, huyện Phú Quý.

Ghi nhận ban đầu, nạn nhân cao khoảng 1m7, mặc áo thun màu xám, quần tây đen, chân mang giày vải màu đen, tử thi có vết cắt trên cổ.

Cảnh sát bám dây để trèo xuống vực tìm kiếm các vật dụng liên quan vụ việc. Ảnh: DT

Trong tối 8-5, công an xác định được danh tính người đàn ông tử vong là anh P.Q.Đ. (23 tuổi, ngụ TP HCM) và đã thông báo đến gia đình nhận dạng.

Trong ngày 9-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp VKSND tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Do nơi phát hiện thi thể nạn nhân là đỉnh núi Cao Cát, có độ cao 106m so mặt nước biển nên các điều tra viên phải bám theo các triền đá để thu thập các vật dụng bên dưới vực sâu được cho có liên quan đến vụ việc.