Toàn cảnh vụ kiện liên quan hoa hậu Lê Hoàng Phương làm đại sứ thương hiệu

Hoa hậu Lê Hoàng Phương vướng vào vụ kiện 10 tỉ đồng với nhà tài trợ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023

Trong phiên tòa thứ hai của vụ kiện liên quan đến hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hội đồng xét xử tập trung giải quyết tranh chấp liên quan đến vấn đề Lê Hoàng Phương trở thành đại sứ thương hiệu cho Bệnh viện Nam An.

Theo chia sẻ của Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023, ban tổ chức đã giới thiệu Lê Hoàng Phương trở thành đại sứ của Nam An theo hạng mục công việc được thực hiện trong hợp đồng 149 hoàn tất trước đó.

"Kể từ khi ký hợp đồng với Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An, Lê Hoàng Phương đã trở thành đại sứ của Bệnh viện Nam An. Khi đó, Bệnh viện Nam An sử dụng hình ảnh của Lê Hoàng Phương và ban tổ chức vẫn tiếp tục hỗ trợ bằng cách đăng tải hình ảnh, thông tin việc Lê Hoàng Phương làm đại sứ cho Bệnh viện thẩm Mỹ Nam An, đó là trách nhiệm của ban tổ chức" - đại diện ban tổ chức nói.

Ngoài ra, phía ban tổ chức cho rằng Lê Hoàng Phương cũng không có tuyên bố, phát ngôn hay việc làm nào ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Nam An cũng như là ảnh hưởng đến hình ảnh đại sứ của Nam An.

Về việc Nam An gọi hợp đồng giao kết với Lê Hoàng Phương là "cánh tay nối dài", ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 cho là không hợp lý.

Nghĩa là, ban tổ chức đã thực hiện toàn bộ quyền lợi nêu ra trên tổng số 143 quyền lợi nêu trong hợp đồng. Ngay trước khi thời điểm xảy ra vụ tranh chấp, Bệnh viện Nam An đã thanh toán đầy đủ 10 tỉ đồng, cơ bản đã nghiệm thu.

Phía Bệnh viện Nam An cũng nhiều lần thể hiện sự hài lòng với dịch vụ quảng bá thương hiệu mà phía Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 cung cấp.

Ngay cả khi xảy ra vụ tranh chấp và đưa nhau lên tòa, Hội đồng xét xử cũng chỉ tập trung làm rõ hạng mục 5, Phụ lục 1 của Hợp đồng quảng bá thương hiệu do "nguyên đơn - Bệnh viện thẩm mỹ Nam An - không tranh chấp những hạng mục khác".

Ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2023 cho rằng bị lợi dụng tên tuổi để truyền thông

Về con số 8,64 tỉ đồng, đại diện Viện Kiểm sát và chủ tọa yêu cầu nguyên đơn nêu rõ căn cứ yêu cầu bồi thường. Trả lời thẩm phán, luật sư Bệnh viện Nam An nói con số này là "ước chừng".

Hội đồng xét xử không chấp nhận câu trả lời "ước chừng" và cho rằng lời giải thích của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An chưa thuyết phục.

Thẩm phán yêu cầu Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An suy nghĩ kỹ và đưa ra câu trả lời cụ thể. "Người ta thực hiện được điều nào thì phải trừ cho người ta ra chứ" - chủ tọa xét hỏi nguyên đơn.

Ở cuối buổi xét xử thứ hai của phiên tòa sơ thẩm vụ tranh chấp giữa Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An và Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023, Hội đồng xét xử khuyên nguyên đơn và bị đơn hòa giải, trước khi tòa án có phán quyết chính thức, bởi khi hòa giải cả hai bên "được rất nhiều". Giống ở phiên tòa đầu, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An tiếp tục xin hoãn phiên tòa để hòa giải với bị đơn là ban tổ chức Miss Grand Việt Nam.

"Chúng tôi xin tạm hoãn phiên tòa để có phương án hòa giải. Bản thân chúng tôi rất muốn hòa giải nhưng phía bị đơn không có thiện chí. Lần hòa giải đầu tiên, chỉ có luật sư làm việc, mà không có đại diện của công ty" - luật sư Bệnh viện thẩm mỹ Nam An nói.

Tại tòa, luật sư Ban tổ chức Miss Grand Vietnam nói không phải không muốn hòa giải, nhưng thiện chí của phía công ty nhiều lần bị Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An bác bỏ, khiến mọi việc bị đẩy đi quá xa, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và mối quan hệ giữa hay bên.

Kết quả vụ kiện sẽ được tuyên vào ngày 13-6

Tại phiên tòa, luật sư bị đơn chỉ ra Bệnh viện Nam An vi phạm điều 8 của hợp đồng. Trong đó, hợp đồng nêu rõ một trong hai bên chỉ có quyền chấm dứt bằng văn bản "nếu một trong hai bên sau 15 ngày không khắc phục hậu quả nghiêm trọng".

Đồng thời, hai bên cam kết giữ bí mật, không công bố điều khoản cho bên thứ ba. Hợp đồng 149 cũng nêu rõ điều khoản "hai bên có quyền thương thảo, sửa đổi hợp đồng, có thể đưa phương án giữa các bên. BTC không hạn chế bất kỳ quyền lợi nào từ Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An, thậm chí dùng mọi cách để đáp ứng toàn bộ yêu cầu.

Vụ kiện ảnh hưởng ít nhiều đến hoa hậu Lê Hoàng Phương và ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023

Trước thềm tuyên án vụ việc, đại diện ban tổ chức MGV 2023 có chia sẻ liên quan đến công việc, quan hệ đối tác từ ngày đầu gặp gỡ, ký kết.

"Khi chúng tôi bắt tay ký hợp đồng với Bệnh viện Nam An, chúng tôi trăn trở vì đây là bệnh viện quá mới. Với sự cạnh tranh của thị trường thẩm mỹ hiện nay, chúng tôi trăn trở làm sao để bệnh viện xây dựng tiếng tăm thương hiệu. Trong khoảng thời gian 5 tháng hợp tác, lượng người biết đến bệnh viện thẩm mỹ rất nhiều. Điều đó tác động tốt đến khách hàng sử dụng dịch vụ. Danh tiếng của bệnh viện cũng nâng tầm, xuất hiện dày trên mọi nền tảng của cuộc thi Miss Grand Vietnam" - đại diện ban tổ chức nói.

Tuy nhiên, điều phía ban tổ chức không ngờ là tên tuổi của Miss Grand Vietnam 2023 bị lợi dụng để làm truyền thông, đưa ra kiện tụng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, hợp đồng chúng tôi đang ký kết.

"Tại đêm chung kết Miss Grand Vietnam, Lê Hoàng Phương nỗ lực rất nhiều, đăng quang trong sự ủng hộ gần như 100% của khán giả. Ngay sau đêm đăng quang, Lê Hoàng Phương luôn mong muốn hỗ trợ cho Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An với vai trò đại sứ một cách tốt nhất, phát triển toàn diện. Những kiện tụng, ồn ào hiện tại, với tôi là điều không hề phù hợp" - đại diện ban tổ chức nói thêm.