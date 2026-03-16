Nam diễn viên mất hết tất cả vì bạn gái trở mặt tố là "yêu râu xanh", còn đòi 8,8 tỷ đồng mới cho yên chuyện

Vụ việc nam diễn viên Hàn Quốc Han Ji Sang bị hủy bỏ việc bổ nhiệm làm giảng viên tại khoa Nghệ thuật Diễn xuất thuộc trường Đại học Sungkyunkwan vì tấn công tình dục bạn gái cũ đã khiến báo giới xứ củ sâm tốn nhiều giấy mực. Nhưng hóa ra không chỉ mất việc tại đại học danh tiếng, nam tài tử họ Han còn bị cắt sóng triệt để ngay tại thời điểm dính lùm xùm “yêu râu xanh”.

Được biết, Han Ji Sang và bạn gái cũ (cô A) nảy sinh quan hệ tình cảm từ tháng 5/2018 nhưng đã “đường ai nấy đi” hồi cuối năm 2018. Sau khi tài tử họ Han chủ động đề nghị chia tay do khác biệt trong quan điểm sống, cô A bỗng dưng trở mặt. Không còn tỏ ra ngọt ngào với Han Ji Sang như trước, cô A đã gửi thẳng tin nhắn buộc tội nam diễn viên này quấy rối tình dục, cưỡng bức cô chỉ vài phút trước khi anh lên sân khấu diễn vở kịch Ben-Hur.

Chưa dừng lại ở đó, A còn đăng 1 bài viết ẩn danh, tố cáo Han Ji Sang cưỡng bức cô nhưng nhanh chóng xóa đi, không để lại bất kỳ lời giải thích nào. Khán giả nhanh chóng ùa vào chỉ trích Han Ji Sang, khiến anh phải chủ động rút lui hoặc bị cắt khỏi tất cả các dự án đang tham gia tại thời điểm đó.

Tới nay, Han Ji Sang vừa lên tiếng làm rõ về vụ việc ồn ào liên quan tới người bạn gái cũ A. Nam nghệ sĩ khẳng định mình chưa từng phạm tội quấy rối tình dục cũng như chưa bao giờ bị xử phạt với tội danh này, đồng thời cho biết anh sẽ thực hiện các hành động pháp lý mạnh mẽ đáp trả với những bình luận ác ý trên mạng.

Theo lời Han Ji Sang, anh và A từng có tình cảm trong 1 buổi gặp nhưng xuất phát từ 2 phía chứ không hề có sự cưỡng ép, đụng chạm cơ thể khiếm nhã: “Cuộc trò chuyện giữa tôi và bạn gái cũ diễn ra 1 cách bình thường và chúng tôi dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau trong buổi gặp mặt ngày hôm đó. Chúng tôi đã uống rượu cùng nhau, bầu không khí trở nên thoải mái hơn và cả 2 đều cảm thấy bị thu hút bởi đối phương. Có những tiếp xúc thân mật diễn ra trong buổi gặp gỡ này. Tuy nhiên, những cử chỉ này không hề đơn phương hay bị ép buộc, mà diễn ra 1 cách tự nhiên xuất phát từ việc đôi bên có tình cảm dành cho nhau”.

Đồng thời, Han Ji Sang tung luôn bằng chứng đoạn ghi âm cho thấy đích thân A thừa nhận nam diễn viên không xâm hại cô. Khi đôi bên gặp gỡ trò chuyện, chính cô A đã thừa nhận: “Anh không quấy rối em, hoàn toàn không phải hành động 1 chiều. Em cũng rất thích những khoảnh khắc đó. Về mặt pháp lý, anh không sai. Anh không ép buộc, cưỡng bức em. Anh không làm gì sai cả”.

Sau buổi gặp, Han Ji Sang chủ động đề nghị bồi thường cho A, bồi thường ở đây để bù đắp cho việc anh đột ngột đề nghị chia tay khiến đàng gái bị tổn thương cảm xúc. Thế nhưng, A lại được nước lấn tới, hét 1 con số trên trời, từ đây, Han Ji Sang cho rằng bạn gái cũ đã tống tiền anh. Cụ thể, nam diễn viên khẳng định tình cũ đã yêu cầu 1 khoản tiền từ 500 triệu won - 1 tỷ won (8,8-17,6 tỷ đồng) hoặc 1 mối quan hệ công khai kéo dài 1 năm thì mới chịu giữ im lặng.

“Nếu ai đó lôi cáo buộc xâm hại ra để đe dọa tôi thì làm sao tôi có thể hẹn hò với người đó được? Điều đó thật phi lý. Khi tôi hỏi luật sư của A rằng liệu mình làm gì sai để đến mức phải trả 500 triệu won (8,8 tỷ đồng) thì A đã đột ngột hạ mức tiền yêu cầu xuống còn 300 triệu won (khoảng 5,3 tỷ đồng)” , Han Ji Sang ấm ức kể lại mọi chuyện.

Không thể chịu đựng cô A thêm được nữa, Han Ji Sang quyết định khởi kiện bạn gái cũ tội âm mưu tống tiền. Cuối cùng, cơ quan chức năng xác định hành động của A chưa đến mức cấu thành tội danh tống tiền mang tính hình sự, cho nên cô gái này đã được vô tội. Thế nhưng, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đồng thời xác nhận không có bằng chứng nào về việc Han Ji Sang cưỡng bức hay quấy rối tình dục A.

Han Ji Sang sinh năm 1982, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 21 tuổi. Kể từ đó tới nay, anh được chú ý nhờ loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Rosy Lovers, Catch the Ghost, Haechi,...

Nguồn: Koreaboo