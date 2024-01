Nam diễn viên lên núi sống chung với 3 nữ diễn viên trẻ sau scandal ngoại tình

Ngày 9/1, Yahoo Japan đưa tin nam diễn viên Masahiro Higashide đang sống cùng 3 sao nữ trong showbiz là Mado Karasumori (27 tuổi), Nari Saito (29 tuổi) và Karin Matsumoto (24 tuổi) trên 1 vùng núi hẻo lánh. Theo trang tin, 3 nữ diễn viên nói trên đã chuyển đến ở cùng Masahiro Higashide hơn 6 tháng qua. Hàng ngày, họ cùng nhau săn bắn thú rừng, hái rau và đi đến suối lấy nước để có nguồn thức ăn, nước uống.

Tin tức Masahiro Higashide sống chung nhà với nhiều phụ nữ ngay lập tức gây xôn xao dư luận Nhật Bản. Trên mạng xã hội, khán giả bàn tán về mối quan hệ giữa Masahiro Higashide và 3 nữ diễn viên trẻ. "Liệu Jbiz sắp có 1 vụ bê bối mới", cư dân mạng đặt nghi vấn.

Mado Karasumori, Nari Saito và Karin Matsumoto (từ trái sang phải) đã chuyển lên núi sống với....

... nam diễn viên Masahiro Higashide

Hình ảnh ghi lại cuộc sống tập thể của Masahiro Higashide và 3 nữ diễn viên trẻ

Trước luồng ý kiến tranh luận của dư luận, Masahiro Higashide thừa nhận chuyện sống cùng 3 đồng nghiệp nữ. Khi được hỏi về mối quan hệ với Mado Karasumori, Nari Saito và Karin Matsumoto, nam diễn viên này cho biết: "Chúng tôi quý mến nhau và đều thích cuộc sống bình yên, gần gũi với thiên nhiên. Tôi không quan tâm mọi người đang bình phẩm điều gì. Tôi cũng không lo lắng về scandal nào đó sẽ xảy ra. Ở vùng núi hẻo lánh này, chúng tôi có thể sống tự do, tự tại và làm những gì chúng tôi muốn".

Trong khi Mado Karasumori, Nari Saito và Karin Matsumoto chia sẻ rằng họ chuyển đến ở cùng Masahiro Higashide bất chấp điều tiếng và hoàn cảnh thiếu thốn vì cảm thấy thích thú với cuộc sống mới của nam diễn viên này.

Masahiro Higashide quyết định lên núi sống ẩn dật vào năm 2022 để tránh sự soi mói của truyền thông sau bê bối ngoại tình. Chỗ tài tử Nhật Bản sống cách xa khu dân cư, không tín hiệu điện thoại, ga và nước sạch. Masahiro Higashide phải tự lo liệu thức ăn, nước uống hàng ngày. Để lấy được nước sạch, sao nam này phải mất hơn 5 tiếng đi lại. Hiện, Masahiro Higashide kiếm sống bằng cách săn bắn thú rừng và mang đi bán.

Masahiro Higashide sống biệt lập, tự cung tự cấp ở 1 nơi hẻo lánh

Ngoại hình xuề xòa khiến khán giả Nhật Bản không thể nhận ra tài tử nổi tiếng 1 thời

Masahiro Higashide sinh năm 1988. Anh từng là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng ở showbiz Nhật Bản. Masahiro Higashide được biết đến qua các bộ phim như Death Note: Light Up the New World, Ký sinh thú, Bá vương học đường, Con đường mùa xuân...

Năm 2020, anh đánh mất gia đình và sự nghiệp sau khi bại lộ chuyện ngoại tình với người đẹp Erika Karata. Theo Weekly Bunchun , họ hẹn hò sau khi hợp tác trong bộ phim Asako I & II. Mối quan hệ của Masahiro Higashide và Erika Karata kéo dài suốt 3 năm. Thời điểm bắt đầu qua lại với Masahiro Higashide, Erika Karata mới 19 tuổi - độ tuổi chưa thành niên tại Nhật Bản.

Nam diễn viên ngoại tình với Erika Karata

Sau khi vụ ngoại tình chấn động bị phanh phui, nữ diễn viên Anne Watanabe quyết định ly hôn với Masahiro Higashide. Anne Watanabe giành được quyền nuôi dưỡng 3 con và đưa các bé sang Pháp sinh sống, học tập. Không chỉ bị vợ bỏ, Masahiro Higashide còn bị công ty quản lý quay lưng. Nam diễn viên không có việc làm, phải bồi thường tổn thất không nhỏ cho đối tác. Theo truyền thông Nhật Bản, sau khi chi trả hết các khoản đền bù, Masahiro Higashide không có đủ tiền để chu cấp cho vợ cũ nuôi con.

Không chấp nhận được việc chồng phản bội, Anne Watanabe đã ly hôn Masahiro Higashide và đưa các con ra nước ngoài sinh sống

Nguồn: Yahoo Japan, Weekly Bunchun