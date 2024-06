Nam diễn viên lần thứ 3 bị cảnh sát bắt

Ngày 6/5, Nate đưa tin nam diễn viên Park Sang Min bị cảnh sát bắt và thu hồi giấy phép lái xe tại chỗ. Anh hiện bị truy tố không giam giữ vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ về hành vi lái xe khi say rượu. Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 19/4. Khi đó, cảnh sát đã nhận được tin báo của người dân về trường hợp đỗ xe trái quy định trong hẻm nhỏ và chủ xe có biểu hiện không tỉnh táo. Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện người ngủ quên trong xe là Park Sang Min. Nồng độ cồn trong máu đo được của nam diễn viên vào ngày hôm đó là hơn 0,08% - vượt mốc cho phép.

Sau thông báo từ phía cảnh sát, công ty quản lý Park Sang Min thừa nhận hành vi vi phạm của nam diễn viên và lên tiếng xin lỗi: "Park Sang Min đã có 1 buổi tụ họp với bạn bè và lái xe đến chỗ vắng người để nghỉ ngơi cho tỉnh rượu vào tháng trước. Sau đó, anh ấy bị cảnh sát bắt vì vi phạm luật giao thông. Công ty chúng tôi và diễn viên Park Sang Min hoàn toàn nhận thức được trách nhiệm và không có bất kỳ lời bào chữa nào. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì Park Sang Min đã có hành vi gây lo ngại".

Theo Nate, đây là lần thứ 3 Park Sang Min bị bắt vì hành vi lái xe trong tình trạng say rượu. Lần đầu nam diễn viên bị cảnh sát bắt giữ là vào năm 1997. Anh đã lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khi say xỉn. Đến năm 2011, Park Sang Min bị bắt quả tang lái xe khi say rượu ở Gangnam, Seoul và bị treo bằng lái. Và nay, nam diễn viên lại tiếp tục vi phạm, thậm chí nồng độ cồn trong máu còn cao đến mức khiến anh bị tước giấy phép lái xe ngay tại chỗ.

Việc Park Sang Min liên tục tái phạm cùng 1 lỗi say rượu lái xe, bất chấp những rủi ro có thể xảy đến với bản thân và người xung quanh gây phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người yêu cầu cơ quan chức năng xử phạt mạnh tay đối với trường hợp vi phạm nhiều lần của Park Sang Min.

Park Sang Min sinh năm 1970. Anh từng tham gia diễn xuất trong Cuộc đời lớn, Thợ săn thành phố, Ma lực đồng tiền, Thiên mệnh hoàng đế, Sự thật nghiệt ngã, God of War... Ngoài hành vi lái xe khi say rượu, Park Sang Min còn mất hết danh tiếng vì vướng scandal hành hung vợ. Năm 2010, anh hầu tòa sau khi gây thương tích cho vợ và phải đền bù 200.000 won (3 triệu đồng). Trước đó, nam diễn viên này cũng đã có 3 lần phải nộp phạt vì hành vi bạo lực gia đình nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Nguồn: Wikitree

https://kenh14.vn/nam-dien-vien-lan-thu-3-bi-canh-sat-bat-20240605114425435.chn