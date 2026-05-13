Nam diễn viên cầu hôn, cưới rồi chia tay trong 3 ngày, ngang nhiên cưới người mới dù đã có vợ con đề huề?

Cách đây không lâu, nam tài tử Trung Quốc - Tưởng Nghị đã khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng khi cầu hôn nữ diễn viên Triệu Anh Tử. 1 ngày sau, cặp sao được cho là tổ chức đám cưới kín đáo. Nữ diễn viên họ Triệu cũng hạnh phúc thông báo cô đã có chồng và liên tục cùng Tưởng Nghị tương tác thân mật trên sóng livestream. Thế nhưng ngay sau đó, 2 nghệ sĩ đã chia tay chóng vánh.

Triệu Anh Tử liền giải thích trong 1 livestream rằng cô đã trải qua cuộc hôn nhân thử nghiệm, bao gồm cầu hôn, cưới và chia tay Tưởng Nghị trong vỏn vẹn 3 ngày. Cô còn gây sốc khi ví von mối quan hệ này là “thử mặt nạ trước khi mua, nếu không hợp, chỉ cần xé bỏ nó đi”.

Khi dư luận vẫn chưa lắng xuống, tới sáng 13/5, Tưởng Nghị tiếp tục bị phanh phui 1 bí mật động trời. Theo tờ 163, nam diễn viên được cho là đã có vợ con đề huề, vậy nhưng vẫn nhận lời tham gia cuộc hôn nhân thử nghiệm trong vòng 3 ngày với Triệu Anh Tử. Theo nguồn tin, 1 người phụ nữ vừa chia sẻ loạt video cùng hình ảnh cho thấy cô đã đăng ký kết hôn và có con với Tưởng Nghị. Người được cho là vợ Tưởng Nghị còn công khai nhấn thích các bình luận chúc phúc từ cư dân mạng, qua đó ngầm thừa nhận mối quan hệ hôn nhân với nam diễn viên sinh năm 1981.

Trên trang cá nhân, người phụ nữ còn chia sẻ hình 1 đứa bé nghi là con chung với nam diễn viên họ Tưởng. Đáng nói, kể từ tháng 8/2025, cô này đã thường xuyên khoe lên mạng ảnh con mình cùng nhiều hoạt động bên các thành viên trong gia đình.

Người phụ nữ được cho là vợ Tưởng Nghị đã đăng ảnh và clip cho thấy cô kết hôn rồi có con với nam diễn viên. Ảnh: 163

Trước đó, Tưởng Nghị gây xôn xao với màn cầu hôn Triệu Anh Tử. Ảnh: 163

Sau đó, Tưởng Nghị - Triệu Anh Tử còn được cho là đã tổ chức đám cưới, nhưng hóa ra đây chỉ là 1 màn dàn dựng theo kịch bản. Cả màn cầu hôn nói trên cũng chỉ là dàn dựng. Ảnh: 163

Thông tin Tưởng Nghị đã có vợ con đề huề ở thời điểm tham gia cuộc hôn nhân thử nghiệm với Triệu Anh Tử đã khiến dư luận sốc nặng, đồng thời chỉ trích nam diễn viên này tơi bời vì cho rằng anh thiếu nghiêm túc trong chuyện tình cảm, sẵn sàng xem hôn nhân như trò đùa và trêu đùa cảm xúc của công chúng.

Tưởng Nghị sinh năm 1981 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Năm lớp 11, nhờ ngoại hình nổi bật, anh tình cờ quen biết 1 nhà sản xuất và bắt đầu bén duyên với nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tưởng Nghị theo học tại Học viện Hí kịch Thượng Hải. Tới năm 2003, anh chuyển tới Bắc Kinh để chính thức phát triển sự nghiệp diễn xuất. Sau nhiều năm lăn lộn trong giới, Tưởng Nghị dần trở nên nổi tiếng và được nhiều khán giả biết tới qua loạt phim như Hậu Cung, Truyền Thuyết Nữ Oa - Linh Châu, Tứ Đại Danh Bổ bản 2003 hợp tác với Chung Hán Lương và Cha In Pyo. Ảnh: Sohu

Bản thân Triệu Anh Tử cũng hứng “gạch đá” dữ dội từ công chúng vì nhiều khả năng cô biết chuyện Tưởng Nghị đã lập gia đình và có con rồi nhưng vẫn phối hợp với nam diễn viên trong cuộc hôn nhân thử nghiệm, còn không ngại thân mật với đối phương.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu nữ diễn viên họ Triệu trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng vì những chiêu trò thị phi. Từ khi có được chút tiếng tăm, sự nghiệp của cô đã dần chệch hướng. Thay vì tiếp tục đi lên bằng thực lực, nữ diễn viên lại liên tục làm trò trước công chúng do muốn nổi tiếng nhanh. Năm 2017, cô có màn ngất xỉu gây xôn xao trên thảm đỏ sự kiện. Tuy nhiên, cú ngã của Triệu Anh Tử có động tác thiếu tự nhiên, vì vậy nhiều người tin rằng nữ nghệ sĩ đã giả ốm. 1 trong những chiêu trò gây phẫn nộ nhất của Triệu Anh Tử là lợi dụng tên tuổi của các nam nghệ sĩ đình đám như Lâm Canh Tân, Thành Nghị, Trần Hiểu, Cha Eun Woo... nhằm thu hút sự chú ý về phía mình.

Triệu Anh Tử gây phẫn nộ vì phối hợp cùng Tưởng Nghị trong màn kết hôn thử nghiệm. Ảnh: Sohu

Nguồn: 163