Nam chính phim Hàn đơ nhất hiện tại: Vừa tái xuất đã bị khán giả đòi cắt vai, netizen còn tìm luôn người thay thế

Thời gian gần đây, truyền hình Hàn liên tục có sự xuất hiện những bộ phim lấy đề tài kinh dị nặng đô, như Khu Vườn Dối Trá, Ác Quỷ,... Và hiện tại Longing for You (Chờ Ngày Báo Thù) là một tác phẩm tương tự khi cũng khai thác câu chuyện xoay quanh những án mạng thảm khốc. Phim mới lên sóng 2 tập đầu tiên trên ENA và nhận được khá nhiều phản hồi tích cực xoay quanh cốt truyện, những tình tiết kịch tính. Tuy nhiên lại có một cái tên khiến khán giả vô cùng khó chịu, đó là nam chính Na In Woo.

Vai diễn thám tử gây tranh cãi

Longing for You lấy bối cảnh ở Woojin, một thị trấn nhỏ nổi tiếng yên bình, không có tội phạm nhưng lại bất ngờ xảy ra một vụ án giết người. Na In Woo vào vai thám tử Oh Jin Seong, một người vui vẻ, huyên náo, ồn ào, phải gia nhập đội điều tra khi em trai anh Jin Woo bị nghi vấn là thủ phạm trong một vụ án giết người. Sau khi chứng minh được sự trong sạch của em trai và khiến hung thủ phải lộ diện, Jin Seong đã được ưu đãi đặc biệt tại đồn cảnh sát Gangnam. Nhưng cùng lúc này, Jin Woo cũng bất ngờ bị sát hại, đẩy Jin Seong vào hành trình báo thù, đồng thời tìm kiếm sự thật về cái chết của em trai mình.

Sau hai tập đầu tiên, nhân vật Jin Seong gây khó chịu cho khán giả bởi bản tính quá ồn ào, huyên náo trong mọi hoàn cảnh, dù anh ta làm một công việc đòi hỏi sự nghiêm túc. Sự ồn ào này thường xuyên gây ra phiền nhiễu chứ không hề gây cười cho khán giả hay các nhân vật khác. Thậm chí có đôi lúc, không chỉ dừng lại ở ồn ào mà In Seong còn thô lỗ và tọc mạch vào chuyện của người khác. Tuy nhiên nhiều người cũng suy đoán rằng, biên kịch cố tình xây dựng một nhân vật huyên náo để khắc họa sự tương phản về tâm lý sau khi em trai của anh ta bị sát hại.

Diễn xuất không thuyết phục

Na In Woo vốn nổi tiếng bởi luôn được xếp vào hàng những tân binh có diễn xuất đáng gờm của màn ảnh Hàn. Sau một vài tác phẩm với cơ hội được đóng chính cùng các bạn diễn cùng lứa, lần này, Na In Woo được cho là có một bước tiến lớn khi xuất hiện bên cạnh các diễn viên gạo cội trong một tác phẩm nặng về tâm lý. Đáng tiếc, sau 2 tập đầu, anh lại trở thành lỗ hổng diễn xuất của bộ phim.

Trên trang Mydramalist, rất nhiều bình luận bày tỏ sự thất vọng của khán giả về màn trình diễn lần này từ Na In Woo. Tính cách nhân vật đã là một điểm trừ, đã thế diễn xuất của Na In Woo còn khiến người xem nhân đôi sự khó chịu. Biểu cảm bị cho là quá cường điệu của Na In Woo khiến nhiều người không thể tập trung xem phim. Thậm chí một số khán giả còn đề cử những cái tên thích hợp hơn cho vai diễn này và người được nhắc đến nhiều nhất là Lee Seung Gi, một cái tên đình đám của làng phim Hàn.

Bình luận của khán giả: - Mọi thứ đều tốt trừ diễn xuất của Na In Woo. Diễn xuất của anh ấy thật kinh khủng; nhân vật của anh ấy là một thám tử nhà quê ồn ào, huyên náo, nhưng anh ấy đã thể hiện nó rất tệ, đó là lý do tại sao tôi không thể thích nhân vật này. Nếu được thể hiện bởi người khác, tôi có thể đã thích nhân vật đó. - OST hay, kỹ xảo điện ảnh tuyệt vời. Nhưng diễn xuất của Na In Woo quá tệ để xem phim tiếp. - Diễn xuất của nam chính thực sự... Anh ấy cần phải cải thiện rất nhiều. Ngoài ra thì cốt truyện rất hay, đáng kỳ vọng nhưng tôi không chắc có xem tiếp được hay không. - Mới xem xong tập đầu tiên, vai diễn không thực sự phù hợp với In Woo, cảm thấy anh ấy phải gồng rất nhiều. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn trong những tập tiếp theo.

Lee Seung Gi được gọi tên cho vai diễn Jin Seong

