Nam chính phim Hàn bị chê diễn xuất quá "giả tạo", phim dài tận 100 tập thì ai mà chịu nổi?

Đế Chế Thanh Lịch (Elegant Empire) là bộ phim truyền hình dài tập tiếp theo lên sóng trên KBS trong năm nay, sau thành công của Woman in a Veil. Phim Ngay từ khi lên sóng, phim đã bị so sánh với bom tấn đài SBS - Penthouse bởi màu sắc, bố cục poster tương đối giống nhau. Thêm vào đó, Đế Chế Thanh Lịch cũng lấy bối cảnh thế giới thượng lưu với những tranh đấu quyền lực, tiền bạc.

Thế nhưng nếu Penthouse có dàn diễn viên chính quá xuất sắc thì Đế Chế Thanh Lịch mới chỉ vừa lên sóng vài tập đã lập tức gây ra tranh cãi vì diễn xuất của nam chính Kim Ji Woo.

Vào vai tổng tài cũ kỹ, thiếu điểm nhấn

Trong phim, Kim Ji Woo vào vai Gi Yun, người được miêu tả là một vị chủ tịch trẻ rất thông minh và đẹp trai của tập đoàn WJ Entertainment. Anh ta nổi tiếng bởi có vẻ ngoài hoàn hảo lại còn vô cùng lãng mạn, tử tế với tất cả mọi người. Thế nhưng đằng sau bề ngoài có vẻ hoàn hảo kia, Gi Yun thực chất là một người đàn ông đầy tham vọng với một bí mật đen tối mà anh ta không thể nói với người khác.

Có thể thấy, Gi Yun thuộc dạng vai nam chính tổng tài đã quá quen thuộc trên màn ảnh. Gần đây nhất, King the Land cũng xây dựng dạng vai diễn này và bị chỉ trích vì kịch bản xưa cũ, nhân vật thiếu hấp dẫn. Tới Elegant Empirem, khán giả chẳng còn mấy tha thiết mặn nồng với dạng nhân vật này. Và sau những tập đầu, nhân vật Gi Yun cũng chẳng khá khẩm gì hơn nam chính King the Land khi khán giả thấy anh ta không thực sự ra dáng chủ tịch. Những lần xuất hiện của Gi Yun khiến khán giả cảm thấy "buồn cười" nhiều hơn là cảm giác bị hút hồn như miêu tả ban đầu về nhân vật này. Chẳng biết anh ta có bí mật to tát gì đang ẩn giấu hay không nhưng có vẻ khán giả không quan tâm cho lắm khi thấy Gi Yun khá vô thưởng, vô phạt trong tổng thể câu chuyện. Khán giả quan tâm nhiều hơn tới Shin Ju Kyung, một cô gái nghèo đầy tham vọng, tìm cách tiếp cận Gi Yun với ước mơ "thoát nghèo".

Diễn xuất bị chê quá "giả tạo"

Thực chất với một bộ phim truyền hình dài tập, đối tượng khán giả chính là người lớn tuổi và các bà nội trợ như Elegant Empirem thì khán giả cũng chẳng đòi hỏi quá nhiều ở việc kịch bản phải mới mẻ, thú vị. Điều người xem quan tâm nhiều hơn là diễn xuất của các diễn viên. Thế nhưng ngay cả điều này, Kim Ji Woo cũng gây tranh cãi. Sau khi phim lên sóng tuần đầu tiên, không ít phản hồi tiêu cực, cho rằng nam diễn viên họ Kim diễn xuất giả tạo, biểu cảm cường điệu, quá lố, không hề lột tả được hình ảnh của một chủ tịch hoàn hảo

Trên trang Mydramalist, không ít bình luận tỏ ra hoang mang khi biết bộ phim này có độ dài lên tới 100 tập mà mới mở màn đã gây ra nhiều thất vọng. Một số bình luận còn cho rằng họ không xem nổi tới nửa tập phim thì sao đủ kiên trì để theo dõi cả một hành trình dài tới vậy.

Bình luận của khán giả: - Gi Yun khóc trông thật giả tạo như thể anh ấy đang giả khóc vì thương hại. Tôi còn nghĩ đây là một diễn viên nghiệp dư bị ép phải hành động như vậy (nhưng có vẻ anh ta cũng đã đóng phim nhiều năm). - Nam chính diễn tệ quá, xem cứ có cảm giác nhân vật cợt nhả kiểu gì ấy. - Tôi còn tưởng đây là một bộ phim nghiêm túc nhưng sao giọng điệu của nam chính lại kiểu hài hước? - Tập 1 thật lãng phí thời gian. - Tôi đã xem nửa tập và... lộn xộn quá. Nghiêm túc đấy, mọi người định xem 100 tập ư?

Nguồn ảnh: KBS