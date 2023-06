Nam chính gây thất vọng nhất hiện tại: Hình tượng khác xa nguyên mẫu, biểu cảm một màu?

Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 (See You in My 19th Life) là tựa phim mới ra mắt được 2 tập và nhận về rất nhiều phản hồi tích cực. Dù rating thấp hơn "đối thủ" King The Land của đài JTBC nhưng Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 được đánh giá cao hơn hẳn. Khán giả dành nhiều lời khen cho kịch bản phim và đặc biệt là màn thể hiện của nữ chính Shin Hye Sun. Nhiều người cũng tỏ vẻ tiếc nuối khi lẽ ra đài tvN nên đẩy mạnh việc quảng bá bộ phim này hơn.



Nhận nhiều lời khen là vậy nhưng trên thực tế, sau 2 tập đầu vẫn có một số tranh cãi xoay quanh bộ phim này, mà cụ thể là nam chính Ahn Bo Hyun. Trong phim, anh vào vai Moon Seo Ha, quý tử của một tập đoàn lớn nhưng luôn bất mãn với bố kể từ sau cái chết của mẹ.

Thực tế ngay từ khi nhà đài công bố dàn diễn viên, đã có nhiều bình luận cho rằng Ahn Bo Hyun không hề phù hợp với hình tượng Moon Seo Ha. Bởi lẽ Seo Ha trong nguyên tác truyện tranh là một chàng trai có vẻ ngoài gầy gò, xanh xao. Trong khi đó, Ahn Bo Hyun lại nổi tiếng vì thân hình sáu múi, vẻ đẹp rắn rỏi, mạnh mẽ. Được biết để vào vai này, Ahn Bo Hyun đã phải giảm tới 8 cân để bản thân trông gầy hơn. Thế nhưng khi lên phim, nhìn Ahn Bo Hyun, khán giả vẫn khó có thể hình dung ra Moon Seo Ha của truyện tranh.

Ahn Bo Hyun đã nỗ lực giảm cân vì vai diễn

Nhưng có vẻ anh vẫn khá cơ bắp

Chuyện hình tượng nhân vật không giống với nguyên tác hoàn toàn có thể thông cảm được, vấn đề lớn nhất mà Ahn Bo Hyun phải đối diện sau 2 tập phim đầu tiên là những bình luận trái chiều xoay quanh diễn xuất của mình. Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho phản ứng hóa học giữa anh và Shin Hye Sun thì lại có không ít khán giả cho rằng biểu cảm của Ahn Bo Hyun quá đơn điệu, một màu. Xuyên suốt hai tập, thứ anh làm nhiều nhất chỉ là đứng một chỗ và tỏ ra lạnh lùng hoặc phán xét.

Biểu cảm của Ahn Bo Hyun bị cho là quá đơn điệu

Bên cạnh những bình luận tiêu cực, nhiều người lại cho rằng ở hai tập đầu tiên, Ahn Bo Hyun chưa có "đất dựng võ" chứ không phải biểu cảm của anh có vấn đề. Dù Moon Seo Ha là kẻ mang trong mình rất nhiều sự tổn thương nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài, luôn đối diện với mọi thứ bằng vẻ điềm đạm, an tĩnh, chính bởi vậy nên Ahn Bo Hyun mới có phần hơi... đơ. Bằng chứng là ở cuối tập 2, phân cảnh Seo Ha đứng trước mộ của người bạn thời thơ ấu, diễn xuất của Ahn Bo Hyun khác biệt hẳn, thực sự thuyết phục được người xem. Dĩ nhiên hiện tại còn quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận gì, thế nên cứ đón chờ những tập tiếp theo để xem diễn xuất của Ahn Bo Hyun sẽ ra sao?

Nguồn ảnh: tvN