Nam ca sĩ ân hận về bê bối lộ clip ngoại tình 16 phút với á hậu, phản ứng của vợ diva gây bất ngờ

Năm 2019, vụ Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh và nam ca sĩ Hứa Chí An lộ clip ngoại tình 16 phút trên taxi khiến showbiz Hong Kong (Trung Quốc) chấn động. Vào thời điểm đó, Huỳnh Tâm Dĩnh đang hẹn hò Mã Quốc Minh, còn Hứa Chí An là chồng của diva Trịnh Tú Văn. Sau khi vụ việc vỡ lở, Huỳnh Tâm Dĩnh - Hứa Chí An bị công chúng chỉ trích, tẩy chay kịch liệt và phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật nhiều năm. Á hậu Hong Kong 2012 bị bạn trai Mã Quốc Minh chia tay, còn Hứa Chí An được vợ tha thứ sau khi mở họp báo khóc lóc xin lỗi.

Mới đây, Hứa Chí An gây chú ý khi xuất hiện trên talkshow giải trí và thẳng thắn trải lòng về scandal ngoại tình trong quá khứ. Nam ca sĩ thừa nhận anh đã phạm 1 sai lầm khó tha thứ, gây tổn thương đến người anh yêu thương nhất - bà xã Trịnh Tú Văn. "Tôi đã quá ích kỷ và không biết trân trọng những thứ mình đang có vào thời điểm đó. Vụ việc năm xưa là 1 vết sẹo khó phai, đi theo tôi cả cuộc đời này để nhắc nhở tôi về lỗi lầm nghiêm trọng đã phạm phải", Hứa Chí An chia sẻ.

Hình ảnh Hứa Chí An - Huỳnh Tâm Dĩnh âu yếm nhau trên taxi được truyền thông đăng tải vào năm 2019

Vụ ngoại tình của 2 nghệ sĩ hàng đầu này từng gây chấn động showbiz 1 thời

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Hứa Chí An cho biết anh ân hận khi gây ra vụ ngoại tình và làm tổn thương đến người nam ca sĩ yêu thương nhất

Theo Hứa Chí An, anh đã trải qua 1 khoảng thời gian vô cùng đen tối và hiện tại không còn dám kỳ vọng vào việc bản thân có thể khôi phục lại danh tiếng như xưa: "Tôi không dám nói ra mong muốn về sự nghiệp của bản thân. Có nhiều lý do khiến tôi phải kín tiếng về sự trở lại với nghệ thuật của mình. Việc tôi vẫn còn được đứng trên sân khấu ca hát, xuất hiện trước ống kính máy quay ở thời điểm hiện tại đã là 1 điều hết sức may mắn", Hứa Chí An cho biết.

Hứa Chí An sinh năm 1967. Trước khi vụ ngoại tình với Huỳnh Tâm Dĩnh bại lộ, anh là ca sĩ kiêm diễn viên hàng đầu showbiz. Hứa Chí An kết hôn với diva Trịnh Tú Văn vào năm 2013. Họ được xem là cặp sao quyền lực và kín tiếng của giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc).

Hứa Chí An và diva Trịnh Tú Văn từng có 20 năm đồng hành cùng nhau trước khi đi đến hôn nhân. Sau khi Hứa Chí An vướng bê bối tình ái, Trịnh Tú Văn đã chấp nhận tha thứ cho chồng

Nguồn: China Times