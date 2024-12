Năm 2025 tới rồi, đừng áp lực "New Year – New Me" nữa, có thể Chill Guy mà vẫn thành công đấy!

Lý do New Year – New Me vỡ mộng và người trẻ hoài nghi chính mình

Tôi cũng không ngoại lệ! Vào thời khắc chuyển giao giữa năm 2023-2024 tôi ghi vào cuốn sổ 3 mục tiêu nhất định đạt được trong năm mới: Giảm 10kg, mua cho mẹ chiếc xe máy mới và đi du học Trung Quốc. Song, giờ nhìn lại cuốn sổ đó, chẳng có điều nào hoàn thành cả, có những thứ tôi chỉ mới đạt được ⅓ như chuyện giảm cân hay có điều tôi chưa hề đả động đến như chuyện đi du học Trung Quốc. Bạn hỏi tôi có buồn không? Buồn chứ, thậm chí tôi còn có chút sợ hãi chính mình, tự trách bản thân có nên "New Year – New Me" trong năm 2025 nữa không?

Giờ là lúc mở sổ, tính xem một năm vừa qua đã làm được gì. Ảnh minh họa.

Khi lướt một vòng TikTok, tôi bỗng thấy mình không hề đơn độc vì hóa ra ngoài kia, nhiều bạn trẻ cũng rơi vào tình huống tương tự. Có người thậm chí còn chẳng đạt nổi một mục tiêu nào, năm 2024 có khi còn tệ hơn cả năm 2023…. Tâm lý tự trách, áp lực đè nặng khiến nhiều người loay quanh tìm câu trả lời rằng mình đã sai ở đâu, là chưa đủ nỗ lực, những mục tiêu đặt ra quá to lớn, khó hoàn thành quá hay do em xui thôi.

"Chuyện năm cũ qua đi và đặt mục tiêu cho năm mới dần vô tình trở thành một áp lực đối với mình. Vì bản thân cứ phải giàu hơn, mục tiêu phải lớn hơn, phải giống với quy chuẩn thành công hay hạnh phúc mà nhiều người công nhận - nhà lầu, xe hơi, một chồng hai con,...", một netizen chia sẻ trên Threads nhận về nhiều sự đồng cảm.

Check lại những mục tiêu và thấy mình chưa đạt được điều gì nhiều. Nguồn: Huệ An.

Không khó để nhận ra vô vàn bạn trẻ đang loay hoay với New Year – New Me do chính mình tự đặt ra. Nguồn: Minhhoang1234.

Tâm sự của cư dân mạng trên cũng là một trong vô vàn những lý do khiến danh sách những thứ đặt ra trong trào lưu New Year – New Me (năm mới sẽ thay đổi thành một phiên bản mới tốt hơn) của nhiều người trẻ đều không có hiệu quả, đều thất bại.

Một vấn đề dễ dàng nhìn thấy đó là chúng ta thường đặt ra những mục tiêu quá lớn hoặc chỉ chạy theo số đông mà chẳng cần biết nó có phù hợp với mình không. Ví như chuyện vừa mới ra trường và đi làm với mức lương 10 triệu, cô gái mong năm 2025 có thêm nghề tay trái và đặt mục tiêu tích cóp được 500 triệu đầu tiên sau 1 năm đi làm.

Và rồi, vì mục tiêu quá lớn, quá tham vọng nhưng không có định hướng cụ thể khiến nhiều người rơi vào trạng thái nỗ lực ảo, đôi lúc mơ hồ, sợ hãi kéo bản thân ngày càng đi xuống chứ chưa nói đến chuyện đi bình thường hay đi lên.

Đó là còn chưa kể đến việc khi bạn đã có sự chuẩn bị cẩn thận, chu đáo thì vẫn không tránh khỏi việc "bị chệch khỏi đường ray" do những yếu tố tác động từ bên ngoài. Đó là điều hiển nhiên!

"Mình từng nghĩ giờ công việc ổn định rồi thì tháng sau sẽ đăng ký học tiếng nhưng rồi ngay đầu tháng sau mình nhận thông báo công ty cắt giảm nhân sự, mình phải chật vật đi tìm việc mới, thất nghiệp 5 tháng tiêu hết chỗ tiền dành dụm được. Nhưng giờ mình đã có công việc mới, vẫn đang cố gắng làm quen nhưng cũng có tín hiệu đáng mừng", cô bạn Hoàng Linh (26 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Tại sao không thử New Year Same Me hay cứ Chill Guy đi!

Vậy nếu năm 2025 này, bạn chuyển qua New Year Same Me hay chỉ đơn giản là làm Chill Guy thì sao… Sao không thử nhỉ? New Year không có nghĩa là rũ bỏ hết bản thân của quá khứ. Năm mới đơn giản là một chặng đường mới, quãng thời gian mới để chúng ta viết tiếp đam mê của bản thân.

Chill Guy cũng đâu phải là sống phó mặc đời mình trôi theo lẽ tự nhiên mà chỉ là cảm giác hạnh phúc với những gì bản thân đã - đang và sẽ có, đừng áp lực quá mà hãy thưởng thức, trân trọng hiện tại nhiều hơn. Đồng thời, chấp nhận rằng có những thứ không hoàn hảo, những điều không như ý mình xảy ra trong đời.

Đâu phải cứ chill guy là chưa trải qua điều gì? Nguồn: MXH.

Gần đây, tôi có một cuộc trò chuyện dài với một người anh mà mình vẫn thần tượng, bởi anh đang làm công việc bản thân ước mơ, nổi tiếng như những gì mà anh ấy đặt kỳ vọng từ 10 năm trước. Tôi có nói rằng: "Em vừa xé nháp một năm qua đó, không biết năm mới nên đặt mục tiêu gì"?.

Câu trả lời của người anh này khiến tôi sững lại và suy ngẫm: "Làm điều em muốn thôi. Và em cũng đâu có xe nháp (ý tôi là bỏ đi). Em mất đi một công việc và giờ đã có một công việc khác. Em không giảm được 10kg nhưng nhìn xem giờ em đã biết cách tính toán lượng calories và tự nấu ăn cho mình. Em không mua được xe máy cho mẹ nhưng mẹ đã tự hào về em lắm vì em đã một mình sống tốt ở thành phố mới này. Còn có thêm nhiều bạn bè mới nữa. Nhìn em xem, những cái được biết bao người thèm còn gì (cười)".

Chợt nhận ra, có vẻ như bản thân đặt mục tiêu quá lớn để rồi khi chỉ đạt được một phần tôi lại quay ra trách chính mình nhiều hơn cảm ơn mình vì những cố gắng trong năm qua.

Thế nên, thay vì đặt ra nhan nhản những mục tiêu cần đạt được trong năm 2025 thì bạn hãy cứ thử đề ra 1 hoặc 2 thôi cũng chẳng sao. Thay vì những cột mốc to lớn thì tại sao không thử gạch đầu dòng những thay đổi nho nhỏ, mang tính thường ngày, đơn giản. Thay vì lập kế hoạch dài hạn, sao không đặt ra mục tiêu từng ngày một. Ví dụ, thay vì giảm 10kg trong năm 2025 thì sao không đặt mục tiêu tập gym 2 tiếng mỗi ngày, uống 2 lít nước mỗi ngày và không ăn tinh bột, đường, dầu mỡ 5/7 ngày của tuần.

Vì thế, hãy cứ đặt ra mục tiêu cho chính mình nhưng đừng giới hạn, hãy trân trọng và thưởng thức hiện tại. Nguồn: MXH.

Ngay cả khi đã chẻ nhỏ mục tiêu, đưa vào những điều làm được có khả thi thì bạn cũng nên sẵn sàng cho bản thân tâm lý hiểu rằng sẽ luôn có những sự không hoàn hảo, luôn có những thứ sẽ thay đổi. Hôm nay bạn kiếm được một triệu, không có nghĩa ngày mai vẫn vậy, bạn có thể chẳng kiếm được đồng nào hoặc kiếm được 10 triệu cũng nên.

Và chính vì mọi thứ luôn thay đổi nên không nhất thiết mục tiêu đề ra ở đầu năm thì cuối năm vẫn như vậy. Bạn có thể và có quyền chỉnh sửa bất cứ lúc nào. Ví dụ như đầu năm bạn có mục tiêu là sẽ mua iPhone mới năm 2025 nhưng vì bạn muốn đi du học nên chuyển hướng đăng ký khóa học tiếng Trung thì cũng chẳng sao. Bạn đã có mục tiêu mới và thành quả mới rồi đấy thôi!

Và cũng vì mọi thứ luôn thay đổi nên cứ thưởng thức và trân trọng hiện tại nhé. Cứ chill guy đi! Hiểu đơn giản là đừng đợi đến khi bạn mua được một ngôi nhà mơ ước thì mới có cảm giác về nhà là an yên; cũng đừng đợi đến khi có tài khoản tiết kiệm 1 tỷ đồng mới đi du lịch nơi mình muốn. Và cũng đừng làm khó chính mình mà hãy ưu tiên những điều bản thân cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc ở hiện tại.

Như MC Khánh Vy từng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng: "Đừng quá khắt khe với chính mình, mỗi ngày chỉ cần cố gắng hơn 1% so với những ngày trước thì sau 100 ngày đã hơn được 100% rồi. Chỉ so sánh mình với bản thân của ngày hôm qua, chứ đừng nên so sánh mình với người khác.

Tha thứ cho người khác là tự tặng cho bản thân mình một tâm trí thoải mái.

Chấp nhận và bao dung với những khuyết điểm vốn có của mình. Thay đổi và khắc phục những điều cần và có thể để khí chất luôn rạng ngời. Mình tin rằng bạn đang làm tốt những gì bạn đang làm, đôi lúc có hơi mệt mỏi thì hãy cứ để bản thân nghỉ ngơi 1 chút nhé".

Hay như lời thoại mà bố Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi) trong phim Câu chuyện của hoa hồng mà tôi vẫn tâm đắc: "Hãy sống cuộc đời mà con muốn, đừng nghĩ nhiều, cũng đừng hiểu chuyện. Một đời người nói trắng ra cũng chỉ có mấy chục năm. Miễn sao lúc vui nhiều hơn lúc buồn thì cuộc đời con đã xứng đáng rồi".

Hãy cứ hạnh phúc nhé, vì bạn xứng đáng! Ảnh minh họa.

Tựu trung, mục tiêu nên là thứ khiến bạn trở nên hạnh phúc và tự tin hơn chứ không phải để bạn thường xuyên cảm thấy lo âu hay tự trách bản thân kém cỏi, áp lực đến nỗi nhìn lại thấy mình như đang tự làm đau chính mình. Song, điều này không đồng nghĩa với việc nói bạn không cần đặt mục tiêu hay cứ thả trôi mình theo dòng nước. Chúng ta vẫn có đích đến, song hãy cứ tận hưởng những hành trình mà mình đang đi.

Và năm 2025 cũng vậy, bạn cũng thế nhé!