Năm 2024 nhiều dấu ấn của Hannah Olala: Làm được gì ngoài việc livestream bán hàng?

Là một nhân vật truyền cảm hứng và có ảnh hưởng trên mạng xã hội, Hannah Olala được công chúng ngưỡng mộ vì có thể đảm nhận cùng lúc nhiều cương vị: nữ doanh nhân, CEO, nhà sáng tạo nội dung, beauty blogger, KOL hàng đầu trong lĩnh vực mỹ phẩm cao cấp. Không những vậy, cô còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực thương mại điện tử, với xuất hiện trên các nền tảng livestream với tần suất dày đặc. Theo thống kê, trong năm 2024, Hannah Olala đã tổ chức 13 phiên mega livestream. Ngay khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người đã đặt ra nghi vấn: "Sao CEO mà lại livestream bán hàng online liên tục như vậy?". Từ đây, nhiều cư dân mạng đã đổ đi kiểm chứng về sự giàu có và khối tài sản của nữ CEO để xem có thật không hay chỉ là "phông bạt".

Việc Hannah Olala dù giàu có nhưng vẫn miệt mài làm việc khiến nhiều cư dân mạng đặt ra câu hỏi về việc liệu nữ CEO có thật sự giàu có, bởi "người giàu không ai làm quần quật như vậy".

Thực tế, việc cô chăm chỉ livestream không chỉ để kiếm tiền mà còn là cách giúp Hannah Olala kết nối với người hâm mộ, chia sẻ những sản phẩm chất lượng và lan tỏa tinh thần làm việc nỗ lực, hết mình cùng thái độ sống tích cực đến người theo dõi mình. Hannah Olala nổi tiếng về sự giàu có nhờ vào sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm và làm đẹp. Cô là CEO của một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp và được biết đến rộng rãi trong cộng đồng làm đẹp. Hannah Olala không chỉ sở hữu một căn penthouse sang trọng tại TP.HCM mà còn có nhiều tài sản đắt giá khác. Tuy nhiên, sự giàu có của cô không chỉ thể hiện qua tài sản mà còn qua những hoạt động từ thiện và sự cống hiến cho cộng đồng. Có thể nói, 2024 là một năm ghi dấu ấn mạnh mẽ đối với CEO Hannah Olala với nhiều thành tựu đáng chú ý.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 40 vào giữa tháng 5, Hannah Olala đã quyên góp 1 triệu USD và trở thành Thành viên thứ 150 Hội đồng Nhà tài trợ Toàn cầu của UNICEF. Hai tháng sau đó, cô có chuyến thăm và làm việc với UNICEF tại trụ sở chính đặt ở Thụy Sĩ. Đây là một cột mốc trong hành trình hoạt động thiện nguyện của nữ CEO, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hannah Olala đối với việc cải thiện cuộc sống của trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái tại Việt Nam.

Sự đóng góp của Hannah Olala không chỉ mang lại nguồn tài chính quý báu mà còn tạo động lực và cảm hứng cho nhiều người khác cùng tham gia vào các hoạt động từ thiện.

Cùng với UNICEF, Hannah Olala đã lan tỏa những giá trị tích cực tới nhiều địa phương, triển khai những dự án giúp đỡ các trẻ em được bảo vệ khỏi nguy cơ bị lao động sớm, tránh bị xâm hại, được hỗ trợ sức khỏe tinh thần, giúp các bé được đến trường và thoát khỏi nguy cơ bị bỏ học do lao động sớm... Cuối tháng 11/2024, cô cùng UNICEF có chuyến đi tới Đồng Tháp để xem xét một số dự án, gặp gỡ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt nhưng vẫn có kết quả học tập tốt nhờ được các tổ chức như UNICEF hỗ trợ.

Tháng 9/2024, Hannah Olala đã tham gia làm diễn giả tại Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á tại Singapore. Trong sự kiện này, cô đã chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức quý báu của mình về các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực từ thiện và phát triển bền vững. Đặc biệt, bài phát biểu kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam khắc phục hậu quả bão Yagi của cô đã gây bão mạng xã hội.

Sự hiện diện của nữ CEO tại hội nghị không chỉ khẳng định vị thế của cô trong cộng đồng quốc tế mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người khác cùng hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Với những đóng góp cho lĩnh vực thương mại điện tử, Hannah Olala đã nhận được nhiều giải thưởng trong năm qua. Cô vinh dự nhận giải thưởng "KOL nổi bật nhất trong ngành hàng mỹ phẩm cao cấp" tại sự kiện "Shopee Brands and Partners Conference 2024". Đồng thời, nữ CEO cũng được trao giải "Social Seller của năm" tại Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại lễ trao giải Vạn Xuân Awards 2024. Những giải thưởng này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực và tài năng của Hannah trong lĩnh vực kinh doanh và quảng cáo, mà còn khẳng định vị thế của cô như một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành mỹ phẩm cao cấp nói riêng và và mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử nói chung.

Sự thành công của Hannah Olala là nguồn cảm hứng cho nhiều người khác, đặc biệt là những bạn trẻ đang theo đuổi công việc sáng tạo nội dung và KOL trên các sàn thương mại điện tử.

Sau khi nhận được những phản hồi nghi ngờ về việc "liệu phú bà có phông bạt không chứ có ai giàu mà làm quần quật", Hannah Olala đã đăng tải một đoạn clip ngắn chia sẻ về cảm nghĩ của mình. Cô cho biết, bản thân cũng chưa bao giờ nghĩ mình là giàu có, mà còn phải phấn đấu nhiều hơn; hay là phú bà, danh xưng "ngộ nghĩnh" này là do mọi người chế ra để gọi cho vui. "Không phải ai đi làm cũng chỉ vì tiền, như Elon Musk, tuy giàu sụ nhưng ông vẫn làm việc quần quật. Ngoài tiền bạc, chúng ta còn làm việc vì đam mê, vì muốn cảm thấy bản thân có ích, muốn cống hiến, muốn vượt qua chính mình... Tôi không chi tiêu phung phí nên đúng là nếu không làm việc thì vẫn có thể sống thoải mái, nhưng tôi lại rất thích làm việc. Làm việc để kiếm tiền cũng thích, nhưng đó chỉ là phần phụ thôi. Lý do lớn hơn là tôi thấy công việc mình đang làm rất có ích, ví dụ như khi livestream hàng chính hãng, tôi mong muốn mọi người có thể mua được những món đồ chất lượng thật và với giá hời hơn. Ngoài ra, khi làm việc, tôi có thể tạo được công ăn việc làm cho nhiều người. Và khi có nhiều tiền hơn, tôi có thể giúp đỡ được những người kém may mắn hơn, với tôi đó là điều thực sự ý nghĩa" - nữ CEO chia sẻ.