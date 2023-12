Năm 2024 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ 8x đình đám: Lưu Diệc Phi gây bão, Dương Mịch gặp "kiếp nạn thứ 82"?

Năm 2024, màn ảnh Hoa ngữ sẽ tiếp tục chứng kiến thêm nhiều tác phẩm được lên sóng. Trong số này, những bộ phim có sự tham gia của dàn mỹ nhân 8x đình đám nhận nhiều sự chú ý của khán giả. Dẫu vậy, không phải ai cũng có khả năng thành công giống nhau.

Lưu Diệc Phi gây bão với Câu Chuyện Hoa Hồng

Trong năm tới, Lưu Diệc Phi sẽ có một dự án phim cực kỳ đáng kỳ vọng là Câu Chuyện Hoa Hồng. Nội dung phim kể về bà mẹ đơn thân Hoàng Diệc Mai và những nốt thăng trầm mà cô trải qua trên hành trình trưởng thành, tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Có thể thấy, đề tài của phim mang tính thời sự, nếu khai thác tốt sẽ rất hấp dẫn. Không chỉ vậy, tác phẩm này còn có sự tham gia của dàn tài tử nổi danh và giàu thực lực là Hoắc Kiến Hoa, Bành Quán Anh và Lâm Canh Tân.

Phim của Đường Yên khó hot, Dương Mịch gặp "kiếp nạn thứ 82"?

Có thể bạn chưa biết, nhưng dự án phim Niệm Vô Song do Đường Yên đóng chính đã đóng máy. Tác phẩm này có lẽ khá khó hot khi mà nội dung của nó không thực sự mới mẻ, hơn nữa Lưu Học Nghĩa cũng chẳng phải một ngôi sao lưu lượng hàng đầu.

Đường Yên trong phim tiên hiệp ngôn tình Niệm Vô Song.

Giống như Đường Yên, Dương Mịch cũng trở lại với một bộ phim tiên hiệp, đó là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Hồng Nguyệt Thiên. Tác phẩm này được đầu tư lớn, chuyển thể từ nguyên tác nổi tiếng. Dẫu vậy, các fan của Dương Mịch có lý do để cảm thấy lo lắng bởi vai nam chính do Cung Tuấn đảm nhận. Nam diễn viên đã có năm 2023 tệ hại. Diễn xuất của Cung Tuấn bị đánh giá thấp, hơn nữa cả hai bộ phim anh đóng chính là An Lạc Truyện và Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió đều thất bại thê thảm.



Cung Tuấn có thể sẽ là "kiếp nạn thứ 82" của Dương Mịch.

Tuy nhiên, trái ngược với "Hồ yêu tiểu hồng nương - Hồng nguyệt thiên", bộ phim chính kịch lấy chủ đề điệp chiến mang tên "Cáp Nhĩ Tân 1944" của Dương Mịch lại đáng để chờ đợi. Ở tác phẩm này, Dương Mịch sẽ mang tới một hình ảnh khá mới mẻ khi vào vai phản diện Quan Tuyết.



Kể từ khi những hình ảnh đầu tiên trên phim trường được leak ra, Dương Mịch đã thu về nhiều lời khen về cả tạo hình lẫn thần thái, diễn xuất. Do đó, chúng ta có lý do để hy vọng tác phẩm này sẽ chứng kiến cú bứt phá mạnh mẽ của mỹ nhân sinh năm 1986.

Vai phản diện trong "cáp Nhĩ Tân 1944" của Dương Mịch thực sự rất đáng mong chờ.

Lưu Thi Thi tiếp tục gây dấu ấn ở dòng phim cổ trang

Thời điểm hiện tại, Lưu Thi Thi đang ghi đậm dấu ấn với bộ phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn. Bước sang năm tới, điều này hoàn toàn có thể tái lập khi Hồ yêu tiểu hồng nương - Trúc nghiệp thiên lên sóng.

Kể từ khi có những thông tin đầu tiên, dự án này đã thu hút nhiều sự chú ý. Bộ phim có nội dung cuốn hút, kể về chuyện tình nhuốm màu bi thương giữa nàng Đông Phương Hoài Trúc và Vương Quyền Bá Nghiệp.

Lưu Thi Thi vào vai Đông Phương Hoài Trúc đẹp như bước ra từ nguyên tác.

Từ nhỏ, Vương Quyền Bá Nghiệp đã là thiếu niên thiên tài luôn mang trong mình niềm kiêu hãnh. Chàng thường xuyên giúp đỡ Đông Phương Hoài Trúc, dần dà khiến cô rơi vào lưới tình. Tuy nhiên trong một lần xông vào cấm địa, Vương Quyền Bá Nghiệp thất bại thảm hại, đánh mất ý chí, lỡ luôn ước hẹn với người con gái mình thương. Đến khi hai người gặp lại, Đông Phương Hoài Trúc rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, Vương Quyền Bá Nghiệp nạp nàng làm thiếp. Hai người cuối cùng cũng kết hôn, nhưng bi kịch thì chưa dừng lại.



Đảm nhiệm vai Đông Phương Hoài Trúc là Lưu Thi Thi, trong khi vai nam chính Vương Quyền Bá Nghiệp thuộc về mỹ nam Trương Vân Long. Cả hai đứng cùng nhau trông cực đẹp đôi, hơn nữa tạo hình, diễn xuất của từng người cũng đều rất đáng để kỳ vọng.

Cả Lưu Thi Thi lẫn Trương Vân Long đều rất có "vibe" cổ trang. Hai người trông cũng rất đẹp đôi.

Triệu Lệ Dĩnh và ẩn số mang tên Dữ Phượng Hành



Trong năm 2024, Triệu Lệ Dĩnh sẽ có màn tái xuất ở Dữ Phượng Hành, một bộ phim tiên hiệp ngôn tình, kể về nữ vương Ma giới Thẩm Ly vì né tránh mối hôn sự được thượng cổ thần quân Hành Chỉ ban xuống mà chạy tới trần gian để trốn. Tuy nhiên, cô lại bị thương và được Hành Vân cứu giúp. Sớm chiều bên nhau, Thẩm Ly thầm thích Hành Vân. Thế nhưng, cô không biết thân phận thực sự của anh chính là phàm thân chuyển kiếp của Hành Chỉ.

Màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thu hút nhiều sự chú ý, nhưng liệu Dữ Phượng Hành có thể bùng nổ không khi cốt truyện có vẻ khá quen thuộc?

Có thể thấy, nội dung của Dữ Phượng Hành đơn giản, dễ đoán và đi theo motip tương đối quen thuộc của dòng phim tiên hiệp ngôn tình. Tuy nhiên, tác phẩm này lại có một điểm cộng lớn kéo lại, đó là màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, cặp đôi rất được yêu thích thời điểm bộ phim nổi tiếng Sở Kiều Truyện phát sóng.