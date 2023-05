Mỹ thuật Đa phương tiện và 5 lầm tưởng khiến bạn băn khoăn trước khi học

Cùng khám phá và giải đáp những thắc mắc dưới đây nhé!



Mỹ thuật Đa phương tiện (Multimedia Design) là gì?

Theo Thạc sĩ Vũ Anh Đức (Giám đốc Đào tạo Arena Multimedia), Mỹ thuật Đa phương tiện là ngành mỹ thuật ứng dụng, kết hợp thẩm mỹ, tư duy logic và sử dụng các phương tiện như máy tính, máy tính bảng, máy ảnh... để thiết kế nên các sản phẩm được áp dụng trong các lĩnh vực như: quảng cáo, truyền thông (logo, poster, banner, TVC...), giải trí (phim, game, phim hoạt hình) và giáo dục (clip, mv, video...)

Năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức đưa bộ môn Mỹ thuật vào chương trình giảng dạy THPT, trong đó "Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện" là 1 trong số 10 chuyên ngành của bộ môn Mỹ thuật. Điều này giúp cho các học sinh sớm được tiếp xúc và hình thành những định hướng nghề nghiệp, chọn môi trường học liên quan đến Mỹ thuật, Thiết kế sau khi kết thúc bậc học THPT.

Học Multimedia Design phải biết vẽ tay?

Liệu rằng, cần phải biết và thành thạo vẽ tay để có thể học được Multimedia Design? Biết vẽ là một lợi thế nhưng không hoàn toàn là yếu tố cần thiết và quan trọng để bạn cân nhắc và theo đuổi ngành này. Các bạn có thể hoàn toàn sử dụng những ý tưởng sơ khai của mình lên các phần mềm thiết kế hiện đại ngày nay, chúng có thể truyền tải lại ý tưởng của bạn theo cách trọn vẹn nhất.

Học Multimedia Design có cần phải biết vẽ tay?

Học Multimedia Design không ổn định và "lông bông"?

Nhiều bạn trẻ, thậm chí là các bậc phụ huynh hiện nay luôn thắc mắc rằng: Liệu Multimedia Design có thật sự là một ngành giúp các bạn ổn định trong tương lai? Trước tiên hãy đặt câu hỏi: Tại sao ngành đó lại không ổn định? Do chính bản thân bạn hay là do ngành nghề? Quyết định ổn định hay không là do bước đầu chọn nghề, nếu bạn thật sự có đam mê và yêu thích, luôn trong trạng thái tích cực và cầu tiến thì việc ổn định trong tương lai là điều hiển nhiên, thậm chí bạn sẽ đạt được nhiều cơ hội tốt không xa.

Có rất nhiều cơ hội trong ngành này để các bạn thỏa sức lựa chọn điều phù hợp với bạn nhất, ví dụ như: Graphic Designer (Thiết kế đồ họa), Photographer (Nhiếp ảnh gia), Biên tập phim và video, Game Designer, Thiết kế UX/UI, 3D Modeller (Chuyên gia mô hình 3D),... Môi trường làm việc trong ngành Mỹ thuật đa phương tiện rất đa dạng, nhưng để có thể lựa chọn đúng đắn thì bạn cần phải trang bị hệ thống kiến thức chắc chắn trong quá trình học tập, cố gắng trau dồi bản thân và liên tục tạo thói quen sáng tạo không ngừng nghỉ. Bạn có thể lựa chọn làm trong các công ty trong nước và ngoài nước, hoặc bạn yêu thích sự tự do, không muốn gò bó thì có thể lựa chọn công việc Freelancer. Nhưng mỗi công việc đều có 2 mặt của nó, hãy lựa chọn theo khả năng và sở thích của bạn để có thể thỏa mái, cống hiến hết mình trong công việc mà mình yêu thích.

Học Multimedia Design lương thấp, ít cơ hội tại thị trường Việt Nam?

Vấn đề mức lương trong ngành nghề sáng tạo hiện nay cũng là một trong nhiều điều đáng để chú ý. Nhiều bạn luôn mang một suy nghĩ làm ở nước ngoài thì mới có thể phát triển được ngành này nhưng các bạn đã quên rằng Việt Nam cũng là một trong những nước có ngành công nghiệp giải trí đang trên đà phát triển rất mạnh. Các công ty nước ngoài hiện đang đầu tư rất nhiều vào Việt Nam, cùng với đó là các studio, công ty quy mô nhỏ được xây dựng và mọc lên rất nhiều để đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Chính vì vậy, đừng lo khi không có cơ hội tại thị trường Việt Nam vì ngành đang thật sự "khát" nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai. Một bằng chứng có thể thấy rõ là khi Arena Multimedia đặt chân vào Việt Nam năm 2004, chưa có nhiều trường Đại học tuyển sinh chuyên ngành này. Nhưng hiện nay, ngày càng nhiều trường đã xin cấp những mã ngành mới có liên quan đến Multimedia để tuyển sinh.

Mức lương thấp hay cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố xung quanh. Nhà tuyển dụng có thể đánh giá mức lương qua nhiều khía cạnh khác nhau như: Kỹ năng cơ bản, kỹ năng nâng cao, kinh nghiệm làm việc... Mức lương khởi điểm khi mới ra trường của ngành từ 10–18 triệu đồng/tháng. Sau 3-5 năm thăng tiến trong nghề, mức thu nhập sẽ lên đến 200-400 triệu đồng/năm.

Cựu học viên tiêu biểu của Arena Multimedia

Cụ thể tại Arena Multimedia, theo thống kê của bộ phận hỗ trợ việc làm, trong số hơn 800 học viên tốt nghiệp niên khóa 2019-2022, có hơn 80% có việc làm trước khi chính thức nhận bằng tốt nghiệp, hầu hết đều làm việc đúng ngành học.

AI sẽ "thâu tóm" và thay thế con người trong ngành Multimedia Design ở tương lai?

Anh Vũ Anh Đức - Giám đốc đào tạo Arena Multimedia

Với sự phát triển của AI trong các lĩnh vực hiện nay, đặc biệt là ngành sáng tạo thì nỗi lo không có việc làm, designer bị thay thế bởi AI là điều ai cũng nghĩ tới và đắn đo khi bắt đầu lựa chọn ngành này. Theo thạc sĩ Vũ Anh Đức, AI và con người là 2 điều hoàn toàn khác nhau nhưng bổ trợ lẫn nhau, AI là một công cụ để hỗ trợ con người và con người kiểm soát, đưa ra kết quả cuối cùng. Nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn được phép "lơ là" trong công việc sáng tạo. Sẽ không có sự cạnh tranh rõ rệt giữa con người và AI, nhưng chắc chắn sẽ có những cạnh tranh giữa con người với con người.

Ít ngôi trường đào tạo chuẩn quốc tế ngành Multimedia Design tại Việt Nam?

Tại Việt Nam, Mỹ thuật Đa phương tiện đã và đang trở thành một trong những ngành nghề chính quy được đào tạo một cách bài bản. Ngành học này đã dần trở nên phổ biến và được giảng dạy tại nhiều trường nhưng lựa chọn sao cho đúng, chất lượng và đào tạo chuẩn quốc tế luôn là điều khiến phụ huynh, học sinh thắc mắc rất nhiều. Để giải đáp vấn đề này, Arena Multimedia – thương hiệu hàng đầu châu Á về đào tạo Chuyên gia Mỹ thuật Đa phương tiện đã và đang là cái tên được cộng đồng đam mê thiết kế nhắc tới nhiều nhất. Arena Multimedia là cái nôi sản sinh ra những nhà thiết kế tài năng, nổi tiếng tại Việt Nam. Sở hữu gần 30 năm kinh nghiệm tại Ấn Độ và nhiều quốc gia khác, Arena Multimedia là lựa chọn hàng đầu giúp người trẻ tự tin theo đuổi giấc mơ Multimedia Design.

Cơ sở vật chất chất lượng tại Arena Multimedia

Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế Arena Multimedia Specialist Program (AMSP) gồm 5 học kỳ, đảm bảo cung cấp một nền tảng kiến thức - kỹ năng vững chắc, bao quát và toàn diện cho các mảng Graphic Design (Thiết kế đồ họa), Digital Product Design (Thiết kế sản phẩm Kỹ thuật số), Digital Filmmaking (Làm phim Kỹ thuật số), 3D Game Design (Thiết kế Game 3D) và 3D Animation (Hoạt hình 3D). Đồ án của 5 kỳ học tại Arena đủ tiêu chuẩn đưa vào portfolio như những thành phẩm đầu tiên trong sự nghiệp sáng tạo. Sau thời gian đào tạo 2,5 năm của Arena Multimedia, học viên được cấp bằng Advanced Diploma In Multimedia của tập đoàn Aptech (Ấn Độ) và có thể liên thông học tiếp Đại học quốc tế tại các trường danh tiếng ở Anh, Canada, Australia, Malaysia, Tây Ban Nha.

Trở thành Chuyên gia Mỹ thuật Đa phương tiện cùng Arena Multimedia ngay hôm nay: https://www.arena-multimedia.vn/tuyensinh/