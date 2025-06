Khán giả yêu thích phim cổ trang Trung Quốc, đặc biệt là dòng phim tiên hiệp đang vô cùng háo hức mong chờ Lâm Giang Tiên. Trước khi lên sóng chính thức vào ngày 6/6, "Lâm Giang Tiên" đã hé lộ khá nhiều đoạn trailer cùng tạo hình của các nhân vật trong phim. Bên cạnh nam chính Tăng Thuấn Hy oai phong mà vẫn tràn ngập khí chất tiên tử, tạo hình của nữ chính Bạch Lộc cũng khiến khán giả phải xao xuyến trên từng khung hình.

Trong "Lâm Giang Tiên", Bạch Lộc đảm nhận 2 nhân vật là Hoa Như Nguyệt và Lý Thanh Nguyệt có tính cách, tâm tư khá khác biệt nhau. Bởi vậy, tạo hình của Bạch Lộc cũng được biến tấu linh hoạt. Có những lúc, cô áp dụng tông trang điểm dịu dàng, tự nhiên, phù hợp với nhân vật Lý Thanh Nguyệt có tính cách khá hoạt bát. Đôi khi, Bạch Lộc trang điểm sắc sảo, gắn phụ kiện lộng lẫy, tạo nên nét uy nghiêm trong những phân cảnh "lửa hận tình thù", khi cô trừng phạt người chồng đã đối xử lạnh nhạt, tàn nhẫn với mình.

Điểm nhấn trong những đoạn giới thiệu phim "Lâm Giang Tiên" còn là hình tượng cô dâu đẹp sắc sảo và sang trọng của Bạch Lộc. Có thể thấy rằng, dù Bạch Lộc đã hóa cô dâu rất nhiều lần trên màn ảnh nhỏ, khán giả vẫn không bao giờ chán ngắm cô trong tạo hình tân nương với bộ đồ đỏ long lanh, rực rỡ. Hơn nữa là dường như, nữ diễn viên còn cưới ít nhất 2 lần trong phim mới, khán giả tha hồ ngắm đã mắt cô dâu Bạch Lộc xinh đẹp, yêu kiều.

Nữ diễn viên Bạch Lộc đã đóng rất nhiều phim cổ trang, và không phải tạo hình trong phim nào cũng được khen. Tuy nhiên, Bạch Lộc trong "Lâm Giang Tiên" lại ghi điểm tuyệt đối nhờ cách trang điểm tinh tế, phù hợp với từng phân cảnh và cảm xúc nhân vật. Ngoài ra, cách tạo kiểu tóc đủ lộng lẫy, đủ dịu dàng cũng tôn lên dung mạo mỹ miều của nữ chính. Phục trang trong phim "Lâm Giang Tiên" chủ yếu có bảng màu pastel nhẹ nhàng, trong trẻo, càng làm nổi bật thêm khí chất tiên tử trong từng khung hình của Bạch Lộc.

Bộ phim "Lâm Giang Tiên" do Hoan Ngu Ảnh Thị của Vu Chính sản xuất, dưới sự hỗ trợ của hai biên kịch là Triệu Na, Nhâm Á Nam và đạo diễn Trí Lỗi, Quốc Hạo. Vu Chính vô cùng tự tin với dự án phim này. Nhà sản xuất, biên kịch "lắm chiêu" còn tuyên bố "Lâm Giang Tiên" hay hơn cả 2 bom tấn truyền hình "Goblin", "The Glory" của Hàn Quốc, đồng thời sẽ có thành tích không thua kém "Mặc Vũ Vân Gian" do Ngô Cẩn Ngôn đóng chính từng gây sốt trong năm 2024.

Bộ phim "Lâm Giang Tiên" do Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy đóng chính. Phim kể về mối tình vừa yêu vừa hận của Hoa Như Nguyệt (Bạch Lộc) và Huyền tôn Đại Thành Bạch Cửu Tư (Tăng Thuấn Hy). Hoa Như Nguyệt từng chịu rất nhiều đau khổ từ Bạch Cửu Tư, rồi bị chính người mình yêu phong ấn pháp lực, tan biến thành tro bụi. Thế nhưng, Hoa Như Nguyệt dường như đã tái sinh trở thành Lý Như Nguyệt, một cô gái đáng yêu, hoạt bát nhưng mờ nhạt và là kẻ vô hình trong giới tu tiên. Cuộc đời cô thay đổi khi được Huyền tôn Đại Thành Bạch Cửu Tư hỏi cưới. Cũng từ đây, câu chuyện "yêu hận tình thù", nhân duyên trói buộc của Như Nguyệt và Bạch Cửu Tư được viết tiếp.

Ảnh: Sưu tầm