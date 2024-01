Mỹ nhân xứng danh làn gió mới của màn ảnh Hoa ngữ: Hóa ra là "con gái" Lâm Tâm Như

Mới đây, những hình ảnh mới của Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy trên phim trường Trường Lạc Khúc đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Rất nhanh chóng, nó đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý do nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, trong trẻo của nữ diễn viên trẻ Đặng Ân Hy.

Netizen đang dành rất nhiều lời khen cho mỹ nhân sinh năm 2005, gọi cô là làn gió mới của màn ảnh Hoa ngữ. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Ôi bạn này "vibe" cổ trang đỉnh lắm luôn, dàn diễn viên trẻ trước thấy ấn tượng nhất với Ngải Mễ mà giờ bạn này gây ấn tượng không kém.

- Đẹp ghê. Làn gió mới đây rồi. Hóng phim.

- Làn gió mới nên nhìn tươi tắn ghê.

- Chưa bao giờ thấy Đinh Vũ Hề đẹp trai, nhưng phải save tấm ảnh bên trên về vì trong hình đôi này đẹp.

- "Soft" xỉu bây ơi.

Đặng Ân Hy từng đóng vai con gái của Lâm Tâm Như trong Phía Sau Nghi Can X, tác phẩm do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn.

Cho những ai chưa biết, Đặng Ân Hy sinh năm 2005 tại Trùng Khánh. Khi mới 9 tuổi, cô từng tham gia cuộc thi "Người mẫu thiếu nhi" và đoạt giải 3. Đặng Ân Hy từng góp mặt trong bộ phim Phía Sau Nghi Can X do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn. Vốn dĩ, Đặng Ân Hy chỉ định tham gia casting cho vui nhưng cuối cùng lại được chọn. Trong phim, cô vào vai Trần Hiểu Hân, con gái của nữ chính Trần Tịnh do Lâm Tâm Như đảm nhận.