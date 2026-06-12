Mỹ nhân showbiz hậu tăng 10 cân: Body đẹp xuất sắc, làn da mướt mát không cần filter, cứ đi biển là gây sốt

Không chỉ xinh đẹp, mỹ nhân này còn có gu thời trang đi biển cực kỳ hút mắt.

Sinh năm 1997, Khả Ngân là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt nhờ nhan sắc trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Không chỉ ghi dấu ấn qua các vai diễn, nữ diễn viên còn được yêu thích bởi gu thời trang trẻ trung, hiện đại và trendy. Nhờ duy trì lối sống lành mạnh cùng chế độ tập luyện đều đặn, Khả Ngân đã tăng cân 10 trở lại sau biến cố suy nhược cơ thể, nhanh chóng lấy lại vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng thần thái rạng rỡ. Lợi thế hình thể cân đối cùng gu thẩm mỹ hiện đại giúp nữ diễn viên luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện, dù theo đuổi phong cách năng động, nữ tính hay quyến rũ. Đặc biệt, trong những chuyến du lịch biển, cô thường khiến người hâm mộ trầm trồ với loạt outfit hút mắt, từ bikini tôn dáng đến những thiết kế váy áo vừa gợi cảm vừa thời thượng.

Ngắm những màn lên đồ đi biển của Khả Ngân, chị em dễ dàng bỏ túi nhiều ý tưởng phối đồ trẻ trung và cuốn hút cho những chuyến du lịch hè.

Style đi biển của Khả Ngân luôn mang đến cảm giác quyến rũ và bay bổng. Nữ diễn viên chọn diện bikini hai mảnh màu đen tối giản, kết hợp cùng chân váy xuyên thấu dáng dài tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở đầy cuốn hút. Những phụ kiện đặc trưng của mùa hè như mũ cói và túi cói cũng được cô khéo léo bổ sung, giúp tổng thể thêm phần hài hòa, nữ tính. Đây là công thức lên đồ đi biển vừa dễ áp dụng vừa ghi điểm về độ thời trang mà chị em hoàn toàn có thể tham khảo cho những chuyến du lịch sắp tới.

Gợi ý mua sắm tương tự: Bikini, Chân váy

Ngoài những bộ bikini gợi cảm, Khả Ngân còn ghi điểm với các thiết kế váy áo mang vẻ nữ tính và thanh lịch. Mỹ nhân 1997 kết thân với áo hai dây cách điệu cùng chân váy lửng, tạo nên tổng thể tối giản nhưng đầy cuốn hút. Thiết kế ôm nhẹ theo đường cong cơ thể giúp tôn dáng khéo léo, đồng thời mang lại sự thoải mái khi di chuyển. Đây là kiểu trang phục rất phù hợp cho những buổi dạo biển, nghỉ dưỡng hay ngồi thư giãn tại các resort ven biển.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo 2 dây, Chân váy

Khả Ngân gợi ý cho chị em công thức lên đồ đi biển vừa trẻ trung vừa thời thượng. Cô kết hợp áo hai dây dáng ôm cùng quần ống rộng phóng khoáng, tạo nên tổng thể cân bằng giữa nét nữ tính và sự năng động. Sự kết hợp giữa sắc trắng của áo và gam xanh dương của quần gợi liên tưởng đến biển trời mùa hè, mang đến cảm giác tươi mát, đầy sức sống. Đây là kiểu outfit dễ mặc, thoải mái di chuyển và đủ nổi bật để cho ra những bức ảnh check-in đẹp mắt.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo 2 dây, Quần suông

Vi vu đi biển, Khả Ngân lựa chọn mẫu đồ bơi liền thân lệch vai mang tông đen tối giản. Không cần họa tiết cầu kỳ hay những chi tiết cắt xẻ táo bạo, thiết kế này vẫn đủ sức tôn lên vóc dáng cân đối cùng vẻ đẹp thanh lịch của nữ diễn viên. Kiểu dáng lệch vai giúp tổng thể thêm phần thời thượng nhưng vẫn giữ được nét tinh tế, sành điệu.