Chỉ còn 2 tập cuối cùng là Dear Hyeri sẽ khép lại hành trình làm mưa làm gió trong suốt 2 tháng qua. Càng về cuối, những tình tiết trong bộ phim càng được dân tình bàn tán sôi nổi, thậm chí người hâm mộ còn "chiến" nhau kịch liệt nhằm "đẩy thuyền" nữ chính về với người mà mình yêu thích. Bởi, Dear Hyeri đã xây dựng nên "vũ trụ mỹ nam" với các anh chàng quá đỗi chân thành, ấm áp, khiến người xem cảm thấy nuối tiếc khi "bỏ anh nào cũng thấy uổng".

Đặc biệt, nữ chính Joo Eun Ho (Shin Hye Sun thủ vai) còn được ví như ngoại lệ của màn ảnh Hàn khi chỉ trong 4 tập đầu tiên, cô đã có 3 lần khóa môi với 3 chàng trai khác nhau mà không hề bị dư luận ném đá.

Shin Hye Sun trở thành ngoại lệ của màn ảnh Hàn nhờ vai diễn đặc biệt

Nụ hôn đầu tiên của Eun Ho là với nam phụ Moon Ji On (Kang Sang Joon thủ vai). Nhân vật này là hậu bối - đồng thời là em trai nuôi của nam chính Jung Hyun Oh (Lee Jin Wook thủ vai). Dẫu biết trong lòng Eun Ho vẫn còn tình cảm với người cũ, nhưng cậu vẫn âm thầm đứng ở phía sau, dịu dàng quan tâm và trò chuyện với cô. Khi ở văn phòng, mọi người đều chỉ trích cô là một bà cô "khó chiều", nhưng với Ji On - Eun Ho lại là tiền bối mà cậu hết lòng kính trọng và khao khát được sánh đôi. Ở cuối tập 1, Ji On đã bày tỏ nỗi lòng và bất ngờ hôn Eun Ho nhằm giúp cô xác định tình cảm của bản thân. Đáng tiếc, Eun Ho vẫn không rung động.

Nụ hôn thứ hai của Eun Ho là với nam phụ Kang Joo Yeon (Kang Hoon) khi cô đang trong nhân cách Hyeri. Đồng thời, Joo Yeon cũng là ứng cử viên sáng giá mà người xem mong muốn anh là người thành đôi với nữ chính ở tập cuối. Khác với Eun Ho còn day dứt tình cảm với Hyun Oh, Hyeri lại phải lòng chàng phát thanh viên Joo Yeon và không ngại khóa môi anh để thể hiện tình cảm. Sau nụ hôn này, cả hai cũng chính thức thành trở thành một đôi. Đáng tiếc, Hyeri lại chỉ là nhân cách "phát sinh", nên chuyện tình của "đôi gà bông" này đã định sẵn sẽ có cái kết buồn.

Về phía Hyun Oh - dù là "chính thất" được đích thân nhà đài xác nhận, nhưng mãi đến tập 4, anh mới chính thức có được phân cảnh khóa môi ngọt ngào trong thang máy với Eun Ho. Lúc này, Eun Ho vừa trải qua một đợt khủng hoảng về tinh thần khi đang dẫn chương trình trực tiếp. Khi nắm tay người yêu rời đi, anh đã không nén nổi lòng mình mà hôn cô.

Khi ba nụ hôn này luân phiên xuất hiện, nó không hề tạo ra hiệu ứng phản cảm. Ngược lại, dư luận còn bày tỏ sự thích thú khi Shin Hye Sun liên tục thể hiện kỹ năng xứng danh bậc thầy diễn xuất khi mỗi cảnh quay đều khơi gợi những sắc thái cảm xúc khác nhau.

Một số bình luận của khán giả xoay quanh 3 nụ hôn này: - Yêu nhân cách phụ là cầm chắc vé thua rồi. Hyeri không có quá khứ, không có nhân thân, pháp luật không công nhận, nên sẽ không bao giờ tồn tại. Chưa biết sau này làm sao để chữa lành cho nam phụ, chứ Hyeri biến mất thì tội cho Joo Yeon quá. - Lần đầu tiên xem phim mà muốn 4 người chung một nhà. - Nữ chính khóa môi người khác liên tục như vậy mà không gây tranh cãi! Đúng là ngoại lệ của xứ Hàn. - Ai được nữ chính chủ động thì người đó mới là "chính thất". Tui "chèo thuyền" Joo Yeon đây. - Nam chính mới là chân ái chứ. Chemistry bùng nổ luôn mà! - Phim đa nhân cách này lạ quá. Anh nào cũng đẹp trai rồi sao chọn.

Trong những bức ảnh tĩnh được nhà đài công bố trước khi tập 9-10 lên sóng, có vẻ như cả ba nhân vật Hyun Oh, Joo Yeon và Ji On dần đã biết sự thật về căn bệnh của Eun Ho. Họ đứng đợi trước nhà và đợi chờ từ cô một lời giải thích. So với vai trò của Joo Yeon và Hyun Oh, Ji On lại có vai trò lép vế hơn hẳn. Đa phần người xem dành sự quan tâm cho những diễn biến tiếp theo xoay quanh mối quan hệ tay ba nghiệt ngã của Joo Yeon - Eun Ho - Hyun Oh.

Trước đó, Eun Ho vì không muốn Joo Yeon hiểu lầm đã thú nhận Hyeri là do căn bệnh đa nhân cách của mình mà xuất hiện. Điều này khiến Joo Yeon vô cùng đau lòng. Anh đã lặng lẽ ngồi trong phòng và xem lại những thước phim cũ của phát thanh viên Eun Ho nhằm tìm kiếm hình bóng của Hyeri. Trong khi đó, mối quan hệ của Hyun Oh và Eun Ho cũng căng thẳng leo thang khi cả hai không còn tìm được tiếng nói chung.

Dear Hyeri sẽ lên sóng hai tập cuối cùng vào thứ 2, thứ 3 tuần này.