Mỹ nhân khiến Trấn Thành phải quỳ gối xin lỗi vì diễn đỉnh: Đã khùng thì không ai cản nổi, tài năng chạm đỉnh Vbiz

Trấn Thành đã chịu đựng những gì mà phải quỳ gối xin lỗi mỹ nhân này?

Lan Phương (Nguyễn Lan Phương), sinh năm 1983 tại Hà Nội, là một trong những nữ diễn viên thực lực của màn ảnh Việt với hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Không sở hữu sự nghiệp bùng nổ theo kiểu ngôi sao phòng vé hay "nữ hoàng rating", cô lại được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa đa dạng, có thể đảm nhận từ chính diện, phản diện đến những vai diễn tâm lý nặng ký. Bên cạnh diễn xuất, Lan Phương còn được biết đến với khả năng ngoại ngữ nổi bật, từng theo học tại Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM, thông thạo tiếng Anh và có thời gian hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, lồng tiếng, MC.

Ngay từ những năm 2000, Lan Phương đã ghi dấu ấn qua nhiều phim truyền hình như Cô Gái Xấu Xí, Những Thiên Thần Áo Trắng, Scandal: Bí Mật Thảm Đỏ, Nàng Dâu Order,... Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2018 với vai mẹ chồng ghê gớm Mai Lan trong Cả Một Đời Ân Oán. Lối diễn xuất sắc sảo, nhiều lớp cảm xúc giúp cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những diễn viên truyền hình hàng đầu.

Ít ai còn nhớ, cách đây 7 năm, Lan Phương từng tạo nên một trong những màn ứng biến đáng nhớ nhất lịch sử Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Trong tập phát sóng năm 2019, nữ diễn viên được xếp vào căn phòng của Trấn Thành và nhanh chóng khiến trưởng phòng nổi tiếng "lắm chiêu" phải liên tục thay đổi cách xử lý tình huống.

Ở tiểu phẩm này, Lan Phương vào vai "gà cưng" kiêm người tình của bầu show Trấn Thành. Để thử thách khách mời, Trấn Thành liên tiếp đẩy câu chuyện lên cao trào với những màn ghen tuông cực đoan, từ cắt máu uy hiếp người yêu đến cầm dao đâm nhân vật của Hữu Tín vì nghi ngờ cả hai có tình cảm với nhau. Thế nhưng, Lan Phương bất ngờ "lật kèo" khi biến nhân vật thành một người phụ nữ rơi vào trạng thái mất kiểm soát tinh thần sau nhiều áp lực.

Đỉnh điểm là màn bật khóc, liên tục trách móc người yêu, thậm chí đưa ra tình tiết gây sốc khiến Trấn Thành cũng không thể đoán trước. Chính nam MC sau đó phải đổi hướng xử lý, hài hước tiết lộ rằng anh và Hữu Tín vốn dựng sẵn một "cái bẫy" để thử khả năng ứng biến của Lan Phương, nhưng cuối cùng lại trở thành những người bị cuốn theo diễn xuất của nữ diễn viên. Sau phần thi, Trấn Thành thừa nhận anh đã phải rất vất vả mới có thể "kiểm soát độ khùng" của Lan Phương. Đặc biệt, nam MC còn chủ động quỳ gối ngay trên sân khấu để "xin lỗi" đồng nghiệp vì màn thể hiện quá xuất sắc.

Sau khi kết hôn với ông xã người Anh và sinh con gái đầu lòng, Lan Phương có thời gian giảm bớt hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình. Dù vậy, cô nhanh chóng trở lại màn ảnh và tiếp tục chứng minh phong độ với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Bố Già, Thương Ngày Nắng Về, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, Tết Ở Làng Địa Ngục... Mỗi nhân vật đều có màu sắc khác biệt, từ người phụ nữ nhiều tổn thương đến những hình tượng gai góc, cá tính.

Năm 2023, Lan Phương tạo nên một trong những vai diễn được đánh giá cao nhất sự nghiệp khi hóa thân thành Hà trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Nhân vật người con dâu mạnh mẽ, giàu tình cảm nhưng nhiều áp lực gia đình nhận được sự đồng cảm lớn từ khán giả. Diễn xuất tinh tế của cô giúp bộ phim trở thành hiện tượng trên sóng giờ vàng và mang về cho Lan Phương nhiều đề cử tại các giải thưởng truyền hình.

Giai đoạn 2024-2026 đánh dấu nhiều biến động trong cuộc sống của Lan Phương. Bên cạnh việc tiếp tục tham gia các dự án phim truyền hình, điện ảnh và các hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên còn trải qua biến cố hôn nhân khi hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng người Anh vào năm 2026 và được tòa án giao quyền trực tiếp nuôi hai con gái. Sau những sóng gió, Lan Phương dần trở lại với công việc, đồng thời thường xuyên chia sẻ hành trình làm mẹ đơn thân và nỗ lực cân bằng cuộc sống.

Sau gần hai năm kể từ thành công của Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, Lan Phương trở lại màn ảnh nhỏ vào năm 2025 với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Dù không đảm nhận vai trung tâm, nữ diễn viên vẫn tạo dấu ấn với hình tượng người phụ nữ thành đạt, cá tính và có đời sống tình cảm nhiều biến động. Vai diễn tiếp tục cho thấy khả năng hóa thân linh hoạt của Lan Phương ở những tuyến nhân vật nhiều góc cạnh.

Đầu 2026, Lan Phương tái xuất màn ảnh nhỏ với series Đồng Hồ Đếm Ngược, vào vai Kiều Thơ, một người phụ nữ giàu có, ái kỷ, thích chiếm hữu đàn ông và có tâm lý phức tạp. Đây là một trong những vai phản diện, lập dị hiếm hoi của cô, nhận được nhiều sự chú ý nhờ hình tượng khác hẳn những vai người vợ, người mẹ trước đó. Trong dịp 30/4 Lan Phương góp mặt trong phim điện ảnh kinh dị Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Hạnh Thúy... Bộ phim tạo cơn sốt phòng vé, vượt mốc 200 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất Việt Nam.

Lan Phương được xem là một trong những gương mặt bảo chứng chất lượng của màn ảnh Việt. Cô chinh phục khán giả bằng thực lực diễn xuất, đam mê với nghề và khả năng làm mới bản thân qua từng vai diễn. Với nền tảng chuyên môn vững vàng cùng kinh nghiệm tích lũy suốt hơn 20 năm, Lan Phương vẫn là cái tên được nhiều đạo diễn tin tưởng giao những vai diễn có chiều sâu tâm lý và giàu tính thử thách.