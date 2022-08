"Mỹ nhân" Han So Hee trở lại phim trường sau chấn thương ở mặt

Ngày 11/8, công ty quản lý của Han So Hee là 9ato Entertainment đã đưa ra thông tin cập nhật về tình trạng và lịch trình của nữ diễn viên.

Nữ diễn viên Han So Hee dự kiến trở lại phim trường vào ngày 16/8

Đại diện công ty cho biết: ''Hiện tại, bộ phim Sinh Vật Gyeongseong đang được quay mà không có Han So Hee. Nữ diễn viên dự kiến ​​sẽ quay lại phim trường vào tuần sau. Do chấn thương nên cô không thể trang điểm, vì vậy ngày chính xác sẽ được quyết định sau khi xem xét tình hình của cô ấy. May mắn thay, Han So Hee không cần phẫu thuật và cô ấy đang được điều trị phục hồi. Cô ấy vẫn còn vết bầm tím quanh mắt".

Theo Starnews, Han So Hee dự kiến quay lại phim trường vào ngày 16/8. Việc nhân vật của Han So Hee trong phim không đòi hỏi quá nhiều hóa trang, cũng giúp ích cho việc trở lại sớm.

Trước đó vào ngày 3/8, Han So Hee đã bị chấn thương ở quanh mắt khi quay một cảnh hành động cho phim Sinh Vật Gyeongseong. Công ty quản lý chia sẻ rằng chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng nữ diễn viên cần nghỉ ngơi.

Ngày 8/8, Han So Hee đã lên tiếng trấn an người hâm mộ của mình: ''Các bạn thực sự lo lắng cho tôi, phải không? Tôi không sao. Tôi đang dành thời gian ở nhà để nghỉ ngơi và vẽ vời, và đã lâu rồi tôi không có thời gian dành cho bản thân...''.

Lấy bối cảnh thời kỳ đen tối của mùa xuân năm 1945, Sinh Vật Gyeongseong là một bộ phim kinh dị kể về hai vật phải đối mặt với một sinh vật và chiến đấu để sinh tồn. Phim được chấp bút bởi biên kịch Kang Eun Kyung và do Jung Dong Yoon đạo diễn, có sự tham gia của Park Seo Joon, Han So Hee, Wi Ha Joon,...