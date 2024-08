Mỹ nhân giàu nhất "Sex and the City" tiết lộ lý do phải mặc váy đen trong ngày cưới

Được xem là tượng đài thời trang của Hollywood nhưng mỹ nhân "Sex and the City" Sarah Jessica Parker lại chưa từng diện một chiếc váy cưới trắng đúng nghĩa ở ngoài đời thực, dù có cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 30 năm.

Theo đó, cách đây 27 năm, Sarah Jessica Parker và ông xã - nam diễn viên Matthew Broderick đã chính thức về chung một nhà bằng đám cưới kín đáo, nhưng cũng vô cùng lãng mạn.

Mỹ nhân "Sex and the City" Sarah Jessica Parker diện chiếc váy màu đen trong hôn lễ của bản thân cách đây 27 năm

Nữ diễn viên tiết lộ bản thân quá xấu hổ và không muốn trở thành tâm điểm khi diện váy trắng trong hôn lễ

Thế nhưng, trong đám cưới quan trọng nhất đời, thay vì diện một chiếc váy cưới trắng tinh như bao cô dâu khác, Sarah Jessica Parker lại lựa chọn mặc lên mình chiếc váy màu đen.

Trong bài phỏng vấn trên tạp chí Marie Claire cách đây nhiều năm, Sarah Jessica Parker đã chia sẻ về nguyên nhân khiến cô đưa ra quyết định này: "Tôi quá xấu hổ khi kết hôn trong một chiếc váy trắng. Cả Matthew và tôi đều không muốn mọi người chú ý đến chúng tôi quá nhiều". Chính vì vậy mà nữ diễn viên đã đi ngược lại với truyền thống của các cô dâu và chọn một chiếc váy đen tới từ Morgane Le Fay.

Tuy nhiên, khi xuất hiện trên chương trình Watch What Happens Live, Sarah Jessica Parker lại tiết lộ, việc chọn mặc váy màu đen trong đám cưới là điều khiến cô hối tiếc nhất. Mỹ nhân "Sex and the City" ước rằng, bản thân đưa ra quyết định mặc váy đen thời điểm đó chỉ vì muốn trông thật ngầu: "Tôi chỉ quá xấu hổ khi dành thời gian tìm váy cưới. Có một cửa hàng mà tôi thích và tôi chỉ đến đó và mua bất cứ thứ gì họ treo".

Tuy nhiên, sau đó người đẹp lại bày tỏ sự hối tiếc khi không được mặc váy cưới trắng như bao cô dâu khác

Khi được hỏi nếu được lựa chọn lại, Sarah Jessica Parker cho biết, bản thân sẽ làm khác đi. "Nếu tôi kết hôn ở thời điểm hiện tại, tôi có thể sẽ mặc một chiếc váy màu kem, chỉ để có được trải nghiệm làm cô dâu. Bây giờ tôi muốn một chiếc váy có túi dưới eo, thân áo bó sát, phần váy rộng, bằng vải taffeta hoặc satin. Kiểu dáng đó hấp dẫn tôi vì nó cổ điển nhưng vẫn mang chút hiện đại", mỹ nhân "Sex and the City" nói.

Sarah Jessica Parker và ông xã Matthew Broderick kết hôn vào năm 1997. Cả hai có 6 năm hẹn hò trước khi chính thức về chung một nhà. Tới nay, sau 27 năm chung sống, cả hai đã có 3 mặt con (1 trai và 2 gái). Thay vì giao các con cho bảo mẫu, vợ chồng Sarah Jessica Parker đều tự mình làm mọi việc. Cặp đôi dành nhiều thời gian ở bên cũng như chăm sóc các con.