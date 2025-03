Mỹ nhân Dream High kết hôn với doanh nhân từng bỏ vợ, nghi vấn giật chồng khiến MXH chấn động

Sáng 23/3, tờ Newsis đưa tin, nữ minh tinh Choi Yeo Jin (Dream High 2) vừa xác nhận làm đám cưới với 1 doanh nhân hơn cô 7 tuổi. Hiện cặp đôi chưa ấn định ngày tổ chức hôn lễ. Được biết, chồng sắp cưới của mỹ nhân họ Choi hiện đang điều hành hoạt động kinh doanh liên quan tới các môn thể thao theo mùa. Nguồn tin cho biết thêm, nữ diễn viên cùng hôn phu sẽ xuất hiện trong tập sắp tới của Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny (kênh SBS) và chia sẻ về kế hoạch tổ chức hôn lễ. Còn nhớ, cặp đôi lần đầu công khai mối quan hệ tình cảm hồi tháng 8 năm ngoái.

Tới trưa 23/3, đại diện của SBS lên tiếng xác nhận thông tin Choi Yeo Jin cùng hôn phu hơn 7 tuổi tham gia ghi hình cho tập mới của Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny. Và chương trình này sẽ theo chân cặp vợ chồng sắp cưới trong quá trình chuẩn bị cho hôn lễ. Phía đài SBS cho biết thêm, Choi Yeo Jin cùng hôn phu sẽ chia sẻ những câu chuyện chưa từng tiết lộ liên quan tới mối quan hệ của họ trong tập phát sóng sắp tới của Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny.

Choi Yeo Jin xác nhận làm đám cưới với doanh nhân hơn 7 tuổi, từng trải qua 1 đời vợ

Ngay sau khi Choi Yeo Jin xác nhận chuyện kết hôn, những hình ảnh cũ về nữ diễn viên và hôn phu - lúc đó là huấn luyện viên môn lướt ván nước của cô - trong show On And Off (đài tvN) cách đây 5 năm bỗng gây chú ý trở lại trên mạng xã hội xứ kim chi. Đáng nói, vợ cũ của hôn phu Choi Yeo Jin cũng xuất hiện trong cùng khung hình và khi đó 2 người này vẫn chưa ly dị.

Trong hình ảnh gây xôn xao mới đây, mỹ nhân Dream High và hôn phu gây chú ý vì diện chiếc áo tương đồng, đeo kính đôi. Theo Koreaboo, 1 bộ phận cư dân mạng đặt ra nghi vấn Choi Yeo Jin và hôn phu đã có gì đó với nhau ngay từ thời điểm hồi năm 2020 dù tới tháng 8/2024, họ mới xác nhận hẹn hò. Từ đây, nghi vấn nữ diễn viên họ Choi làm kẻ thứ 3 chen chân vào cuộc hôn nhân trước của vị hôn phu hơn 7 tuổi đã xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng xứ Hàn. Tới nay, mỹ nhân Dream High vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn ngoại tình, làm tiểu tam.

Choi Yeo Jin đeo kính đôi với hôn phu khi xuất hiện trong 1 chương trình cách đây 5 năm. Đáng nói, vợ cũ của hôn phu Choi Yeo Jin (áo đen) cũng ngồi cùng bàn ăn với 2 người họ.

Choi Yeo Jin cùng chồng tương lai (áo caro) xuất hiện trên 1 talk show được phát sóng trên YouTube hồi đầu năm nay





Choi Yeo Jin ra mắt làng giải trí Hàn Quốc kể từ năm 2001 với vai trò diễn viên kiêm người mẫu. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Xin Lỗi, Anh Yêu Em (2004), Cô Dâu Vàng (2007), Surgeon Bong Dal Hee (2007), Dream High 2 (2012)…

Nữ diễn viên trở nên quen mặt với khán giả châu Á qua nhiều phim ăn khách

Nguồn: Koreaboo