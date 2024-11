Gia nhập đường đua showbiz hơn thập kỷ, nhưng Lee Yoo Mi vẫn còn là cái tên mờ nhạt đối với công chúng. Mãi đến tận năm 2021, khi Squid Game gây bão toàn cầu, khán giả mới dần chú ý đến sự tồn tại của mỹ nhân này. Chỉ mất 3 năm sau đó, sao nữ 9x trở thành "con cưng" Netflix bởi liên tiếp lập được thành tích "khủng" khi góp mặt trong các dự án của "ông lớn" này. Từ một nữ diễn viên mờ nhạt, chẳng ai ngờ rằng, Lee Yoo Mi đang có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp, trở thành "nam châm" hút fan bởi loạt tác phẩm được bảo chứng về diễn xuất lẫn nội dung.

Lee Yoo Mi đang bước vào giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp

Dự án đầu tiên khiến khán giả "nhớ mặt đặt tên" Lee Yoo Mi chắc chắn phải nhắc đến Squid Game. Khi ấy, cô chỉ vào thủ vai phụ Ji Yeong - người chơi mang số 240 và sớm "lãnh cơm hộp" vì nhường quyền đi tiếp cho người bạn mới quen Sae Byeok (số 067). Dù chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi, nhưng Lee Yoo Mi đã để lại ấn tượng sâu đậm cho người xem bởi lối diễn đầy cảm xúc, ánh mắt luôn toát lên vẻ tuyệt vọng vì không biết mình tồn tại trên đời vì điều gì.

Đặc biệt, ở phân cảnh cuối cùng trước khi bị xử tử, nụ cười trong nước mắt đã trở thành một trong những thước phim gây ám ảnh cho khán giả nhất trong Squid Game. Chỉ sau vài ngày phát sóng, bộ phim thành công chiếm lĩnh vị trí Top 1 Netflix toàn cầu phim không nói tiếng Anh, thu về hơn 1,65 tỷ giờ xem, trở thành bộ series ăn khách nhất trên nền tảng này.

Nụ cười trong nước mắt của Lee Yoo Mi khiến người xem ám ảnh vì đau lòng

Khác hẳn với hình tượng cô bé mồ côi đáng thương trong Squid Game, Lee Yoo Mi lại khiến công chúng "ghét cay ghét đắng" khi vào vai nữ sinh độc ác, ích kỷ trong All Of Us Are Dead - một tác phẩm được đầu tư kinh phí lớn khác của Netflix. Tương tự như vai phụ trong Squid Game, nhân vật Lee Na Yeon do cô thủ vai không có nhiều đất diễn, nhưng phân cảnh nào có sự xuất hiện của nữ diễn viên đều trở nên "đắt giá", khiến cốt truyện đẩy lên cao trào bởi hàng tấn bi kịch không chỉ do zombie mà còn do lòng tham, sự đố kỵ của nhân vật này tạo nên. Màn thể hiện của Lee Yoo Mi trong bộ phim này cũng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, khi nữ diễn viên dám thử thách bản thân, lột xác với một hình tượng phản diện đầy mới mẻ. Trong 3 ngày đầu tiên, All Of Us Are Dead thu về 124,79 triệu lượt (kể từ ngày 28/01), gấp đôi so với Squid Game (63,19 triệu).

Với tiếng vang lớn của 2 siêu phẩm trước đó, mỹ nhân họ Yoo thừa thắng xông lên với bộ phim truyền hình Strong Girl Nam Soon do tvN sản xuất. Đây là phần phim thứ 2 hoàn toàn độc lập với phần một Strong Woman Do Bong Soon do Park Bo Young thử vai. Một lần nữa, dự án của nữ diễn viên lại gây sốt toàn cầu, dù mới phát hành vài ngày đã leo lên top 4 về lượng người xem trên toàn thế giới.

Dù hiệu ứng của phần 2 có phần kém tiếng hơn phần trước đó, nhưng không thể phủ nhận diễn xuất của Lee Yoo Mi lại một lần nữa thuyết phục người xem. Cô vào vai Nam Soon - nữ chính sở hữu sức mạnh phi thường nhưng lại bị lưu lạc gia đình từ nhỏ. Không còn là cô gái đáng thương, yếu đuối trong Squid Game hay ích kỷ, độc ác trong All Of Us Are Dead, Lee Yoo Mi trong tác phẩm lần này toát nên năng lượng tích cực vui vẻ, hồn nhiên và tràn đầy sức sống.

Lee Yoo Mi là một sao nữ rất cố gắng trong việc đổi mới hình tượng, khi ở tác phẩm thứ 4, cô cũng chẳng chịu lặp lại mình ở các dự án trước đó. Mr. Plankton ghi điểm với người xem bởi cốt truyện nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa bên trong là sự ẩm ỉ, bi ai của hai trái tim khao khát được ở bên cạnh nhau nhưng định mệnh lại khiến họ chia lìa.

Cốt truyện theo chân Nam chính Hae Jo (Woo Do Hwan) - người được ví như "sinh vật phù du" vì sinh ra đã cô độc trên cõi đời. Vào ngày cưới của người yêu cũ Jo Jae Mi (Lee Yoo Mi) anh đã "bắt cóc" cô để thực hiện một chuyến hành trình đi tìm người cha thất lạc. Ban đầu, Jae Mi liên tục bỏ trốn, không khuất phục bởi chuyến đi bất đắc dĩ này, nhưng dần dần, cô lại trở thành người quan trọng nhất mà Hae Jo muốn nhìn thấy và bên cạnh ở giây phút cuối đời.

Đây được xem là vai diễn đột phá nhất trong sự nghiệp của Lee Yoo Mi. Nữ diễn viên cho thấy khả năng nhập vai hoàn hảo khi chuyển biến linh hoạt những cảm xúc phức tạp trong từng phân đoạn, từ yếu đuối, mạnh mẽ tới "tẻn tẻn", hung dữ rồi cuối cùng bất lực tột cùng khi không thể cứu người mình yêu. Nét diễn vừa quái, lại xen lẫn một chút nét nàng thơ, ánh mắt luôn chất chứa nỗi niềm và sự u buồn giúp Lee Yoo Mi chiếm trọn tình cảm của người xem. Bên cạnh đó, visual của sao nữ 9x trong Mr. Plankton cũng cho thấy sự thăng hạng vượt bậc. Ở thời điểm hiện tại, siêu phẩm tình cảm - hài này cũng đang chiếm lĩnh top 10 chương trình truyền hình trên Netflix được xem nhiều nhất toàn cầu.

Visual của Lee Yoo Mi trong Mr. Plankton khiến người xem mê mẩn

Một điểm thú vị khác của Lee Yoo Mi đó là ở thời điểm hiện tại, khó ai có thể tin rằng, Lee Yoo Mi đã gia nhập vào hàng ngũ sao nữ U30. Bởi những đường nét trên gương mặt cô vẫn giữ được nét trẻ thơ, trong trẻo của nữ sinh cấp ba hoặc thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn. Chính vì lẽ đó mà nữ diễn viên vẫn được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" vào các vai diễn trẻ trung. Bản thân cô cũng chứng minh mình có thể nhập vai "cực ngọt" bất chấp vấn đề tuổi tác.