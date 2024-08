Bộ phim Good Partner (Cộng Sự Hoàn Hảo) hiện đang tạo cơn sốt trên màn ảnh nhỏ. Sau 3 tuần hoãn chiếu để nhường sóng cho Thế vận hội Olympic Paris 2024, bộ phim đã phá kỷ lục với rating cao nhất từ khi lên sóng. Một trong những điều tạo nên thành công của Good Partner đó chính là diễn xuất hoàn hảo của Jang Na Ra trong vai nữ luật sư Cha Eun Kyung.

Good Partner giành được nhiều lời khen nhờ khai thác chủ đề hôn nhân tan vỡ đầy drama và cảm xúc và đặc biệt xoáy sâu vào góc độ pháp lý với những màn đấu trí căng não. Cha Eun Kyung là nữ luật sư ly hôn nổi tiếng với 17 năm kinh nghiệm, dẫn dắt cho một luật sư ly hôn mới vào nghề Han Yu Ri (Nam Ji Hyun). Cha Eun Kyung là người tinh ranh, lão luyện và có thâm niên trong ngành. Trong khi đó Han Yu Ri - người đạt điểm số cao nhất trong bài thi tuyển dụng, thông minh, linh hoạt nhưng còn thiếu kinh nghiệm và dễ bị chi phối bởi cảm xúc của bản thân. Hai người như một cặp đôi trái ngược nhưng lại dần hoà hợp để tạo nên một cặp bài trùng cùng chinh chiến trên mọi vụ kiện pháp lý.

Mở màn với rating cao đạt 7,8%, Good Partner liên tục tăng chạm mốc 17.7% ở tập 7. Không chỉ đạt tỉ suất người xem cao nhất khung giờ, bộ phim liên tục là chủ đề nóng để khán giả thảo luận, dẫn đầu BXH phim truyền hình được Good Data công bố và BXH drama được yêu thích trên các nền tảng OTT như Netflix.

Trước Good Partner, Jang Nara đã nhiều lần đóng vai người phụ nữ bị tổn thương vì sự tồi tệ của người chồng như trong The Last Empress, VIP và My Happy Ending. Nhưng đến Good Partner, Jang Nara dường như đã "lột xác" hoàn toàn với hình tượng người phụ nữ thông mình, thành đạt với tính mạnh mẽ, biểu cảm lạnh lùng, khác hoàn toàn với vẻ ngọt ngào, hiền lành và nhu nhược thường thấy.

Sở hữu gương mặt baby và vẻ đẹp không tuổi, những tưởng Jang Na Ra chỉ có thể cân được những vai diễn dịu dàng, ngây thơ thường thấy. Tới Good Partner, cô đã thể hiện xuất sắc những cảm xúc phức tạp, giận dữ, bị phản bội, cam chịu và mong muốn trả thù, thậm chí cả tình yêu và hận thù cùng một lúc.

Khán giả và giới truyền thông hết lời khen ngợi màn thể hiện của Jang Na Ra trong Good Partner. Diễn xuất của cô đã thành công đưa Good Partner trở thành bộ phim Hàn Quốc hot nhất thời điểm hiện tại.

Phản ứng của khán giả: - Trong số mấy phim hot rating cao thấy phim này hay nhất luôn có Connection tôi chưa xem thôi còn lại xem hết rồi. Tầm tập 10 giữ vững phong độ chắc rate 20% quá. Jang Na Ra diễn mà thấy cổ nổi gân xanh trên mặt luôn ấy - Jang Nara ăn cái Daesang của SBS rồi còn gì, với một người đã đi đóng phim hơn 20 năm như cô ấy thì 1 chiếc Daesang lúc này là quá hợp lý rồi. Cứ tưởng hồi The Last Empress với V.I.P là cô ấy được DS của SBS rồi cơ, cả 2 đều có rating cực khủng trong năm đó - Mấy khúc mà Jang Na Ra diễn kìm chế tức giận, nước mắt đồ đó. Tự nhiên tôi thấy giống vai diễn trong Một Chương Hạnh Phúc của cô ấy đóng ghê - Cứ tưởng Jang Na Ra chỉ giỏi đóng mấy vai hiền lành, nhu mì thôi. Ai mà ngờ chị ấy cũng cũng cân tốt kiểu nhân vật lạnh lùng chỉ biết đến công việc như Cha Eun Kyung - Hoãn chiếu 3 tuần mà không bị giảm nhiệt và còn tăng vọt lên nữa



Good Partner tiếp tục lên sóng vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.