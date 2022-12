Mỹ nhân cổ trang được yêu thích nhất hiện tại: Tạo hình đơn giản vẫn quá xinh, diễn xuất xứng đáng điểm 10

The Forbidden Marriage (Lệnh Cấm Hôn) hiện đang là bộ phim cổ trang nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả. Ngoài việc nam chính ít gây tranh cãi về diễn xuất thì bộ phim được đánh giá tốt nhờ kịch bản mới mẻ, hài hước cùng màn thể hiện ấn tượng của nữ chính Park Ju Hyun.

Trong phim, Park Ju Hyun vào vai Ye So Rang, xuất thân là tiểu thư nhà quan nhưng vì gia đình bị hãm hại nên cô phải lưu lạc giang hồ, thay danh đổi phận để sống tiếp. Cô mở quán trà xem tử vi mang tên Ái Đạt Đường, nơi bí mật giúp các cặp đôi lách luật cấm hôn để đến với nhau. Trong một lần hành sự, So Rang bị bắt nhốt vào nhà lao. Để tự cứu chính mình, So Rang đã lừa tới cả nhà vua, nói dối rằng mình có thể nhìn thấy linh hồn và biết người vợ quá cố của vua vẫn còn lưu luyến trong cung. Quả nhiên lời nói dối đã giúp cô thoát chết, So Rang được đưa vào cung, trở thành cung nữ thân cận bên vua Lee Heon (Kim Young Dae) - người đã từng mất đi cô gái mà anh ta yêu thương nhất cách đây 7 năm. Giữa hai người vì thế cũng nhanh chóng nảy sinh những tình cảm đặc biệt.



So với nam chính Kim Young Dae, Park Ju Hyun được cho là có màn thể hiện xuất sắc hơn cả. Cô khiến khán giả có hình dung rõ nét về So Rang - một cô nàng quái chiêu, vô cùng lanh lợi, hoạt bát và đầy năng lượng tích cực. Và dù tạo hình khá đơn giản, thậm chí là có phần xuề xòa do hoàn cảnh của nhân vật nhưng Park Ju Hyun vẫn rất xinh đẹp, đáng yêu, gây thương nhớ với nụ cười tỏa nắng của mình.

Tương tự với Kim Young Dae, Park Ju Hyun cũng chỉ là một tân binh của màn ảnh Hàn. Cô mới chính thức ra mắt được 3 năm và đây là lần đầu tiên thử sức với một dự án cổ trang. Thế nhưng, Park Ju Hyun lại được đánh giá rất cao về diễn xuất, từng được cho là "tân binh quái vật" nối bước Kim Da Mi vì diễn xuất quá ấn tượng của mình.

Trước The Forbidden Marriage, Park Jun Hyun từng là cái tên đình đám nhờ bộ phim Extracurricular (Hoạt Động Ngoại Khóa). Trong bộ phim này, mỹ nhân trẻ gây ám ảnh khi xuất sắc nhập vai Bae Gyu Ri, đồng phạm của nam chính trong đường dây mại dâm học đường thông qua ứng dụng có tên là Deng Deng. Nếu nam chính Ji Soo lập ra hệ thống này vì kiếm kế sinh nhai thì Gyu Ri lại là một thiên kim tiểu thư, muốn nổi loạn, phá cách để chống lại con đường hoàn hảo, an toàn mà cha mẹ sắp đặt. Vai diễn này đã giúp Park Jun Hyun nhận ngay giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất ở lễ trao giải Baeksang danh giá.

Ngoài The Forbidden Marriage, chỉ trong năm nay, Park Ju Hyun còn đảm nhận vai chính trong hai bộ phim nữa là Love All Play và Seoul Vibe. Có thể thấy tiềm năng diễn xuất của cô hiện đang rất lớn và cũng rất nhiều đạo diễn, nhà sản xuất nổi danh hứng thú với cô gái trẻ này. Tuy nhiên, khán giả vẫn đang mong chờ Park Ju Hyun bứt phá nhiều hơn, tìm cho mình những kịch bản nặng tâm lý chứ không phải hài hước, nhẹ nhàng như những tác phẩm ra mắt trong năm n



