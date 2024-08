Mỹ nhân chỉ nhờ 1 bức ảnh mà nổi tiếng toàn châu Á suốt 15 năm dù không hề xuất hiện hay tham gia showbiz

Trong thời đại không thiếu người đẹp, nhất là trong làng giải trí, những hot girl đời đầu vẫn có sức hút kỳ lạ và thu hút sự chú ý của netizen. Giữa đất nước tỷ dân Trung Quốc, một mỹ nhân từng trở thành “tình đầu quốc dân” của biết bao chàng trai 9X dù cô không hề tham gia showbiz, không làm người của công chúng và cũng hiếm khi xuất hiện. Thế nhưng sức hot của hot girl này vẫn cực khủng. Sau 15 năm kể từ khi vô tình nổi tiếng, cái tên của cô vẫn được chú ý mỗi khi được nhắc tới.

Nổi tiếng toàn quốc vì bức ảnh chụp vội

Chương Trạch Thiên sinh ngày 18/11/1993 tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, là một cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc và cả châu Á. Năm 2009, khi mới 16 tuổi, cô nữ sinh cấp 3 bất ngờ nổi tiếng nhờ bức ảnh cầm ly trà sữa được lan truyền chóng mặt trên mạng.

Vào ngày 3/7/2009, nhân dịp sắp bước vào học kỳ mới lớp 11, Chương Trạch Thiên và các bạn cùng lớp đã chụp ảnh kỷ yếu cùng nhau. Sau đó, một người bạn đã đăng bức ảnh Chương Trạch Thiên cầm ly trà sữa lên QQ - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc lúc bấy giờ. Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Ngày 13/12, một thành viên trên diễn đàn của Baidu lần đầu tiên tiết lộ tên thật và trường học của cô, thu hút một lượng lớn người hâm mộ tràn vào diễn đàn "Chương Trạch Thiên" trên Baidu. Cũng từ đây, Chương Trạch Thiên chính thức trở thành hiện tượng mạng xã hội.

Vẻ đẹp cực kỳ thuần khiết, trong sáng và đậm chất “nữ thần học đường thanh xuân” của cô khiến mọi người thích thú khen ngợi. Chương Trạch Thiên được cư dân mạng ưu ái đặt cho biệt danh "em gái trà sữa" hay "hotgirl trà sữa".

Dù được đạo diễn danh tiếng Trương Nghệ Mưu mời đóng phim và dấn thân vào làng giải trí đầy hào nhoáng, cô nữ sinh 16 tuổi khi ấy đã thẳng thừng từ chối. Việc một mỹ nhân với nhan sắc “vạn người mê” từ chối cơ hội trở thành người nổi tiếng đã khiến mọi người tiếc nuối. Thế nhưng sau khi chứng kiến những lựa chọn về sau của Chương Trạch Thiên, người ta đã hiểu vì sao.

Sau khi bị cư dân mạng “soi” profile, mọi người đều trầm trồ khi biết cô gái vô tình nổi tiếng trong 1 đêm hoá ra chính là một tiểu thư trâm anh thế phiệt đích thực với người cha là chủ tịch tập đoàn. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là thành tích học tập của Chương Trạch Thiên. Năm 2011, cô trúng tuyển Đại học Thanh Hoa, ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc cùng với Đại học Bắc Kinh.

Từ hiện tượng mạng tới nữ tỷ phú

Sau đó, Chương Trạch Thiên dù không hề làm người nổi tiếng thì vẫn… nổi tiếng theo cách của riêng mình. Chuyện tình của cô cùng Lưu Cường Đông, nhà sáng lập kiêm CEO của tập đoàn JD.com, được công khai vào ngày 14/4/2014 đã thu hút sự quan tâm đông đảo của dư luận. Chương Trạch Thiên gây bất ngờ khi kết hôn ở tuổi 22 với một vị doanh nhân tự thân vô cùng nổi tiếng tại Trung Quốc và hơn cô tới 19 tuổi.

Cô kết hôn cùng Lưu Cường Đông tại Úc vào ngày 1/10/2015. Đến tháng 3/2016, "hot girl trà sữa" hạ sinh con gái đầu lòng. Hiện tại, dù không công khai nhưng truyền thông Trung Quốc cho biết cặp đôi đã có thêm một con trai nữa.

Cuộc hôn nhân giữa mỹ nhân và đại gia cũng không hề êm ả khi tỷ phú Lưu Cường Đông từng dính vào lùm xùm ngoại tình. Bất chấp sóng gió, cặp vợ chồng doanh nhân vẫn được bắt gặp nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Thay vì bước chân vào showbiz, Chương Trạch Thiên chọn con đường học vấn và làm doanh nhân. Tháng 5/2020, vợ chồng Chương Trạch Thiên - Lưu Cường Đông được xếp hạng 31 trong danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc năm 2020 do tạp chí New Fortune bình chọn. Năm 2022, Chương Trạch Thiên tiếp tục trở thành nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất trong "Danh sách 500 người giàu mới" của tạp chí New Fortune với tài sản ròng trị giá gần 8 tỷ USD, đến hiện tại là 8,4 tỷ USD.

Dù trên MXH mỗi ngày đều “mọc” lên không ít hot girl, hot boy mới nhưng sức hút mạnh mẽ của “hot girl trà sữa” vẫn là điều không thể chối cãi, ngay cả khi cô sống kín tiếng làm một doanh nhân, người vợ, người mẹ bình thường. Nữ doanh nhân chỉ thi thoảng xuất hiện tại các sự kiện thời trang hoặc kinh doanh do chính mình tổ chức và rất hiếm khi chia sẻ về đời sống của mình trên MXH.

Việc “hiện tượng mạng” đời đầu sống kín tiếng lại phần nào càng khiến công chúng tò mò về cô hơn. Bằng chứng là khi xuất hiện bên cạnh các siêu sao như Chương Tử Di, Chương Trạch Thiên vẫn không hề lép vế và nhận được sự quan tâm không kém cạnh.

Bên cạnh đó, hành trình từ "hot girl trà sữa" đến nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc của Chương Trạch Thiên đã truyền cảm hứng cho không ít người. Cô là “biểu tượng” của người phụ nữ hiện đại có tất cả: nhan sắc, học thức lẫn tiền tài, thành công trong sự nghiệp. Sau 15 năm, dư luận đều phải công nhận quyết định không vào showbiz của cô năm xưa là hoàn toàn chính xác và hợp lý.