Mỹ nhân bị chê giả trai thất bại nhất màn ảnh, khiến khán giả phát bực vì quá xinh đẹp

Captivating the King (Mê Hoặc Quân Vương) là bộ phim truyền hình cuối tuần mới do tvN sản xuất và phát hành song song trên Netflix. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Jo Jung Suk, Shin Se Kyung. Dù được khán giả đặt kỳ vọng cao nhưng sau những tập đầu tiên, phim nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là xoay quanh nhân vật nữ chính.

Nhân vật của Shin Se Kyung trong phim là Kang Hee Soo, một cô gái xinh đẹp, hấp dẫn, tài giỏi và còn là nữ kì thủ cờ vây tài năng. Để báo thù, cô đã giả nam, lấy tên Kang Mong Woo và kiếm tiền bằng cách chơi cờ. Chính vì điều này, cô đã quen biết và trở thành bạn thân của Yi In (Jo Jung Suk) - đại hoàng tử Jinhan, sau này sẽ lên ngôi vua. Vốn dĩ Yi In cũng là một thiên tài cờ vây thế nên anh đã kết giao và dần trở nên thân thiết với Hee Soo. Yi In không biết Hee Soo cố tình tiếp cận mình để báo thù càng không ngờ hai người lại sớm phải lòng nhau.

Ở những tập đầu phim, Shin Se Kyung chủ yếu xuất hiện với tạo hình giả trai và điều này khiến cô phải đối diện với làn sóng tranh cãi vô cùng mạnh mẽ. Truyền thông và cư dân mạng Hàn Quốc đồng loạt cho rằng gương mặt của Shin Se Kyung chính là lỗ hổng lớn nhất của tác phẩm này. Bởi lẽ, dù đã cố gắng hết sức để diễn xuất nhưng gương mặt thanh tú, quá xinh đẹp của cô đã làm cản trở quá trình tiếp nhận nhân vật của khán giả, thậm chí còn làm cho người xem bực mình.

Từ làn da mịn màng không một khuyết điểm đến cặp lông mày lá liễu, đôi mắt long lanh và son bóng màu hồng, không có bất kỳ đặc điểm nam tính nào để khán giả có thể tin vào nhân vật của cô. Rất nhiều khán giả đồng ý với quan điểm rằng Shin Se Kyung trang điểm quá đậm. Khi so sánh mỹ nhân họ Shin với các nữ diễn viên khác như Moon Geun Young, Yoon Eun Hye và Park Eun Bin, những người cũng đảm nhận vai nữ giả nam, mới thấy Shin Se Kyung gặp vấn đề lớn với lớp trang điểm của mình. Điều này khiến cô bị gọi với cái tên "mỹ nhân giả trai thất bại nhất màn ảnh". Thêm vào đó những cử chỉ nhẹ nhàng, e thẹn như thể sợ khán giả không biết mình là con gái cũng khiến cô thất bại với vai diễn này.

Bình luận của khán giả: - Thừa nhận đi. Tất cả các bạn đều nghĩ rằng cô ấy trang điểm hơi nhiều đúng không. - Tôi chưa xem phim nhưng nhìn bức ảnh tạo hình thì có vẻ như cô ấy trang điểm theo hướng nữ tính qá. - Park Eun Bin đã làm tốt hơn nhiều khi thể hiện nhân vật nữ cải trang thành nam giới. Cô ấy cố gắng thể hiện sự nam tính trong cách hành động hoặc nói chuyện. Nhưng Shin Se Kyung thì rõ ràng đang đóng vai một thiếu nữ, hành động, biểu cảm đều e thẹn, nhẹ nhàng như đùa khán giả vậy. Tôi dám chắc cô ấy là người giả trai thất bại nhất phim Hàn. - Việc trang điểm nhiều khi giả trai không hiếm đâu, vấn đề là ở diễn xuất, thần thái, Shin Se Kyung quá nhẹ nhàng, dịu dàng như sợ người ta không biết mình là con gái. - Giả trai? Đùa tôi à? Tôi thực sự bực luôn khi thấy mặt Shin Se Kyung trong tạo hình này.

Nguồn ảnh: tvN