Mỹ nhân 5 lần lọt top bị ghét nhất showbiz: MC nổi tiếng cả nước cầm mic đi hát, làm concert như ca sĩ nghiệp dư

Là nghệ sĩ cả nước biết mặt, nữ MC này càng nổi tiếng càng bị ghét.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về kế hoạch tổ chức tour concert của Tạ Na với điểm dừng chân đầu tiên tại Bắc Kinh vào ngày 11/7. Thay vì nhận được sự ủng hộ, nữ MC lại đối mặt với hàng loạt phản ứng tiêu cực. Nhiều cư dân mạng dùng những từ ngữ nặng nề chỉ trích, thậm chí gọi cô là “ca sĩ nghiệp dư”.

Tạ Na công bố tổ chức concert gây tranh cãi

Chỉ một thông báo về tour diễn đã khiến hình ảnh của Tạ Na lao vào vòng xoáy tranh cãi mới. Câu chuyện bắt đầu từ tháng 4 năm nay, khi Tạ Na tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc tại Thành Đô, Trung Quốc. Thời điểm đó, nữ MC giải thích rằng đây là cách để cô thực hiện ước mơ ca hát còn dang dở từ thuở nhỏ và bù đắp những tiếc nuối trong sự nghiệp. Tạ Na nhấn mạnh đây đơn thuần là một đêm diễn mang tính kỷ niệm, không phải hoạt động thương mại nhằm kiếm tiền. Lý do này nhận được sự đồng cảm từ khán giả.

Tạ Na và Lý Tiểu Nhiễm cùng biểu diễn Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện trong buổi diễn ở Thành Đô, Trung Quốc

Buổi diễn tại Thành Đô diễn ra khá thành công, một phần nhờ sự xuất hiện của nhiều bạn bè thân thiết trong giới giải trí. Chồng cô là ca sĩ chuyên nghiệp Trương Kiệt có mặt để ủng hộ. MC Lý Duy Gia - người gắn bó với Tạ Na suốt gần 20 năm tại Happy Camp - cũng tham gia ghi hình cùng cô. Bên cạnh đó còn có những đồng nghiệp lâu năm như Lý Tiểu Nhiễm, Dương Địch, MC Tề Tư Quân. Đặc biệt, thần tượng của Tạ Na là nam diễn viên Lâm Chí Dĩnh còn xuất hiện và song ca cùng nữ MC.

Nhiều khán giả đánh giá khả năng ca hát của Tạ Na chỉ ở mức trung bình, vũ đạo cũng không nổi bật. Tuy nhiên, vì xem đây là buổi diễn mang tính chất thực hiện giấc mơ cá nhân nên công chúng không quá khắt khe với cô.

Buổi diễn tại Thành Đô diễn ra khá thành công, một phần nhờ sự xuất hiện của nhiều bạn bè thân thiết trong giới giải trí

Song, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Tạ Na quyết định mở rộng quy mô thành tour lưu diễn thương mại. Nhiều người cho rằng từ một đêm nhạc kỷ niệm, nữ MC đã nhanh chóng biến nó thành hoạt động kinh doanh quy mô lớn. Điều gây tranh cãi hơn cả là giá vé được cho là ngang ngửa với các ca sĩ hạng A hàng đầu Trung Quốc, từ 380 tệ đến 1180 tệ (xấp xỉ 1.5-5 triệu đồng).

Công chúng đặt câu hỏi liệu năng lực chuyên môn của Tạ Na có tương xứng với quy mô và mức giá mà cô đưa ra hay không. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, thành tựu lớn nhất của Tạ Na nằm ở lĩnh vực dẫn chương trình. Ngoài một album phát hành cách đây hơn một thập kỷ, cô gần như không sở hữu bản hit nào được công chúng nhớ tới. Nữ MC không có ca khúc gắn liền với tên tuổi, cũng không được đánh giá cao về kỹ năng thanh nhạc hay biểu diễn sân khấu.

Khán giả đánh giá Tạ Na chỉ như ca sĩ nghiệp dư

Nhiều cư dân mạng thẳng thắn nhận xét rằng Tạ Na thậm chí còn nhiều lần quên lời bài hát khi biểu diễn. Chính vì vậy, việc một nghệ sĩ không chuyên tổ chức tour concert với mức giá tương đương các ca sĩ hàng đầu khiến không ít người cảm thấy khó chấp nhận. Từ đó, tranh cãi lan rộng trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng Tạ Na đang cố gắng khai thác tối đa tình cảm của người hâm mộ để kiếm lợi nhuận.

Theo Sina, nhiều khán giả tức giận tới mức tuyên bố sẽ gửi đơn khiếu nại trực tuyến nếu Tạ Na tiếp tục mở concert ở các địa phương khác. Một số người còn cho biết sẽ phản ánh thông qua các đường dây nóng chính thức của chính quyền Trung Quốc với lý do nữ MC không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lại bán vé ở mức quá cao.

Khán giả phản đối việc Tạ Na tổ chức concert

Tranh cãi xoay quanh Tạ Na còn phản ánh một hiện tượng đang ngày càng phổ biến trong làng giải trí Hoa ngữ. Trước đó, nhiều nghệ sĩ xuất thân từ lĩnh vực diễn xuất như Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc hay mới đây là Đinh Vũ Hề đều công bố các concert cá nhân dù năng lực ca hát và biểu diễn không được đánh giá quá cao. Vấn đề không đơn thuần nằm ở chuyện nghệ sĩ lấn sân. Điều khiến công chúng khó chịu là cảm giác ngành giải trí đang bị thương mại hóa quá mức, khi concert trở thành công cụ kiếm tiền nhanh chóng bất chấp năng lực chuyên môn.

Thời gian này, việc nhiều diễn viên lấn sân làm concert như Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì lỗ hổng kỹ năng

Từ vị thế MC quốc dân, Tạ Na đứng trước làn sóng phản đối lớn khi thương mại hóa show diễn của mình. Tuy vậy, vé concert Tạ Na ở Bắc Kinh vẫn nhanh chóng hết sạch ngay sau khi mở bán. Nghịch lý ở chỗ, dân tình có thể chê bai chất lượng show diễn, nhưng vẫn tò mò muốn xem Tạ Na sẽ làm gì ở concert.

Tạ Na sinh năm 1981, là diễn viên, ca sĩ kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc. Cô được biết đến rộng rãi qua vai trò MC chủ chốt của chương trình tạp kỹ quốc dân Happy Camp trên đài Hồ Nam. Với phong cách hoạt náo, giàu năng lượng và khả năng khuấy động không khí, Tạ Na từng được xem là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Vé concert Tạ Na ở Bắc Kinh vẫn nhanh chóng hết sạch ngay sau khi mở bán

Sự nổi tiếng của cô từng đạt đến đỉnh cao khi lập Kỷ lục Guinness với danh hiệu nghệ sĩ có lượng người theo dõi trên Weibo nhiều nhất thế giới. Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài hơn một thập kỷ với nam ca sĩ nổi tiếng Trương Kiệt cũng giúp Tạ Na trở thành hình mẫu được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Là một trong những MC nữ quyền lực và được yêu thích nhất Trung Quốc, Tạ Na nay lại trở thành tâm điểm tranh cãi vì liên tục lấn sân âm nhạc. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên nữ nghệ sĩ vấp phải làn sóng phản đối từ công chúng.

Tạ Na và Trương Kiệt

Ngoài những tranh cãi chuyên môn, nữ MC còn nhiều lần vướng vào các lùm xùm đời tư như bị tố keo kiệt với bạn bè, quỵt tiền môi giới nhà đất hay lợi dụng danh tiếng để kiếm tiền từ người hâm mộ. Chính những tranh cãi kéo dài nhiều năm khiến Tạ Na 5 lần xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ bị ghét nhất Trung Quốc do cộng đồng mạng trên Douban bình chọn. Nữ MC trở thành trường hợp điển hình cho nghịch lý “càng nổi tiếng càng nhiều antifan”.

Ảnh: Sina, Weibo