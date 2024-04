Trong chương trình Strong Heart VS số mới nhất, Nam Gyu Ri chia sẻ rằng cô từng bị 1 nhóm nữ diễn viên khác cô lập. Mỹ nhân 49 Days cho biết: "Lúc đó tôi không biết mình bị cô lập. Tôi thường ở 1 mình nên thỉnh thoảng có đến những buổi tụ tập với đồng nghiệp nữ vì tôi quý họ. Nhưng vài năm sau, tôi nhận ra mình đã bị cô lập. Giờ nghĩ lại thì có lẽ do tôi cũng khác biệt. Sở thích của tôi và họ khác nhau. Tôi thích đi bộ và ở nhà, còn họ thì không".

Nữ diễn viên tiết lộ thêm cô bị nhóm bạn này lợi dụng: "Thời điểm tôi bắt đầu cảm thấy bị cô lập là khi nhận ra họ chỉ gọi tôi khi cần 1 tài xế. Mặc dù xe của tôi nhỏ hơn xe bọn họ. Khi chúng tôi gặp mặt, họ sẽ gọi điện bảo tôi đi xe đến và ngồi hết vào đó. Khi cần đến những nơi khó di chuyển, họ cũng mới gọi cho tôi". Những nữ diễn viên này còn dò xét mỗi khi Nam Gyu Ri có dự án mới: "Khi có tin tôi nhận phim mới, họ liên tục gọi để hỏi dò suy nghĩ của tôi về dự án đó. Họ gọi điện suốt 30 phút".

Nam Gyu Ri chia sẻ câu chuyện cô bị 1 nhóm nữ diễn viên cô lập và lợi dụng

Những chia sẻ của Nam Gyu Ri nhận được sự đồng cảm của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra thông cảm với chuyện nữ diễn viên bị cô lập, lợi dụng trong nhóm bạn. Không ít người ráo riết suy đoán danh tính của những nữ diễn viên này, dựa trên lời kể của Nam Gyu Ri.

Tuy nhiên cũng có người cho rằng những việc trên không thể gọi là "cô lập", đó chỉ là cảm nhận của Nam Gyu Ri. Ngoài ra, 1 bộ phận netizen cũng cho rằng việc Nam Gyu Ri chia sẻ câu chuyện này có thể kích động cư dân mạng suy đoán danh tính những nữ diễn viên, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của họ khi mọi chuyện thực hư chưa được xác nhận.

Nam Gyu Ri sinh năm 1985, ra mắt cùng nhóm nhạc Seeya vào năm 2006. Đến năm 2009, cô rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp diễn viên. Mỹ nhân này từng xuất hiện trong nhiều bộ phim như 49 Days, You Are My Spring, More Than Blue...

Câu chuyện của Nam Gyu Ri gây ra nhiều ý kiến trái chiều

