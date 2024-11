My First Diamond - Món quà tưởng thưởng cho những bước tiến trong năm 2024

Cuối năm - thời điểm nhìn lại một năm nỗ lực không ngừng

Cuối năm, khi ánh đèn lung linh hòa quyện cùng tiết trời se lạnh, cũng là lúc phái đẹp nên dành cho mình những khoảnh khắc lắng đọng. Một năm trôi qua, với biết bao cung bậc cảm xúc: thử thách để vượt qua, cơ hội để nắm bắt, và bước tiến đáng tự hào trong công việc, cuộc sống.

Phương Nga (Quản lý Marketing, Hà Nội) phấn khởi khoe vị trí Quản lý mà cô nàng vừa được bổ nhiệm: "Năm qua mình chuyển việc và bắt đầu làm quen với môi trường mới với rất nhiều bỡ ngỡ, trong khi cùng lúc đăng ký học thạc sĩ vào buổi tối. Có những lúc mình cảm thấy kiệt sức, tưởng chừng không thể cân bằng được cả việc học – việc làm. Sau cùng, mọi chuyện cũng ổn dần theo thời gian. Với mình, vị trí quản lý vừa đạt được chính là quả ngọt của nỗ lực cố gắng hơn mỗi ngày. Mình sẽ mua một món quà thật ý nghĩa để tự thưởng cho bản thân, ghi dấu cột mốc đáng nhớ này."

Cùng chung ý định tìm một món quà tự thưởng cho bản thân nhưng cô nàng Mai Hương, chủ một shop thời trang tại TP.HCM lại có một câu chuyện khác: "Sau mấy năm đầu tư cả tâm sức và thời gian, 2024 là năm đầu tiên mà shop thời trang của mình bắt đầu có lãi. Bước tiến này giúp mình vững tin hơn với con đường mà bản thân đã lựa chọn, là nguồn động lực to lớn để mình chinh phục mục tiêu 5 năm – 10 năm phát triển thương hiệu này."

Dù hành trình trong 365 ngày qua có nhiều điểm khác biệt, nhưng điều thú vị là cả hai cô nàng Phương Nga và Mai Hương đều trân quý những nỗ lực của bản thân và mong muốn dành tặng cho mình những món quà ý nghĩa. Mai Hương chia sẻ: "Trang sức là lựa chọn "một công đôi ba việc": vừa có giá trị tích lũy, vừa mang ý nghĩa ghi dấu cột mốc đáng nhớ, vừa giúp mình đẹp hơn, lộng lẫy hơn để tham gia các bữa tiệc mùa lễ hội cuối năm."

Mùa lễ hội cuối năm là thời điểm lý tưởng để phái đẹp tự thưởng cho mình món trang sức ý nghĩa, ghi dấu nỗ lực của bản thân. Ảnh: PNJ

Bộ sưu tập My First Diamond - món quà ghi dấu hành trình tỏa sáng

Với thông điệp tôn vinh những bước tiến đầu tiên trong hành trình tỏa sáng, BST My First Diamond của PNJ "lọt mắt xanh" của nhiều chị em phụ nữ như Mai Hương, Phương Nga. Bộ sưu tập sở hữu thiết kế hiện đại, lấy cảm hứng từ những tia sáng của viên kim cương, khẳng định hành trình tự tin rực rỡ, nhiệt thành theo đuổi mục tiêu. BST là món quà tưởng thưởng cuối năm, tiếp nguồn động lực to lớn, đồng hành cùng phái nữ vững vàng chinh phục mục tiêu trong năm mới.

Không chỉ là món quà ghi dấu hành trình tỏa sáng, trang sức My First Diamond còn là trợ thủ đắc lực, đồng hành cùng phái đẹp bừng sắc trong mùa lễ hội cuối năm. Với thiết kế cách điệu độc đáo cùng ánh sáng rực rỡ, lấp lánh từ những viên kim cương đẳng cấp, diện mạo của nàng thêm tỏa sáng và nổi bật hơn khi tham gia các bữa tiệc, hẹn hò gặp mặt cuối năm cùng người thân, bạn bè.

Bộ sưu tập trang sức My First Diamond sở hữu thiết kế độc đáo, kết hợp với ánh sáng rực rỡ của kim cương tinh tuyển, giúp bạn trở thành tâm điểm khi diện cùng những chiếc đầm đi tiệc kiêu sa. Ảnh: PNJ

Với các thiết kế đẳng cấp cùng hàng loạt quà tặng và ưu đãi, trang sức PNJ không chỉ giúp chị em phụ nữ làm đẹp cho bản thân, mà còn có thể trao tặng, lan tỏa niềm vui làm đẹp thông minh đến những người thân yêu, giúp cho mối quan hệ tình thân thêm gắn kết để mùa lễ hội năm nay thêm bừng sắc và nhân đôi hạnh phúc.