My Demon kết thúc: Song Kang - Kim Yoo Jung hạnh phúc, nụ cười ấm lòng của kẻ phản diện làm người xem suy ngẫm

Như vậy là hành trình kéo dài 16 tập của bộ phim My Demon đã chính thức khép lại. Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, tất cả nhân vật đều có kết cục viên mãn.

My Demon mang đến cái kết trọn vẹn cho cặp đôi chính

Trước đó, tưởng như Jeong Gu Won (Song Kang) và Do Do Hee (Kim Yoo Jung) sẽ phải chịu cảnh âm dương cách biệt. Là ác quỷ, vì vi phạm điều luật không được cứu sống phàm nhân, thế nên Jeong Gu Won đã bốc cháy. Đáng lý, anh phải tan biến vĩnh viễn nhưng cuối cùng, Thần đã đưa anh trở lại với thế gian.

Sau rất nhiều sóng gió, cuối cùng Jeong Gu Won và Do Do Hee cũng được sống hạnh phúc cùng nhau.

Jeong Gu Won tiếp tục làm ác quỷ, đồng thời sống hạnh phúc bên Do Do Hee. Những tháng ngày sau đó, dù có khi họ cũng sẽ xảy ra những cãi vã, tuy nhiên tình yêu chân thành luôn là thứ giúp Jeong Gu Won cùng với Do Do Hee vĩnh viễn gắn bó bên nhau.



Các nhân vật phụ đều có hạnh phúc của riêng mình

Không chỉ Jeong Gu Won và Do Do Hee, trưởng phòng Park và thư ký Shin cũng được sống trong niềm vui sướng mà tình yêu mang lại. Trước đó, thư ký Shin từng giấu kín chuyện mình hẹn hò. Tuy nhiên giờ đây, cô đã công khai điều này với các đồng nghiệp.

Thư ký Shin công khai yêu đương với trưởng phòng Park.

Joo Seok Hoon trở thành Chủ tịch của tập đoàn Mirae. Sau những gì đã đóng góp, đây rõ ràng là thành quả mà anh xứng đáng nhận được. Trong khi đó, Jin Ga Young vốn định rời khỏi Hàn Quốc nhưng đã chọn ở lại. Lý do là bởi cô gặp một bé gái có hoàn cảnh giống mình năm xưa và quyết định trở thành "thiên thần" cứu giúp cuộc đời cô bé.



Không phải Do Do Hee, người ngồi vào vị trí Chủ tịch của tập đoàn Mirae là Joo Seok Hoon. Với phẩm chất và năng lực của mình, anh hoàn toàn xứng đáng.

Không thể có được tình yêu của Jeong Gu Won, Jin Ga Young chấp nhận buông tay. Cô định tới nước Anh nhưng trước khi rời đi, Jin Ga Young lại bắt gặp một bé gái bị bố đẻ bạo hành giống như mình hồi nhỏ. Chính vì thế, cô quyết định ở lại để giúp đỡ cô bé.

Nụ cười của Noh Do Kyung khiến khán giả phải suy ngẫm



Về phần Kim Se Ra, vợ của trùm phản diện Noh Suk Min - kẻ đã bị hủy hoại dung nhan, phải sống mục xương trong tù cho đến ngày lĩnh án tử, cô ấy phần nào bước ra khỏi bóng tối bi thảm sau cái chết của con trai Noh Do Kyung.

Xuyên suốt bộ phim, khán giả thấy Noh Do Kyung là một kẻ bạo lực với tâm lý vặn vẹo. Thế nhưng qua dòng ký ức của Kim Se Ra, người xem mới thấy hóa ra 10 năm trước, Noh Do Kyung vốn cũng từng là một chàng trai tuyệt vời.

Noh Do Kyung của 10 năm trước từng là một chàng trai tuyệt vời. Khi đó, anh ấy có thể nở một nụ cười ấm áp, hạnh phúc vô cùng khi nhận được sự quan tâm của mẹ.

Noh Do Kyung đáng lẽ đã có một cuộc đời khác, trở thành một con người hoàn toàn khác nếu như Kim Se Ra dám dũng cảm đứng ra bảo vệ con trai trước sự bạo hành của Noh Suk Min.

Ngày ấy, Noh Do Kyung từng điên cuồng tập võ với mong muốn có thể bảo vệ bản thân và mẹ trước sự bạo hành của người cha tàn nhẫn. Một lần, Kim Se Ra thấy tay con bị thương nên đưa cho cậu một tuýp thuốc. Dù cô nhầm thành thuốc trị sẹo mụn, thế nhưng Noh Do Kyung vẫn nở một nụ cười ấm áp. Lúc ấy, anh đã hạnh phúc vô cùng vì cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu thương của mẹ.

Phân cảnh này khiến khán giả không khỏi suy ngẫm về việc bạo hành gia đình có thể tạo nên thương tổn tâm lý lớn đến thế nào và nếu có thể dũng cảm đứng ra, chúng ta đủ sức thay đổi số phận của một con người. Kim Se Ra từng quá sợ hãi chồng nên không dám bảo vệ con trai, để rồi góp phần tạo nên bi kịch tột cùng cho người cô yêu thương nhất. Thế nên giờ đây, cô ấy muốn chuộc lại lỗi lầm bằng cách vận hành một trung tâm hỗ trợ những trẻ em bị gia đình bạo hành.

Bộ phim My Demon do Song Kang và Kim Yoo Jung đóng chính hiện đã phát sóng trọn bộ trên SBS.