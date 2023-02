My Chiu - cái tên mới trong dàn snack khoai tây nhà Lay's

Sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng, chỉ muốn nhanh chóng hạ cánh tại căn phòng yêu dấu, nằm dài trên giường, cày nốt tập phim yêu thích, đọc cho xong cuốn truyện còn đang dang dở. Chuyện "chiu", với muôn sắc thái, muôn hoạt động thú vị, không ai giống ai nhưng tựu trung lại, lúc "chiu" cũng chính là lúc bản thân được thả lỏng, được tự nhiên và là chính mình nhất.



Tuyệt vời nhất là được tận hưởng khoảnh khắc "chiu" của riêng mình

Giữa những hối hả, "me-time" - khoảng thời gian bạn dành cho chính mình để làm những gì mình thích mà không phải bận tâm vào bất cứ điều gì ngày càng trở nên quan trọng, có tác dụng như một liệu pháp trị liệu cảm xúc, up-mood bản thân.

Là thương hiệu "crush" Gen Z đậm sâu, hiểu và yêu chiều những cảm xúc của các bạn trẻ, thương hiệu snack khoai tây nổi tiếng Lay’s sau thời gian nắm bắt muôn cách "chiu", đã cho ra một cách "chìu" vô cùng đặc biệt mang tên My Chiu. Đây là dòng sản phẩm snack đi từ việc thấu hiểu, khám phá những khoảnh khắc me-time của người trẻ, để cho ra công thức đặc biệt, chưa từng có trong các sản phẩm trước đây.

Dù bạn có đang "ưỡn ẹo", lăn lê từ phòng ngủ ra phòng khách, đang chơi vài tựa game yêu thích, quẩy thật hăng cùng các idol, hay chỉ đơn giản là ngồi im và thở, "bạn bé" snack khoai tây My Chiu sẽ luôn bên cạnh, mỏng, giòn, chiều chuộng vị giác, cho những phút giây tận hưởng "me-time" thật đậm đà.

Siêu phẩm My Chiu đến từ nhà Lay’s hứa hẹn mang đến những phút giây "chiu" được "chìu" tối đa dành cho bạn

Gương mặt mới "debut" này có 2 vị đặc trưng là My Chiu vị Tự Nhiên và My Chiu vị Sườn Nướng BBQ.

Với những bạn yêu thích hương vị nguyên bản, thì My Chiu vị Tự Nhiên là một lựa chọn nên thử. Những lát khoai tây mỏng, giòn, được giữ trọn hương vị nguyên bản, tự nhiên như chính bạn trong khoảnh khắc tận hưởng thời gian của bản thân, hứa hẹn phút "chiu" thêm nhiều năng lượng để bung xõa.

My Chiu vị Tự Nhiên dành cho bạn trẻ yêu thích hương vị mỏng, giòn, nguyên bản

Với My Chiu vị Sườn Nướng BBQ, vị giác sẽ được chiều chuộng, lấp đầy bởi những lát khoai tây tẩm ướp gia vị đậm đà, thơm ngon, mỏng giòn, bừng tỉnh mọi giác quan. Cùng My Chiu Sườn Nướng BBQ vỗ về chiếc bụng đói, mang lại cho bạn những phút vui chơi hứng khởi, chấp hết mọi sắc thái "chiu".

My Chiu vị Sườn Nướng BBQ với những lát khoai tây được tẩm ướp đậm vị, mỏng, giòn, nâng niu vị giác

So với những dòng snack cùng phân khúc khác, My Chiu gây thương nhớ bởi mùi vị đậm đà, kích thích vị giác hơn hẳn. Bên cạnh đó là thiết kế bao bì bắt mắt, trẻ trung, thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hãy chọn cho mình một "me-time" trong ngày, khui My Chiu - chìu bản thân và cảm nhận sự khác biệt của hương vị giòn rụm, đậm đà lan tỏa trong từng lát bánh.

Dù sở thích của bạn là gì, dù bạn là Army, Blink, Wibu, nữ hoàng Kdrama, game thủ hay kẻ hủy diệt bước nhảy, dù bạn có những sắc thái "chiu" như thế nào, bản chất thật bên trong của bạn có đặc biệt ra sao, vẫn luôn có một cách "chìu" đặc biệt dành cho bạn.

Muôn Cách Chiu - Một Cách "Chìu", cùng khui My Chiu và cho chúng mình biết sắc thái "chiu" của bạn là gì nhé!