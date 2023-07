Mỹ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ thời tiết cực đoan

Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt tiếp tục kéo dài ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Trên thực tế, nắng nóng, mưa đá và lốc xoáy đã xảy ra ở nhiều bang của Mỹ và dự báo có thể tiếp tục gia tăng trong vài tuần tới.

Trên tờ Thời báo New York, các nhà khoa học cho biết, ba ngày đầu tuần qua có thể là những ngày nóng nhất trong lịch sử hiện đại của Trái đất. Một đợt tăng nhiệt trên toàn cầu đã phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ từ khu vực Bắc Mỹ tới Nam Cực.

Ở phía Nam nước Mỹ và phía Bắc của Mexico, nhiệt độ đã lên tới khoảng 38 độ C, biến đổi khí hậu đã làm đợt nắng nóng đang diễn ra nhiệt độ cao hơn khoảng 2 độ C so với trước đây.

Còn theo trang thời tiết của Fox, tuần qua các cơn bão đang làm rung chuyển miền Trung nước Mỹ với mưa lớn, mưa đá và gió giật.

Tình trạng tại các khu vực bị đe dọa bởi thời tiết khắc nghiệt được dự báo có thể nghiêm trọng hơn vào Chủ nhật, với những cơn giông siêu mạnh mang theo gió giật và mưa đá.

Thống kê cho thấy, các hiện tượng thời tiết cực đoan đang là nguyên nhân làm gia tăng một số căn bệnh truyền nhiễm, gây thiệt hại về môi trường, tài sản và khiến nhiều người dân Mỹ phải di chuyển tới nơi ở mới.

Đợt nắng nóng khắc nghiệt đang càn quét nhiều tiểu bang ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Trên tờ Người Bảo vệ, các chuyên gia cho biết biến đổi khí hậu có thể làm tăng các trường hợp mắc bệnh sốt rét ở Mỹ. Nhiệt độ ấm lên và lượng mưa tăng sẽ làm cho muỗi có nhiều nơi sinh sản. Muỗi sinh sản nhanh và đốt nhiều người hơn sẽ làm tăng khả năng truyền nhiễm bệnh.

Theo AP, Chính phủ Mỹ đã tính đến phương án cuối cùng là hỗ trợ các nhà khoa học di dời một số loài thực, động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng do biến đổi khí hậu tới nơi ở mới.

Việc di chuyển các loài đến khu vực mới từ lâu đã được coi là cấm kỵ vì có khả năng phá vỡ các hệ sinh thái bản địa và lấn át hệ động, thực vật địa phương.

Cuộc khảo sát do Forbes Home thực hiện cho thấy, có tới 30% người dân Mỹ cho rằng biến đổi khí hậu, điều kiện thời tiết xấu đi, là động lực để họ di dời chỗ ở trong năm 2023. Và hơn một nửa số người được khảo sát cho biết việc di chuyển này là không mong muốn.

Cũng theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, ngay trong tháng đầu tiên của mùa hè, Mỹ đã ghi nhận sự gia tăng đột biến các cuộc gọi cấp cứu và số lượt bệnh nhân thăm khám tại bệnh viện do các bệnh liên quan đến nắng nóng. Các cảnh báo đỏ về cháy rừng cũng được ban bố ở nhiều bang.