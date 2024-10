Muốn thanh tẩy uế khí trong nhà, đây là gợi ý tuyệt vời cho bạn, mang làm quà tặng tân gia cũng rất hợp

Một số địa chỉ bạn có thể tham khảo nến thơm như Damas (Always beside you gồm hương oải hương, lá thông và quế - 295.000 đồng; The Alchemist gồm hương gỗ Teak tẩm mộc dược - 185.000 đồng; Sandal wood myrrh gồm hương gỗ đàn hương với mộc dược và nhựa thơm - 359.000 đồng), Lumos (Midnight Calm gồm hổ phách vàng, gỗ đàn hương, xạ hương, lê - 310.000 đồng; Under the tree gồm gỗ bách xanh, quả bách xù, hương thảo, linh sam, xô thơm - 180.000 đồng; Apple Oak gồm táo ngọt, gỗ sồi, rêu - 310.000 đồng),...