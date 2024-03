Muốn “lên level” mặc đẹp, nàng công sở ghé 4 shop thời trang này: Bao la váy áo thanh lịch, sành điệu hết nấc

1. Mono Talk

Chắc hẳn với nhiều tín đồ thời trang, Mono Talk không còn là cái tên đang xa lạ trên địa hạt thời trang minimalism. Cửa hàng này không chỉ là nơi để tìm kiếm những item thời trang theo xu hướng mới nhất, mà còn là địa chỉ đáng tin cậy cho những ai yêu thích phong cách thời trang tối giản, mà không kém phần tinh tế và đẳng cấp.

Một trong những điểm khiến Mono Talk được hội chị em công sở ưa chuộng chính là việc các sản phẩm của thương hiệu này sử dụng gam màu trung tính, dễ dàng phối hợp cùng các item khác, mang đến tổng thể hài hòa và sang trọng. Điều này cũng giúp Mono Talk trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai ưa chuộng phong cách "less is more", nơi mà sự đơn giản chính là chìa khóa của sự nổi bật và thanh lịch.

Dù nàng là người yêu thích phong cách năng động, cá tính hay thanh lịch, nhã nhặn, Mono Talk luôn có những bộ sưu tập đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu và sở thích. Với mức giá dao động khoảng từ 300.000 - 1.000.000 VND/item, các sản phẩm của Mono Talk từ quần áo, phụ kiện cho đến giày dép đều được sản xuất từ chất liệu cao cấp, đảm bảo về độ bền và thoải mái khi sử dụng.

2. Huong Boutique

Huong Boutique từ lâu đã luôn là một địa chỉ thời trang nhận được sự chú ý lớn từ phái nữ bởi sự tinh tế, độc đáo trong từng thiết kế, phản ánh cá tính và gu thẩm mỹ của người phụ nữ hiện đại.

Mỗi bộ sưu tập mà Huong Boutique mang đến đều chứa đựng thông điệp riêng, từ những bộ đầm dạ hội lộng lẫy, các kiểu áo blouse nữ tính cho tới những chiếc váy công sở thanh lịch và sành điệu. Sự đa dạng và nhất quán trong các thiết kế của thương hiệu này cũng giúp phái đẹp có nhiều lựa chọn và ý tưởng khi tìm những sản phẩm phù hợp với phong cách cá nhân.

Huong Boutique không ngừng mở rộng và phát triển với hệ thống 4 cửa hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các sản phẩm của thương hiệu này có mức giá khoảng 500.000 - 3.000.000 VND, các cô nàng mê Parisan-chic thanh lịch có thể ghé mua trực tiếp hoặc tại Facebook/Instagram/Shopee/Lazada của cửa hàng nhé.

3. AVEC Studios

Nếu bạn mê mẩn phong cách thời trang đơn giản nhưng sang trọng của Lê Hà Trúc hay hoa hậu Trái đất Phương Khánh, AVEC Studios chính là điểm đến dành cho bạn. Vẫn là các mẫu sơ mi, blazer, quần âu cơ bản nhưng AVEC biết cách đốn tim các chị em ở những chi tiết nhấn nhá nhẹ nhàng mà thu hút tại cổ áo, tay áo,... Với trang phục AVEC Studios, bạn có thể không cần quá chú trọng tới bodysize thoải mái mix&match cùng loạt items dễ mặc, tôn dáng.

Để rinh các sác sản phẩm của AVEC Studios về nhà, chị em cần "cà thẻ" từ 400.000 - 2.000.000 VND. Hiện AVEC chưa có cửa hàng trực tiếp, chỉ mở bán trực tuyến nên các nàng hãy hỏi tư vấn kỹ để mua sản phẩm đúng size và chất lượng nhé.

4. METANOIA

METANOIA là thương hiệu của cô nàng Fashion Blogger/Stylist Bim Nguyễn sáng lập. Vốn nổi tiếng với phong cách thời trang tối giản, các sản phẩm của METANOIA cũng mang đậm dấu ấn của Bim Nguyễn.

Đa dạng từ trang phục hàng ngày cho đến những bộ cánh dành cho những dịp đặc biệt, thương hiệu hướng đến đối tượng khách hàng là các chị em chuộng style thanh lịch nhưng vẫn mong muốn thể hiện cá tính và phong cách riêng biệt. Thương hiệu rất chú trọng đến chất lượng sản phẩm, từ việc lựa chọn nguyên liệu, quy trình sản xuất cho đến chi tiết hoàn thiện, đảm bảo mỗi sản phẩm khi đến tay khách hàng đều thực sự chất lượng và chỉn chu.

METANOIA không chỉ đơn thuần là thời trang, đó còn là sự thể hiện của bản lĩnh, sự tự tin và phong thái sống độc lập, mạnh mẽ. Với mỗi thiết kế, METANOIA mời gọi phái nữ cùng bước vào hành trình thể hiện sự tự do trong suy nghĩ, xây dựng phong cách phong phú và đa dạng hơn.

Các nàng cần "rút ví" khoảng 500.000 - 2.500.000 VND để sở hữu các items nhà METANOIA. Tuy mức giá không thấp, nhưng với chất lượng tuyệt vời, đây sẽ là thương hiệu khó có thể bỏ qua cho các chị em là tín đồ của phong cách tối giản và thời trang bền vững.