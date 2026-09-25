Muốn đón tài lộc vào nhà, cửa chính nên làm 7 điều này theo quan niệm phong thủy

Một vài thay đổi nhỏ ở cửa chính được cho là có thể tạo khác biệt đáng kể cho không gian sống.

Cửa chính nên bố trí thế nào để đón sinh khí và tài lộc?

Trong quan niệm phong thủy, cửa chính là khu vực kết nối ngôi nhà với môi trường bên ngoài, thường được ví như nơi đón dòng khí đi vào không gian sống. Vì vậy, cách bố trí khu vực này từ lâu đã được nhiều gia đình quan tâm.

Tuy nhiên, thay vì phụ thuộc vào những vật phẩm được quảng cáo có khả năng "chiêu tài", gia chủ có thể bắt đầu bằng những thay đổi đơn giản, phần lớn cũng giúp lối vào nhà trở nên gọn gàng và dễ sử dụng hơn.

1. Giữ cửa chính và lối vào luôn sạch sẽ

Theo Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, trong quan niệm phong thủy truyền thống, khu vực bên ngoài cửa nên được giữ sạch sẽ, sáng sủa và thông thoáng.

Do đó, giày dép, thùng hàng, túi rác hay những vật dụng không cần thiết không nên chất đống trước cửa. Xét về thực tế, một lối vào gọn gàng cũng tạo cảm giác rộng rãi và thuận tiện hơn mỗi khi ra vào nhà.

2. Đừng để khu vực cửa quá tối

Ánh sáng là yếu tố thường được nhắc tới khi bố trí cửa chính.

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam cho rằng nếu lối vào tối, gia đình có thể bổ sung hệ thống chiếu sáng ở khu vực cửa. Chuyên trang Bất động sản của Thời báo VTV cũng đề cập việc bố trí ánh sáng hai bên cửa vừa giúp không gian ấm cúng hơn, vừa làm lối vào dễ quan sát.

Theo quan niệm phong thủy, một cửa chính sáng sủa còn được xem là biểu tượng của nguồn sinh khí tích cực.

3. Kiểm tra cánh cửa có mở thuận lợi hay không

Một chi tiết nhỏ nhưng nhiều nhà dễ bỏ qua là tình trạng của chính cánh cửa.

Architectural Digest dẫn ý kiến chuyên gia phong thủy cho rằng khu vực lối vào nên tạo cảm giác rộng mở, thân thiện. Vì thế, trước khi nghĩ đến những cách trang trí cầu kỳ, gia đình nên kiểm tra tay nắm, khóa và bản lề.

Cửa bị kẹt, khó mở hoặc đồ đạc đặt phía sau khiến cánh cửa không mở hết trước tiên đã gây bất tiện trong sinh hoạt.

4. Tạo điểm nhấn nhưng không trang trí quá nhiều

Theo Gia đình & Xã hội, một cánh cửa được chăm chút về hình thức được quan niệm như lời chào đối với những nguồn năng lượng đi vào nhà.

Gia chủ có thể sử dụng vòng trang trí, hoa hoặc một vài chi tiết phù hợp theo mùa. Tuy nhiên, không nên treo quá nhiều đồ lên cửa hoặc bố trí vật dụng khiến khu vực này trở nên rối mắt.

Một cánh cửa sạch, cân đối với mặt tiền thường đem lại hiệu quả thẩm mỹ tốt hơn việc sử dụng quá nhiều vật phẩm phong thủy.

5. Có thể bố trí cây xanh hai bên cửa chính

Cây xanh là một lựa chọn phổ biến tại khu vực cửa ra vào. Theo The Spruce, khi chọn cây cho cửa chính, cần cân nhắc điều kiện ánh sáng và diện tích thực tế để cây có thể phát triển khỏe mạnh.

Nếu đặt hai bên cửa, chậu cây không nên quá lớn đến mức che khuất hoặc thu hẹp lối đi.

Theo quan niệm phong thủy, cây xanh khỏe mạnh tượng trưng cho sức sống và sự phát triển. Ngược lại, cây héo úa nên được chăm sóc hoặc thay thế.

6. Chú ý tấm thảm trước cửa

Một tấm thảm sạch sẽ, vừa với kích thước cửa là chi tiết nhỏ nhưng có thể làm khu vực lối vào chỉn chu hơn.

Gia đình nên tránh để thảm quá cũ, rách hoặc bám nhiều bụi bẩn. Màu sắc và kiểu dáng cũng nên hài hòa với cánh cửa và mặt tiền thay vì chỉ lựa chọn dựa trên những lời quảng cáo về khả năng "hút tài lộc".

7. Đừng biến cửa chính thành khu vực bị bỏ quên

Một số gia đình có cửa phụ thuận tiện hơn nên rất ít khi sử dụng cửa chính. Theo quan niệm phong thủy được Gia đình & Xã hội đề cập, cửa trước vẫn nên được quan tâm và duy trì trạng thái sạch sẽ, thông thoáng.

Ngay cả khi ít sử dụng, gia đình vẫn nên thường xuyên vệ sinh, kiểm tra đèn, cây xanh và dọn những đồ vật tích tụ quanh cửa.

Nhìn chung, những mẹo phong thủy dành cho cửa chính chủ yếu hướng đến một không gian sáng, sạch, thông thoáng và dễ tiếp cận. Đây cũng là những nguyên tắc có giá trị thực tế về thẩm mỹ và sinh hoạt, bất kể gia đình có tin vào phong thủy hay không.

*Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Theo Tạp chí Kiến trúc Việt Nam; VTV; Architectural Digest; The Spruce