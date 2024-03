Muốn đọc tin nhắn Zalo, Messenger mà không bị phát hiện là đã xem, làm ngay các bước sau

Cách đọc tin nhắn Zalo mà không bị phát hiện là đã xem

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Zalo trên điện thoại, sau đó chọn mục Cá nhân ở góc dưới cùng bên phải.

Bước 2:Tiếp theo, chọn mục Cài đặt.

Bước 3: Trong trang Cài đặt hiển thị, bấm chọn mục Quyền riêng tư.

Bước 4: Tại mục Tin nhắn, tùy chọn Hiển thị trạng thái “Đã xem” được bật theo mặc định. Do đo, người dùng cần chuyển thiết lập này từ trạng thái bật (On) sang trạng thái tắt (Off).

Cách đọc tin nhắn Messenger mà không bị phát hiện là đã xem

Cách 1: Bật thông báo nổi trên thiết bị

Đối với hệ điều hành Android, vào Cài đặt>Thông báo và Trung tâm điều khiển. Bật tính năng Thông báo nổi rồi chọn Messenger.

Đối với hệ điều hành iOS, vào Cài đặt>Thông báo > bật Cho phép thông báo>Trung tâm thông báo.

Cách 2: Bật thông báo màn hình khóa

Với cách này, nội dung tin nhắn cũng sẽ được hiển thị ngay trên màn hình khóa của thiết bị và không cần phải mở ứng dụng Messenger người dùng vẫn đọc được nội dung.

Đối với hệ điều hành Android, vào Cài đặt, sau đó vào phần Thông báo và Trung tâm điều khiển, bật tính năng Thông báo trên màn hình khóa.

Đối với hệ điều hành iOS, vào Cài đặt > Thông báo > bật tính năng Cho phép Thông báo trên Màn hình khóa.