Mùng 1 Tết diện áo dài đỏ: Xinh sang nức nở, quan trọng là còn giúp chủ nhân "hút" may mắn đầu năm

Áo dài đỏ không chỉ thanh lịch, nền nã mà còn là màu sắc tượng trưng cho sự may mắn, gửi gắm ước nguyện về một năm mới tài lộc, rực rỡ. Đó là lý do, áo dài đỏ được lòng số đông chị em và trở thành item "best seller" mỗi dịp Tết đến. Gợi ý ngay cho các nàng mẫu áo dài đỏ in họa tiết cánh hoa đào, mang đậm "vibe" xuân. Thiết kế dáng suông truyền thống không quá cầu kỳ nhưng tinh tế đến từng chi tiết. Đặc biệt, kiểu áo dài này còn giúp người diện "giấu nhẹm" khuyết điểm như: eo thô hay bắp tay to... cực khéo. Với mức giá 690.000đ, chị em nào ưng mắt thì hãy mau chốt đơn ngay.

Với chất liệu gôn gấm tinh tế, nhẹ nhàng kết hợp cùng với hoạ tiết phối ren thanh khiết, mẫu áo dài Uyên Cát của local brand AGUJA đang nhận được sự yêu thích của hội chị em. Sản phẩm này đặc biệt lý tưởng dành cho các cô nàng theo đuổi phong cách ngọt ngào, nàng thơ. Khi mua áo dài, các nàng còn được tặng kèm một chiếc mấn tông đỏ cùng màu siêu xinh. Tết này mà diện, đảm bảo ai cũng phải khen nức nở.

Thêm một gợi ý hay ho về mẫu áo dài đỏ diện Tết dành cho các nàng. Mẫu áo dài này có điểm nhấn là phần họa tiết hoa nhí ở các chi tiết như cổ áo, tay áo và tà áo. Bên cạnh đó, chi tiết hàng cúc ngọc trai cũng khiến tổng thể set đồ trở nên sang hơn và thu hút hơn hẳn. Em này có giá 790.000đ không bao gồm quần hoặc chân váy đi kèm nhé các nàng ơi.

Áo dài Lalin với thiết kế cắt xẻ tinh tế mà không phô phang hẳn là lựa chọn hết sức hoàn hảo dành cho các cô nàng yêu thích sự cách tân mới mẻ, phóng khoáng và độc đáo. Gam màu đỏ sang trọng, rực rỡ này mà được nàng diện vào mùng 1 Tết thì đúng là nổi hết phần thiên hạ!

Nếu không thích tông màu đỏ thuần, nàng có thể thử mẫu áo dài đỏ pha hồng cực kỳ duyên dáng và điệu đà sau đây. Em này là sản phẩm đến từ nhà Lalin, có lượt bán cực tốt và nhận được nhiều đánh giá 5 sao từ hội các tín đồ sành mặc.