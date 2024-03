Mục sở thị văn phòng công ty vừa được xếp hạng "nơi làm việc tốt nhất thế giới": Quá xứng đáng!

Mới đây, Tổ chức The Best Places to Work đã công bố danh sách 30 nơi làm việc tốt nhất thế giới năm 2023. Đứng đầu bảng xếp hạng là Novo Nordisk - công ty dược phẩm đa quốc gia của Đan Mạch có trụ sở tại Bagsværd (Đan Mạch). Đây đã là năm thứ hai liên tiếp Novo Nordisk được xếp hạng ở vị trí top 1. Ngoài ra, nơi đây còn lọt top nơi làm việc tốt nhất cho phụ nữ toàn cầu năm 2023.

Được biết, trụ sở chính của công ty Novo Nordisk tại Đan Mạch là nơi làm việc của ban lãnh đạo cấp cao và 1.100 nhân viên hành chính. Kiến trúc được đặc trưng bởi các đường nét đơn giản, nhưng vẫn tiện dụng và đặc biệt thân thiện với môi trường vì kiến trúc được xây dựng theo xu hướng bền vững.

Toàn cảnh trụ sở chính của công ty Novo Nordisk. Ảnh: Jens Lindhe

Bên trong khuôn viên được thiết kế gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Jens Lindhe

Trung tâm công ty bao gồm hai tòa nhà văn phòng nằm trong một khối kiến trúc cảnh quan xanh. Tòa nhà văn phòng hình trụ lớn nhất có sáu tầng và tổng diện tích 32.500 m2 (bao gồm bãi đậu xe ngầm rộng 13.000 m2). Hình dạng tròn không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc chưa đựng ẩn ý về sự cân bằng mà công ty muốn gửi gắm đến nhân viên của mình.

Ngoài ra, kiến trúc còn được lấy cảm hứng từ phân tử insulin phức tạp. Cấu trúc xoắn ốc của phân tử là cảm hứng để xây dựng lên những khối kiến trúc có hình dạng tròn của tòa nhà và cầu thang xoắn ốc bên trong với ban công màu trắng. Kiến trúc này làm liên tưởng đến sự năng động, gắn kết và cởi mở của nhân viên nơi đây. Đây chính là tầm nhìn đằng sau thiết kế của trụ sở chính Novo Nordisk.

Tòa nhà văn phòng trong trụ sở chính có kiểu thiết kế không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc. Ảnh: Jens Lindhe

Góc sống ảo vô cùng xịn xò trong công ty. Ảnh: Jens Lindhe

Nhìn góc nào cũng thấy siêu mê. Ảnh: Jens Lindhe

Chưa hết, theo video được các nhân viên tại đây đăng tải, công ty còn cung cấp đầy đủ tiện nghi cho các bộ nhân viên. Nếu như điều hòa lạnh quá thì công ty đã có sẵn chăn, trong tủ lạnh thì luôn đầy ắp đồ ăn, ngồi "tám chuyện" thì có thể làm bỏng ngô vì tại công ty cũng có máy làm bỏng ngô.

Bên cạnh đó, công ty bố trí hẳn một khu nghỉ ngơi giải trí thu nhỏ ngay trong văn phòng với khu vực bếp có đầy đủ bếp nấu, các loại máy pha cafe khác nhau, tủ lạnh... Bên cạnh bếp là khu vực bàn chơi trò chơi, bạn có thể cùng đồng nghiệp "xả stress" bằng cách chơi cờ cá ngựa, nhảy múa hát ca ở đây. Ngoài ra, không thể không kể đến những chiếc ghế massage đắt đỏ được sắp xếp gọn gàng, đây là một trong những góc được nhân viên của Novo yêu thích nhất. Đặc biệt hơn cả, nơi đây còn có "Novo Health Week" (tạm dịch: Tuần sức khỏe Novo - PV). Tại đây, cán bộ nhân viên sẽ được tận hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe cực xịn xò.

Cơ sở vật chất bên trong vô cùng hiện đại. Ảnh: Jens Lindhe

Đời sống của cán bộ nhân viên tại đây được quan tâm đặc biệt. Ảnh: Jens Lindhe

Các góc làm việc được thiết kế khác nhau để tránh sự nhàm chán. Ảnh: Jens Lindhe

Góc nào cũng xinh xắn và thoáng đãng. Ảnh: Jens Lindhe

Nhìn không muốn mê cũng khó! Ảnh: Jens Lindhe

Trụ sở chính công ty Novo Nordisk khi về đêm. Ảnh: Jens Lindhe

Đúng là nơi làm việc tốt nhất thế giới năm 2023 có khác, không chỉ chú trọng đến thiết kế của văn phòng, mà chất lượng cuộc sống của cán bộ nhân viên cũng được đặt lên hàng đầu. Quan tâm đến đời sống của nhân viên thế này, bảo sao ai cũng ước được trở thành một phần của Novo Nordisk.

