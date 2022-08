Mục sở thị thế giới trải nghiệm hè bất tận ở Hòn Thơm

Không phải ngẫu nhiên, Phú Quốc luôn nằm trong trong top những điểm đến mới nổi, hấp dẫn bậc nhất Việt Nam và trên thế giới ở các bảng xếp hạng danh tiếng của tạp chí Travel & Leisure, Tripadvisor… Sức hút của "đảo ngọc" có thể giải mã là những bãi biển cát trắng trải dài, ôm ấp làn nước xanh như ngọc; những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như JW Marriott, Premier Village Phu Quoc… Nhưng có lẽ điều du khách yêu thích ở thành phố biển xinh đẹp này là những khu du lịch đang ngày càng được đầu tư, mở ra thế giới trải nghiệm cực trend, không thua kém điểm đến nào trên thế giới như Thị trấn Địa Trung Hải Phú Quốc hay Sun World Phu Quoc ở Nam đảo.

Cứ đến với Phú Quốc, người ta lại kháo nhau phải dành ít nhất một ngày ở Hòn Thơm, nơi được mệnh danh là "viên ngọc giữa trùng khơi", bởi những bờ biển nước trong vắt, bãi đá đẹp như kiệt tác sắp đặt của một họa sỹ đại tài, ôm ấp lấy hòn đảo có thảm thực vật xanh rì.

Hành trình đầy thú vị được mở ra từ tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới – tuyến cáp treo được Tổ chức Guinness trao tặng ngay trong ngày khai trương. Từ những ô cửa kính cabin có thể thấy vẻ đẹp thiên nhiên Phú Quốc hiện ra như một thước phim, với dàn thuyền sắc màu neo đậu bên bến, những mái nhà tôn lúp xúp xanh đỏ, khu nuôi ngọc trai vuông vức như một bàn cờ khổng lồ và làn nước xanh như ngọc có thể trông thấy cả rạn san hô.

Trải nghiệm đầu tiên mà bất kỳ người lớn hay trẻ nhỏ nào cũng yêu thích khi đến Hòn Thơm là hòa mình trong làn nước mát lạnh của biển cả nơi Bãi Trào, Bãi Chướng, Bãi Nam…. Hấp dẫn hơn là trải nghiệm "Đi bộ dưới đáy biển", ngắm một thế giới đại dương đa sắc màu, nơi những đàn cá bơi lội tung tăng bên những rạn san hô được bảo tồn, nuôi cấy thêm.

Nếu chỉ đơn thuần là chỉ để tận hưởng những bãi biển cát trắng như kem hay lặn ngắm san hô, không phải ai cũng cất công đến với Hòn Thơm. Điều du khách truyền tai nhau và mong mỏi trải nghiệm chính là tổ hợp vui chơi, giải trí Sun World Phu Quoc với công viên nước, phân khu chủ đề với các trò chơi mạo hiểm hay những vũ khúc Nam Mỹ sôi động.

Lần đầu đến công viên nước Aquatopia Water Park trong Sun World Phu Quoc, không ai là không "wow" thật lớn trước quy mô rộng lớn của công viên nước hàng đầu châu Á này. Phía xa những đường trượt uốn lượn kích thích sự háo hức của du khách.

Du khách trẻ tuổi ưa thích mạo hiểm, thử thách không thể bỏ lỡ làn trượt "Cuộc chiến mãng xà", "Hải Vương phục hận", đưa cảm xúc theo từng cung bậc hồi hộp đến vỡ òa trong phấn khích. Những nhóm bạn sẽ yêu thích thời gian bên nhau ở "Giao long tuần dương", trò chơi cảm giác mạnh bậc nhất với những khúc uốn lượn và tốc độ di chuyển cực nhanh, để rồi trong hành trình trải nghiệm sẽ là những tiếng cười giòn giã và reo hò cực đã.

Du khách với gia đình sẽ có những kỷ niệm đẹp nhất khi nắm tay nhau, để phao đưa êm đềm trên dòng sông lơ đãng xuyên những rặng dừa rợp bóng mát. Trẻ em cũng có thể tự do khám phá, an toàn trải nghiệm ở những khu bể bơi thấp và đường trượt được thiết kế riêng.

Du khách từng đến Sun World Phu Quoc trước đây, nay trở lại phải ngạc nhiên với phân khu chủ đề cực mới Làng Exotica. Chưa hết những cảm giác lâng lâng trên đường trượt nước, chào đón bạn tại Làng Exotica sẽ là Tàu lượn siêu tốc bằng gỗ tiên phong tại Việt Nam. Không thấy những đường lượn dốc ngược cũng đừng vội thất vọng, tàu lượn siêu tốc với 14 sườn dốc lắt léo, âm thanh cọt kẹt trên gỗ và những cú lật nghiêng như sắp bật khỏi đường ray sẽ thử thách lòng quả cảm của những du khách muốn vượt qua giới hạn bản thân.

Nếu đã từng mê mẩn những đài quan sát trong các bộ phim quốc tế, du khách nay sẽ được thỏa thích trải nghiệm ở "Mắt đại bàng", đài quan sát 360 độ ở làng Exotica. Trò chơi đưa du khách trải nghiệm thế giới qua đôi mắt "Vua của bầu trời" thực thụ khi cabin từ từ lên cao, rồi vút lên không trung tới độ cao 80 m. Trong thời gian vòng quay chậm rãi xoay tròn, trong cabin ngập tiếng suýt xoa khi được thu vào tầm mắt khung cảnh thiên nhiên trác tuyệt với nền trời xanh lam, màu biển ngọc bích và xanh rì những cánh rừng già của Hòn Thơm.

Sức nóng của vùng biển nhiệt đới còn lan tỏa mọi ngóc ngách của Sun World Phu Quoc. Đan xen giữa những trải nghiệm của du khách, ở nhiều khung giờ là show diễn của các vũ công Nam Mỹ với đa dạng chủ đề như Kari Kani (Vũ điệu thổ dân), Tagi Kani (bức thư tình người yêu) hay vũ khúc Latin nóng bỏng nhất trong "Đêm thiên đường". Âm nhạc sôi động, những vũ điệu khỏe khoắn của những vũ công khiến ai nấy đều muốn nhún nhảy theo những nhịp điệu.

Phú Quốc được mệnh danh là điểm ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất Việt Nam và du khách sẽ mục sở thị vẻ đẹp ấy rõ rệt nhất ở Hòn Thơm. Điểm xuyết trong bức tranh vùng biển rộng lớn, bầu trời nhuộm ánh cam đỏ hoàng hôn là những chiếc thuyền đánh cá như thu nhỏ li ti ngoài khơi xa. Tiếng sóng vỗ bờ đá, hương biển mằn mặn thoảng trong gió, liệu còn hoàng hôn ở nơi nào siêu thực và lãng mạn đến thế?

Hành trình trải nghiệm sẽ khép lại trọn vẹn hơn cả với buổi tối trên "đảo thiên đường", khi hòa mình cùng vũ điệu thổ dân sôi động và nuông chiều vị giác với tiệc BBQ hải sản thịnh soạn bên bờ biển hay món ngon 3 miền ở nhà hàng Coconut Garden. Để tối ưu trải nghiệm của du khách trong ngày, Sun World Phu Quoc triển khai combo "Đêm thiên đường" với giá 700.000 đồng/người lớn và 350.000 đồng/trẻ em, bao gồm vé cáp treo khứ hồi Hòn Thơm, trải nghiệm tại Công viên nước Aquatopia Water Park, Ngôi làng Exotica và bữa tối.

Hòn Thơm đang chờ đón du khách tận nơi mục sở thị những trải nghiệm sôi động, khoảnh khắc sâu lắng và thi vị. Take me to Sun World Phu Quoc, và bạn sẽ thấy một mùa hè đủ đầy và trọn vẹn nhất.

https://kenh14.vn/muc-so-thi-the-gioi-trai-nghiem-he-bat-tan-o-hon-thom-20220808190700636.chn