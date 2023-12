Mức lương hàng tháng của sinh viên tốt nghiệp năm 2023 được công khai, dư luận bàng hoàng: Thu nhập cao gói gọn trong 2 TỪ

Gần đây, một nền tảng tại Trung Quốc đã phát hành dữ liệu: Mức lương trung bình hàng tháng của sinh viên mới tốt nghiệp năm 2023 là 10.342 NDT (khoảng 35,4 triệu đồng). Tin tức này ngay khi được phát hành đã nhanh chóng đứng đầu danh sách tìm và làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi.

Ai cũng muốn bản thân đạt thành công trong công việc và nhận được mức lương cao. Nhưng đối với hầu hết người lao động, mức lương bình quân hàng tháng trên 10.000 NDT là con số mơ ước của nhiều người.

Tuy nhiên, đằng sau mức lương cao là khả năng chuyên môn xuất sắc, sự chăm chỉ vượt xa người thường và cũng có những áp lực không thể gọi tên.

Tiền kiếm được phụ thuộc vào nhận thức

"Tôi mới 28 tuổi nhưng tôi cảm thấy như cuộc đời mình đã kết thúc", một cô gái tên là Axia (Trung Quốc) tâm sự.

Cô gia nhập công ty ở địa phương ngay sau khi tốt nghiệp, làm ở vị trí mà nhiều người ghen tỵ. Cô làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày, phúc lợi tốt và công việc dễ dàng. Trong ngày, cô dành một nửa thời gian để lướt mạng xã hội và trò chuyện với đồng nghiệp. Nhưng không bao lâu sau, cô bị sa thải.

Lý do là giờ công ty chỉ tuyển nhân viên nữ dưới 28 tuổi. Hơn nữa, trong mấy năm qua, Axia lười biếng, không chịu trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, không phát triển bản thân. Sau 2 tháng bị sa thải, Axia vẫn loay hoay, không tìm được việc mới.

(Ảnh minh hoạ)

Hành vi của Axia thực chất là một tâm lý nhân viên điển hình: Sếp thúc đẩy bạn bao nhiêu thì bạn sẽ nỗ lực bấy nhiêu. Nếu sếp không nhắc nhở, bạn sẽ không nỗ lực.

Điều này có vẻ công bằng và hợp lý, nhưng nếu bạn chỉ làm việc với kiểu suy nghĩ này sẽ có nguy cơ rơi vào sự trì hoãn, luẩn quẩn trong việc tìm định hướng. Suy nghĩ này vừa lãng phí thời gian, vừa làm suy yếu khả năng cạnh tranh của một người và khiến con đường phát triển ngày càng thu hẹp.

Trên thực tế, bạn kiếm được bao nhiêu tùy thuộc vào từng bước bạn đi và quan trọng hơn là con đường đang đi.

Một ví dụ khác sẽ khiến bạn hiểu rõ vấn đề hơn. Công nhân vệ sinh dù chăm chỉ làm việc nhưng chỉ kiếm được số tiền ít ỏi. Bạn có nghĩ rằng họ được trả lương thấp nên bất cẩn dọn dẹp, để mọi thứ bừa bộn, bẩn thỉu rồi ra về? Tất nhiên là không.

Những người dọn dẹp ở Nhật Bản đưa ra câu trả lời ngược lại. Một nữ công nhân tên là Nitsu Haruko tại sân bay Tokyo Haneda dọn dẹp với diện tích 760.000 mét vuông. Và sân bay được đánh giá là sân bay sạch nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp.

Cô Nitsu Haruko dọn dẹp rất tỉ mỉ và chu đáo, nó giống làm công việc kỹ thuật hơn là công việc dọn dẹp đơn thuần. Nhờ đó, cô được nhận giấy khen là nhân viên xuất sắc, được chuyển sang vị trí quản lý giám sát kỹ thuật, chịu trách nhiệm đào tạo 700 nhân viên vệ sinh sân bay.

Nếu ngay từ đầu, cô Nitsu Haruko chỉ nghĩ "Đây là công việc vất vả, mức lương thấp" thì kết cục sẽ ra sao?

Nói cách khác, nếu muốn đàm phán với sếp, trước tiên bạn phải làm việc với tư duy cầu tiến. Mặc dù trình độ học vấn rất quan trọng nhưng khả năng của bạn sẽ quyết định con đường thăng tiến.

Bạn có thường xuyên gặp phải tình trạng này không? Dù bạn đã làm việc chăm chỉ, thường xuyên tăng ca, không nghỉ phép nhưng vẫn không được thăng chức hay tăng lương. Dường như bạn nỗ lực rất nhiều nhưng cuối không được ghi nhận. Nhiều khi, không phải do bạn kém cỏi mà là bạn thiếu nhận thức.

(Ảnh minh hoạ)

Hãy theo dõi một câu chuyện nhỏ sau đây.

Tại một thị trấn ở Mỹ, một nhóm trẻ em thường đến ga tàu để bán bỏng ngô khi rảnh rỗi. Trong số đó, một cậu bé 10 tuổi kiếm được nhiều tiền nhất.

Cậu bé phát hiện các chuyến tàu thường dừng lâu hơn ở sân ga nếu điều kiện thời tiết không tốt. Vì vậy, cậu bé đã làm rất nhiều bánh sandwich và bán chúng. Khi ngày càng có nhiều người bán bánh sandwich tại nhà ga, công việc của cậu trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng, cậu bé rút lui và đến địa điểm khác tiếp tục kinh doanh. Cậu bé này là Paul Galvin, người sáng lập Motorola.

Từ đây có thể thấy: Nhìn bề ngoài, sự khác biệt giữa con người là ở năng lực, may mắn nhưng thực chất đó là sự khác biệt về nhận thức.

Cũng giống như hầu hết những đứa trẻ chỉ biết bán bỏng ngô, Paul Galvin biết cách quan sát thời gian dừng tàu, suy nghĩ về nhu cầu của hành khách và quyết định bán sản phẩm gì hay chuyển thị trường dựa trên những biến động. Đây là sự khác biệt trong suy nghĩ.

Bạn đã bao giờ tưởng tượng mình trở nên giàu có chỉ sau một đêm chưa? Có câu hỏi được thảo luận rôm rả trên mạng xã hội: "Nếu tôi cho bạn 5 triệu, cuộc sống của bạn có thể sẽ không còn tốt đẹp như trước". Bạn có thể dùng 5 triệu đầu tư cách mù quáng và cuối cùng rơi vào cảnh nợ nần; Bạn cũng có thể hoang phí và hủy hoại cuộc sống trong ham muốn vô tận.

Suy cho cùng, con người đơn giản là không thể kiểm soát tiền bạc. Một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống có thể trở thành cái bẫy trong cuộc đời. Những gì bạn biết thực sự đại diện cho cách bạn sống. Khi công việc rơi vào bế tắc, một số người thở dài, nhưng lại có người điều chỉnh trạng thái và nỗ lực phấn đấu.

Ngay cả khi những người giàu được đưa trở lại vị trí ban đầu, họ vẫn sẽ trở thành người giàu và thậm chí kiếm được nhiều tiền hơn trước, lý do là vì họ có bộ não của người giàu. Bộ não của người giàu không hẳn do tạo hóa sinh ra mà do quá trình trau dồi.

Dưới đây là một số cách những người giàu tư duy mỗi ngày.

1. Chất vấn bản thân

Khi nói đến việc kiếm tiền, hầu hết mọi người đều đánh giá tác nhân bên ngoài và hiếm khi nhìn vào nội lực, soi chiếu bản thân.

Một người không học tập thì 3 quan điểm của người đó chỉ có thể được xác định bởi người thân, bạn bè. Nhưng nếu họ không ngừng học hỏi người khác rồi suy ngẫm chất vấn bản thân thì sẽ sớm có thế giới quan sâu sắc.

Khi bạn đọc nhiều sách, làm phong phú kiến thức, trình độ nhận thức của bạn sẽ tự nhiên được cải thiện. Chỉ bằng cách khiến bản thân trở nên "có giá trị", bạn mới kiếm tiền bền vững.

(Ảnh minh hoạ)

2. Học hỏi từ người khác

Triết gia kinh doanh Jimmy Rowan từng chia sẻ, bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn tiếp xúc nhiều nhất.

Trình độ nhận thức của những người bạn tiếp xúc càng cao thì khả năng nhận thức của bạn sẽ được cải thiện đáng kể và có nhiều cơ hội tốt. Làm việc với những người giỏi, học hỏi từ các chuyên gia, nhận ra mình muốn làm gì, có thể làm gì, giỏi điều gì là cách giúp bạn nhanh chóng phát triển.

3. Hãy hành động

Trang Tử được coi là nhà tư tưởng lớn về đạo học trong triết học cổ Trung Quốc. Ông có câu nói khá nổi tiếng được lưu truyền: "Biết khuyết điểm mà tiến lên phía trước, nhìn núi xa mà nỗ lực hết mình".

Hãy làm việc chăm chỉ và dành thời gian để phát triển kỹ năng của bạn sau giờ làm. Hãy tận dụng sở thích, chuyên môn để phát triển các công việc phụ, có thể là viết lách, chụp ảnh, thiết kế,... Hãy phá vỡ các quy tắc và tìm kiếm nhiều cơ hội hơn.

Bạn càng làm giàu trí não, rèn luyện kỹ năng và nâng cao khả năng thì càng có nhiều cơ hội để lựa chọn trong tương lai và khiến đường đời bớt gập ghềnh.

4. Suy nghĩ

Nếu bạn muốn kiếm tiền, bạn phải liên tục suy nghĩ để tìm ra mấu chốt vấn đề. Hãy học cách sử dụng 20 - 30% thời gian để suy nghĩ, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn.

Chẳng hạn nếu đang bán hàng, bạn hãy không ngừng suy nghĩ: "Hôm nay có bao nhiêu hàng hóa được bán?", "Tôi đã trò chuyện được với bao nhiêu khách hàng?", "Bao nhiêu bài viết bán hàng được đăng trên mạng xã hội?",... Sau đó, bạn hãy so sánh để tìm ra điều gì sai sót, điều gì cần tối ưu hóa và điều gì cần khắc phục. Nếu bạn làm được những điều mà người khác chưa làm, bạn sẽ kiếm được tiền.

Một báo cáo khảo sát những người trên 60 tuổi đã được lan truyền trên Internet với câu hỏi như sau: "Điều gì khiến bạn hối tiếc nhất trong cuộc đời?".

Đa số câu trả lời là: "Bởi vì tôi đã không làm việc đủ chăm chỉ khi còn trẻ nên không đạt được thành tựu gì". Như vậy, thu nhập cao, tài sản khủng chỉ được tạo nên bởi quá trình làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ. Đây là lý do tại sao những người càng giàu có càng làm việc chăm chỉ.

Nếu nỗ lực nhiều, bạn có thể thành công. Còn nếu nỗ lực ít, bạn có thể đánh mất những cơ hội tốt.