Mưa to dai dẳng trong ngày thứ hai kỳ nghỉ 2/9: TP.HCM ngập lênh láng nhiều nơi

Theo cơ quan dự báo thời tiết, hôm nay, TP HCM và Nam Bộ nhiều nơi có mưa to đến rất to, khả năng mưa kéo dài đến hết ngày 2-9, sau đó giảm dần về diện và lượng.

Cụ thể, thời tiết hôm nay ở TP HCM trời nhiều mây, ít nắng, có mưa vừa, mưa to vào khoảng trưa đến chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Ở các tỉnh Nam Bộ trời nhiều mây, chiều và tối có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Lượng mưa trên toàn khu vực phổ biến từ 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm.

Cũng theo cơ quan dự báo thời tiết, từ ngày 2-9 đến 10-9, thời tiết TP HCM và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng đêm 2-9, trên khu vực có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày 3-9, mưa giảm dần về diện và lượng.