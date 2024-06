Mua Tai nghe Soundpeats tặng loa NowGo F1 tổng giá trị lên đến 10 triệu đồng

Hè này SoundPEATS cháy hết mình với hàng loạt ưu đãi khủng, mua tai nghe trúng quà cực xịn. Cơ hội sở hữu mẫu loa phượt NowGo F1 vừa mới ra mắt tại Việt Nam mà không tốn bất kỳ chi phí nào. Cùng khám phá chi tiết chương trình để xem những ưu đãi nào sẽ được tung ra và làm sao để sở hữu combo tai nghe SoundPEATS và loa NowGo F1 này nhé.

Nội dung chương trình khuyến mãi

SoundPEATS tung ưu đãi chào hè cực khủng, mua tai nghe SoundPEATS bạn sẽ có cơ hội trở thành 1 trong những vị khách hàng may mắn trúng Loa Bluetooth tích hợp đèn NowGo F1. Với thể lệ vô cùng đơn giản, chỉ cần mua tai nghe SoundPEATS, chụp lại sản phẩm và hoá đơn mua hàng và comment vào bài đăng chương trình trên Fanpage SoundPEATS (Chi tiết). Bạn đã có thể trở thành 1 trong những khách hàng may mắn để sở hữu quà tặng cực kỳ hấp dẫn.

Áp dụng khi mua Tai nghe Soundpeats tại tất cả đại lý phân phối chính hãng của SoundPEATS tại Việt Nam.

Quà tặng: 5 loa NowGo F1 cho 5 khách hàng may mắn, tổng trị giá trị giải thưởng hơn 10 triệu đồng.

Thời gian: 20.06 – 20.08.

Tai nghe không dây SoundPEATS Capsule 3 Pro

SoundPEATS Capsule 3 Pro có thể nói là một trong những mẫu tai nghe ăn khách ở thời điểm hiện tại. Với thiết kế dạng in-ear kết hợp cùng công nghệ ANC ở mức cao, đây là mẫu tai nghe được đánh giá cao về khả năng chống ồn. Ngoại hình bắt mắt với thiết kế cổ điển kết hợp với hiện đại, màu đen mạnh mẽ kết hợp cùng chi tiết mạ vàng sang trọng, tạo nên một tổng thế thiết kế vô cùng đẹp mắt.

Tai nghe SoundPEATS Capsule 3 Pro cũng được đánh giá cao về mặt chất lượng âm thanh khi sở hữu codec LDAC tái tạo âm thanh Hi-res. Ngoài ra tai nghe cũng được trang bị nhiều đặc điểm công nghệ nổi bật như: chống ồn đàm thoại, gamemode, pin siêu khủng lên đến 52 giờ và nhiều tính năng cao cấp khác.

Tai nghe không dây SoundPEATS Air 4

SoundPEATS Air 4 là một trong những mẫu tai nghe Semi In-ear đầu tiên của thương hiệu được tích hợp công nghệ chống ồn chủ động ANC. Đây cũng là sản phẩm được nhiều người dùng âm thanh đánh giá cao về ngoại hình, chất âm lẫn công nghệ.

Ngoại hình của Air 4 khá giống phiên bản tiền nhiệm SoundPEATS Air3 nhưng được cách điệu nhiều hơn với điểm nhấn mạ vàng. Về chất lượng âm thanh, SoundPEATS Air4 được hỗ trợ codec aptX Lossless với khả năng tái tạo âm thanh chất lượng CD. Codec này mang đến chất lượng âm nhạc, khả năng tái tạo âm thanh cao hơn so với phiên bản cũ. Ngoài ra, tai nghe cũng có nhiều công nghệ ấn tượng khác nhau như: 6 mic chống ồn đàm thoại, chế độ Game Mode, kết nối 2 thiết bị… và nhiều tính năng khác.

Tai nghe không dây SoundPEATS Air 4 Pro

SoundPEATS Air 4 Pro là phiên bản nâng cấp của SoundPEATS Air 4 và được nâng cấp rất nhiều từ tính năng đến ngoại hình. Thiết kế của Air 4 Pro hoàn toàn khác biệt so với Air 4, tai nghe được làm theo dạng In-ear thay vì Semi in-ear như phiên bản cũ. Hộp sạc của Air 4 Pro cũng được làm dạng hình tròn, kích thước to hơn so với Air 4.

Công nghệ chống ồn chủ động của Air4 Pro cũng được đánh giá cao hơn so với phiên bản Air4 do được thiết kế kiểu dáng in-ear, tăng khả năng cách âm, chống ồn. Chất lượng âm thanh tuy không có nhiều sự thay đổi về codec nhưng bù lại, Air 4 Pro có nhiều công nghệ thú vị như là aptX Voice để cải thiện chất lượng âm thanh đàm thoại. Các công nghệ cao cấp khác như: 6 mic chống ồn, Bluetooth 5.3 và pin dùng được 26 giờ liên tục.

Ngoài chương trình mua tai nghe SoundPEATS trúng loa Bluetooth NowGo F1, SoundPEATS cũng tung deal giảm sốc chào hè. Khách hàng có thể sở hữu các mẫu tai nghe SoundPEATS nằm trong chương trình ưu đãi với mức giá sale lên đến 56%. Nhanh tay sở hữu cho mình một mẫu tai nghe cực xịn và có thêm cơ hội trúng quà hấp dẫn từ SoundPEATS nhé.

