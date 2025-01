Mua sắm xuyên Tết tại AEON: tăng giờ hoạt động, hàng hóa đủ đầy

Lịch hoạt động xuyên Tết của AEON

Theo ghi nhận của AEON Việt Nam, trong giai đoạn một tháng trước Tết, nhu cầu mua sắm của khách hàng tăng từ 10 – 15% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt đối với tất cả các nhóm sản phẩm thiết yếu mùa Tết. Trong đó, nhóm sản phẩm thực phẩm khô ghi nhận mức tăng khoảng 20%, và giỏ quà Tết tăng khoảng 15%. Các mặt hàng bán chạy trong dịp này bao gồm lạp xưởng tại khu vực phía Nam, các giỏ quà Tết gói sẵn và giỏ quà cá nhân hóa, cho phép khách hàng tự lựa chọn và sắp xếp sản phẩm theo nhu cầu.

Hệ thống TT BHTH & ST, siêu thị AEON sẵn sàng mở cửa, phục vụ xuyên Tết

Để phục vụ tối đa nhu cầu mua sắm của khách hàng, lịch hoạt động cụ thể của các trung tâm AEON trên toàn quốc như sau:

Từ ngày 24/01 đến 27/01, các trung tâm bách hóa tổng hợp & siêu thị (TT BHTH & ST) AEON mở cửa sớm từ 7:00 sáng, đóng cửa lúc 23:00 tại khu vực phía Bắc và Huế, và lúc 22:30 tại hầu hết các trung tâm phía Nam. Riêng ngày 28/01 (29 Tết), giờ hoạt động kéo dài từ 7:00 sáng đến 20:00 (phía Bắc và Huế) hoặc 19:00 (phía Nam). Ngày mùng 1 Tết, các TT BHTH & ST AEON mở cửa từ 11:00 đến 22:00. Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, hệ thống TT BHTH & ST AEON trở lại hoạt động bình thường từ 8:00 đến 22:00.

Hệ thống siêu thị AEON MaxValu tại khu vực phía Bắc cũng phục vụ khách hàng xuyên Tết: từ ngày 25/01- 27/01 (tức 26 - 28 Tết), mở cửa từ 6:00 sáng và đóng cửa muộn lúc 23:00. Ngày 28/01 (29 Tết), siêu thị mở cửa từ 6:00 sáng đến 20:00. Ngày mùng 1 Tết, các siêu thị AEON MaxValu hoạt động từ 12:00 đến 20:00 và từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, giờ hoạt động bình thường từ 6:00 sáng đến 22:00.

Khách hàng có thể truy cập fanpage AEON Việt Nam: https://www.facebook.com/AeonVietnamPage hoặc website aeon.com.vn để cập nhật chi tiết lịch hoạt động của các trung tâm gần khu vực sinh sống.

Bà Trần Thu Quỳnh - Giám đốc Thu mua khu vực phía Bắc, AEON Việt Nam cho biết: "AEON Việt Nam đã làm việc với các nhà cung cấp của các nhóm hàng trọng yếu dịp Tết nhằm đảm bảo nguồn hàng và giá cả ổn định, đồng thời lên phương án về kho bãi, xe cộ, nguồn nhân lực, khuyến mãi, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm 10 ngày trước Tết khi nhu cầu mua sắm tăng cao. Các siêu thị AEON đều sẽ hoạt động xuyên Tết, để luôn sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng."

Chuẩn bị hàng hóa dồi dào với giá cả ổn định

Để đáp ứng đầy đủ nguồn hàng hóa và đồng hành cùng người dân an tâm mua sắm dịp Tết, AEON Việt Nam đã chủ động lên kế hoạch sớm và phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp. Hệ thống tăng cường dự trữ nhóm hàng thiết yếu, ổn định giá cả, đảm bảo nguồn cung hàng hóa dồi dào, phục vụ mọi nhu cầu mua sắm trước, trong và sau Tết.

Đa dạng sản phẩm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dịp Tết tại AEON

Bên cạnh đó, AEON Việt Nam còn vận hành hai trung tâm phân phối khu vực tại phía Bắc và phía Nam. Các trung tâm này đóng vai trò quan trọng trong việc dự trữ và phân phối hàng hóa tới các điểm bán, góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định và duy trì mức giá hợp lý trong suốt mùa Tết.

Tại các TT BHTH & ST AEON cung cấp đầy đủ chủng loại sản phẩm, từ các mặt hàng truyền thống như gà cúng, cá chép đỏ, giỏ quà ngũ quả, tháp Tài Lộc, bánh chưng, bánh tét, đến các sản phẩm hiện đại như thực phẩm sơ chế sẵn, set lẩu, thực phẩm đông lạnh – phù hợp với lối sống bận rộn của nhiều gia đình ngày nay.

AEON giúp khách hàng mua sắm tiện lợi, tiết kiệm thời gian với các sản phẩm mâm ngũ quả, thức ăn chế biến sẵn bày biện mâm cúng

Nhằm mang tới cho khách hàng trải nghiệm mua sắm an tâm với mức giá hợp lý, AEON Việt Nam mang đến hàng loạt chương trình khuyến mãi đặc biệt. Nhiều sản phẩm sẽ được giảm giá lên đến 40%, tập trung vào các mặt hàng như quà Tết cao cấp, xúc xích, trái cây nhập khẩu, và thực phẩm mới ra mắt. Đặc biệt, chương trình lì xì may mắn khi mua hàng, túi may mắn Fukubukuro, và các chương trình ưu đãi định kì như: Ngày hội thành viên vào ngày 5 & 20 hàng tháng, nhân đổi điểm tích lũy vào ngày 15 hàng tháng, Thứ Tư Vui Vẻ, ưu đãi thanh toán không tiền mặt, ngày hội Mẹ và Bé.

Để tận hưởng và trải nghiệm mua sắm trọn vẹn, đầy đủ cho dịp Tết, khách hàng có thể ghé thăm hệ thống Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON trên toàn quốc hoặc đặt hàng qua các kênh chính thức của AEON và nhận vô vàn ưu đãi hấp dẫn.