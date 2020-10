Mua sắm online thế nào cho tiết kiệm và hiệu quả?

Lên kế hoạch

Một kế hoạch mua sắm cụ thể sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thời điểm, những món hàng bạn muốn mua và chi phí dự kiến, qua đó đặt hạn mức chi tiêu cho chuyến "shopping" thật hợp lý.

Khi khảo sát thông tin để lên kế hoạch, bạn hãy tổng hợp lại tất cả các ưu đãi, thời điểm ưu đãi liên quan đến những sản phẩm cần mua. Thông thường, các cửa hàng online sẽ có các chương trình giảm giá mạnh hay khuyến mãi vào các ngày lễ, Tết, Giáng sinh, Quốc tế Phụ nữ… Ví như Shopee thường tổ chức Flash sale vào các ngày 9/9, 10/10; Sendo vào dịp Trung thu với Freeship 0 đồng.

Lên kế hoạch chi tiết là điều cần thiết với mỗi tín đồ nghiện shopping (Ảnh Internet)

Nhiều nghiên cứu thị trường chỉ ra rằng dịp cuối năm (tháng 10-11-12) là những tháng có nhiều khuyến mãi nhất trên các sàn thương mại điện tử. Trong tuần thì thứ 3 đến thứ 5 với khung giờ từ 12h đến 14h là thời điểm tốt nhất để mua sắm online giá rẻ và Chủ nhật là ngày bạn nên tránh mua hàng vì thời gian này số ưu đãi không nhiều bằng các ngày trong tuần.

Các thương hiệu nhỏ và mới cũng thường có nhiều chiến dịch giảm giá, khuyến mãi hơn so với các thương hiệu lớn. Tuy nhiên, bạn nên tìm hiểu kỹ về thông tin và độ uy tín của các thương hiệu này trước khi mua nhé.

Lập quỹ mua sắm thường trực

Với hạn mức chi tiêu đã đặt, bạn bắt đầu phân bổ thu nhập cho việc mua sắm như một cách tiết kiệm mục tiêu. Cách làm này giúp bạn có thêm động lực để tiết kiệm và ít bị cám dỗ mua sắm, chẳng hạn như khi mẫu giày thể thao của thương hiệu bạn yêu thích tung ra sản phẩm mới.

Đồng thời, bạn cũng cần rèn cho mình tính kỷ luật để hạn chế tối đa việc chi tiêu vượt hạn mức đã đặt ra theo kế hoạch. Kế hoạch và thực tế sẽ có khác biệt nhất định, tụy nhiên, hãy cố gắng để mức chi tiêu không giao động quá 5% so với kế hoạch ban đầu.

Hãy tập thói quen lập quỹ mua sắm thường trực (Ảnh Internet)

Ngoài ra, có khá nhiều địa chỉ website mua sắm uy tín như Shopee, Lazada… cho phép bạn lấy mã khuyến mãi freeship hoặc coupe giảm giá nhằm kích thích nhu cầu mua sắm, nhất là vào các ngày cao điểm như Black Friday, Giáng sinh.... Bạn chỉ cần thường xuyên theo dõi trang web hoặc trang Facebook chính thức của họ để canh dịp khuyến mãi để việc mua sắm tiết kiệm và hiệu quả.

Tận dụng ưu đãi từ thẻ tín dụng ngân hàng

Theo một số khảo sát liên quan đến lĩnh vực tài chính tiêu dùng, mỗi tháng, bạn cần trích khoảng 50% số tiền lương dành cho việc mua sắm, trong đó: 20% dành cho cá nhân và 30% cho gia đình. Vì vậy, việc tận dụng những chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt của ngân hàng bạn đang sử dụng trong lúc shopping cũng là một cách giúp bạn tiết kiệm hiệu quả.

Trên thị trường hiện nay hầu hết các trang web mua sắm trực tuyến đều có liên kết với các ngân hàng như VPBank, HSBC, Citibank… hoặc triển khai các dòng thẻ tín dụng đồng thương hiệu với những sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Tiki, Sendo...để tăng ưu đãi cho khách hàng. Khi dùng loại thẻ này, bạn sẽ được hưởng một số đặc quyền như hoàn tiền, miễn phí thường niên, tặng thưởng sau khi chi tiêu…

Bạn Sao Mai (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mình thường xuyên dùng thẻ tín dụng đồng thương hiệu VPBank - Shopee để shopping online nhằm tranh thủ toàn bộ ưu đãi của hai bên. Trong đó phải nói đặc quyền freeship thực sự cuốn hút. Là một fan cứng của Shopee, việc được miễn phí giao hàng khiến mình vô cùng hưng phấn vì như thế mình được hưởng ưu đãi "deal chồng deal" của cả Shopee và VPBank. Từ nay những đơn hàng của mình không còn lo về phí vận chuyển nữa".

Cũng theo bạn Mai, so với các sản phẩm tương đồng khác trên thị trường, thẻ tín dụng của VPBank Shopee được đang nổi bật và ưa chuộng bởi ngoài những tính năng sẵn có, dòng thẻ này còn giúp người dùng hoàn tiền đến 10% tại Shopee trọn đời cũng như không giới hạn số tiền hoàn cho các chi tiêu khác.

"Thực sự mình rất thích thẻ này mặc dù chỉ mới ra mắt cách đây không lâu. Tính năng phong phú, màu sắc đỏ cam trẻ trung, bắt mắt, đúng trend của giới trẻ. Đặc biệt thời gian nhận thẻ vô cùng nhanh chóng, chỉ có 4 ngày, chưa kể VPBank phê duyệt trước giúp mình một thẻ ảo chỉ sau 30 phút để mình chộp ngay các món hàng hấp dẫn đang sale trên Shopee", Sao Mai tươi cười.

Các chuyên gia tài chính ngân hàng đều đồng ý cách mua sắm online bằng thẻ tín dụng khá an toàn và tiện lợi. Đặc biệt, nhu cầu tiếp cận những phương thức thanh toán an toàn tăng cao khi Covid-19 diễn biến phức tạp. Người dùng có thể chủ động shopping, thanh toán mọi thứ trên các trang thương mại điện tử thuận tiện, nhanh chóng và nhận hàng ngay tại nhà. Do đó, thẻ tín dụng chắc chắn là trợ thủ đắc lực giúp nới rộng giới hạn tài chính, giúp bạn mua sắm online tiết kiệm và hiệu quả hơn.