Mua quần áo, phù hiệu, biển số xe để giả danh công an cưỡng đoạt 100.000 đồng: Nguyễn Bá Nghĩa SN 2001 bị khởi tố

Nguyễn Bá Nghĩa (SN 2001) bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản sau khi mua trang phục, phù hiệu và biển số xe giả công an trên mạng để giả danh cán bộ công an, đe dọa chủ quán nước giao 100.000 đồng.

Ngày 9/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Nghĩa (SN 2001, trú xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, để tạo vỏ bọc thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Bá Nghĩa đã mua trên mạng Internet bộ trang phục giống Công an nhân dân, kèm theo phù hiệu, biển số xe nền màu xanh và một số vật dụng liên quan nhằm giả danh lực lượng công an.

Nguyễn Bá Nghĩa tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 6/7, Công an xã Tam Hồng tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên mặc trang phục giống công an, điều khiển xe máy gắn biển số nền xanh, chữ trắng, có biểu hiện cưỡng đoạt tài sản tại thôn Lũng Thượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Hồng đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, kịp thời khống chế đối tượng và đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Bá Nghĩa đến quán nước của chị Hoàng Thị Yến tại thôn Lũng Thượng, tự giới thiệu là cán bộ mới được điều động về công tác tại Công an xã. Để tạo lòng tin, đối tượng cho chủ quán xem một số hình ảnh lực lượng công an thực hiện cưỡng chế, giải tỏa các quán bán hàng ven đường, sau đó yêu cầu chị Yến nộp 100.000 đồng để được tiếp tục kinh doanh. Khi chị Yến chần chừ, Nghĩa đe dọa sẽ lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng, buộc chị phải giao tiền.

Sau khi lấy được số tiền trên, đối tượng tiếp tục đến một quán nước khác trên địa bàn với ý định thực hiện hành vi tương tự. Tuy nhiên, phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, người dân đã kịp thời trình báo Công an xã Tam Hồng. Nhờ sự cảnh giác của quần chúng và sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an, đối tượng đã bị khống chế trước khi tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.