Mưa lớn, nhiều đường phố Đà Nẵng thành sông, giao thông hỗn loạn

Đồng thời cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Đà Nẵng đạt cấp 1. Đồng thời có nguy cơ cao tác động đến khu dân cư, các cơ sở hạ tầng ở những vùng có độ dốc lớn, sông suối hẹp. Người dân cần chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn trong tình huống bất ngờ do mưa lũ có thể xảy ra.