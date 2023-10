Mưa lớn, đường ngập, tường rào đổ sập khiến học sinh bị thương

Lãnh đạo xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, do mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay (30/10), đã khiến nhiều tuyến đường dân sinh, cầu tại địa bàn bị ngập. Để đảm bảo an toàn, sáng nay Trường THCS Điền Mỹ, huyện Hương Khê đã thông báo cho gần 300 học sinh tạm thời nghỉ học để phòng tránh lũ.

Ông Phan Quốc Thanh, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cũng cho biết, mưa lớn khiến một số tuyến đường trên địa bàn ngập sâu , có hơn 4.600 học sinh phải nghỉ học.

"Toàn bộ những em học sinh vắng học, nghỉ học do mưa lũ, nhà trường sẽ có phương án hỗ trợ học sinh học tập, củng cố kiến thức sau khi mưa lũ kết thúc", lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cho hay.

Tại thị trấn Hương Khê nhiều tuyến đường dân sinh cũng đã bị ngập sâu. Ông Lê Văn Hợp, Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX Hương Khê cho biết, do mưa lớn khiến 20m tường rào bị sập đè lên ô tô của một thầy giáo. Vụ việc khiến phần sau đuôi ô tô bị hư hỏng nhẹ. Ngoài ra do mưa lớn, sáng nay tường rào đổ trúng chân một học sinh lớp 12 khiến em này bị thương.

"Do đường bị ngập nên có khoảng 500 học sinh đang phải ở lại trung tâm chưa thể về nhà. Hiện nhà trường đã liên hệ với phụ huynh để thông báo", ông Hợp thông tin.

Nhiều khu vực đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị ngập do mưa lớn

Tại Vũ Quang mưa lớn đã khiến một số tuyến đường giao thông tại thị trấn Vũ Quang, xã Đức Bồng, xã Đức Liên bị ngập. Đặc biệt có nhiều điểm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua địa phận thôn Liên Châu, xã Đức Liên bị sạt lở nghiêm trọng.

Ngoài ra, tại xã Đức Hương cũng xảy ra tình trạng lũ ống lúc rạng sáng nay. May mắn không có thiệt hại về người và tài sản.

"Sau lũ ống, người dân địa phương và lực lượng chức năng đã đến hỗ trợ dọn dẹp đất, bùn chảy vào nhà hai hộ dân tại thôn Hương Giang. Vụ việc khiến nhiều con gà của hai hộ gia đình bị thiệt hại", ông Nguyễn Nam Thắng - Phó chủ tịch UBND xã Đức Hương cho biết.

Nhà hộ dân ở xã Đức Hương bị lũ ống khiến bùn đất đổ vào nhà

Theo đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch Đông xuống phía Nam, từ khoảng chiều tối ngày 29/10 đến sáng ngày 30/10, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tính từ 7h ngày 29/10 đến 7h ngày 30/10/2023 tại các trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh ở Hương Trạch 103,0mm; Kỳ Anh 132mm.