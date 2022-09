Mùa hồng chín “chill” hết nấc với cà phê Đà Lạt: Vừa săn ảnh thơ mộng vừa mải mê hái quả

Sắc Thu tô điểm tại Đợi Một Người

Ảnh: Đợi Một Người.Ảnh: Đợi Một Người.

Chỉ cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5 km, Đợi Một Người mang đến cho du khách những trải nghiệm bình yên đến lạ bởi khung cảnh tĩnh lặng, mộng mơ. Điểm đặc biệt nhất của Đợi Một Người là ở giữa hồ có một ngôi nhà bằng kính, nơi bạn có thể chụp những bức ảnh lung linh mỗi khi hoàng hôn buông xuống sau những rặng núi phía xa.



Tháng 9 tới, Đợi Một Người cũng điểm sắc cam đỏ của những chùm quả hồng chín. Đến Đợi Một Người, bạn có thể vừa nhâm nhi cà phê, đồ uống, vừa ngắm những quả hồng chín và cảm nhận hương sắc mùa Thu đang bao trùm lấy mình. Đợi Một Người còn mang đến những món ăn được chế biến từ quả hồng ngọt, ngon để bạn thưởng thức hoặc mua về làm quà.



Thời gian mở cửa: 8:00 đến 18:00 (từ thứ Hai đến Chủ nhật). Nếu muốn nghỉ lại tại Đợi Một Người, quán cũng có phòng qua đêm dành cho khách.

Túi Mơ To ôm trọn những mộng mơ

Ảnh: Túi Mơ To.

Quán cà phê Túi Mơ To vốn nổi tiếng với khu vườn cúc họa mi xinh xắn, nhưng nơi đây còn có vườn hồng cho quả đẹp không thua kém mỗi Thu sang. Giai đoạn vườn hồng ở Túi Mơ To đẹp nhất là từ tháng 9 đến đầu tháng 10, khi mùa quả chín rộ bắt đầu. Vào thời điểm này bạn tha hồ nhìn ngắm sắc cam, điểm thêm sắc đỏ của quả chín trên những tán cây bắt đầu trụi lá.

Ảnh: Túi Mơ To.

Tiệm Túi Mơ To ở phường Hào Nam, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 6 km. Không gian vườn đa số ở ngoài trời, vì thế khuyến khích bạn nên đi vào buổi sớm hoặc xế chiều để vừa có ảnh đẹp mà lại né được cái nắng cháy da thịt. Dù vườn hồng ở Túi Mơ To không quá rộng nhưng lại có rất nhiều khu vực để bạn chụp ảnh, giúp bạn "ra lò" các bộ hình mang hơi thở mùa Thu vừa rực rỡ vừa dịu dàng, và rất đỗi lãng mạn.



Thời gian mở cửa: 7:45 đến 21:45 (từ thứ Hai đến thứ Bảy, riêng Chủ nhật mở đến 22:00).

Xanh mướt và nên thơ với In The Forest

Ảnh: In The Forest.

Đúng như tên gọi, khi đến In The Forest, du khách có cảm giác như được lạc vào một thế giới khác được bao quanh bởi núi rừng đại ngàn xanh mướt mà nên thơ. Không gian của quán cà phê là sự kết hợp giữa phong cách cổ điển cùng sự tinh giản trong cấu trúc giúp quán hòa hợp hẳn vào thiên nhiên.

Ảnh: In The Forest.

Nằm giữa ngọn đồi mướt xanh cách chợ Đà Lạt 5 km, In The Forest là địa điểm lý tưởng để bạn có những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Khi phố núi vào Thu, vườn cây hồng ở In The Forest cũng trĩu quả. Không gian sương mù bao quanh quán như càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của những trái hồng ửng đỏ trên những nhánh cây khẳng khiu. In The Forest cũng có một cây hồng mọc giữa quán, chìa ra cành quả chín, là "điểm nhấn" cho nhiều bức ảnh của các bạn ghé đây.

Thời gian mở cửa: 8:00 đến 21:00 (từ thứ Hai đến Chủ nhật).