Mr. Queen: Hài hước, độc đáo khó phim cổ trang Hàn nào bì kịp nhưng cái kết "lạc quẻ" đến hụt hẫng!

Remake từ Thái Tử Phi Thăng Chức Ký của Trung Quốc, Mr. Queen (Chàng Hậu) thời điểm mới lên sóng đã vấp không ít ý kiến trái chiều từ khán giả. Tuy nhiên nhờ cách tiếp cận đầy tươi mới và dàn diễn viên chất lượng, bộ phim vững phong độ suốt 20 tập và kết thúc với thành tích rating 17,4%, trở thành “hắc mã” nổi bật nhất nhì đường đua phim Hàn cuối 2020 - đầu 2021.



Làn gió mới trong dòng phim cổ trang xứ Hàn, chỉn chu và sáng tạo hết sức chỉ tiếc mỗi cái kết "trớt quớt"

Phim cổ trang xứ Hàn thường nổi tiếng nghiêm túc và thiên về hướng lãng mạn sâu lắng, nhưng trong khoảng nửa thập kỷ đổ lại, xu hướng hài hước hóa phim cổ trang nhằm dễ tiếp cận khán giả hơn đã và đang nở rộ. Phim ra không ít, nhưng thành công gây tiếng vang lại không nhiều, tiêu biểu có Mây Hoạ Ánh Trăng, Lang Quân Trăm Ngày và mới nhất là Mr. Queen. Trong đó, Mr. Queen vẫn tỏ ra thật sự độc đáo khi tách biệt khỏi những tác phẩm khác bằng sự hài hước chủ đạo xuyên suốt 20 tập phim.

Câu chuyện về "chàng hậu" thân nữ nhân mang linh hồn của người đàn ông hiện đại "quậy tung" hoàng cung đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm cảm xúc phong phú. Cười ngặt nghẽo trước những phân đoạn hài hước, mãn nhãn với những màn phô diễn kỹ thuật nấu ăn thượng thừa của "anh hậu", để rồi đôi lúc cũng "sụt sùi" với các trường đoạn não lòng. Biên kịch Mr. Queen xứng đáng được trao danh hiệu người "mặn" nhất làng phim Hàn 2020 với công sáng tạo ra những lời thoại "chất hơn nước cất" khiến người xem vừa cười vừa không khỏi thán phục.

Phim khéo léo cân bằng lãng mạn, kịch tính và chút nước mắt trong một không khí chung lạc quan, hài hước

Hài hước và chỉn chu là thế, Mr. Queen vẫn không khỏi khiến một bộ phận khán giả thất vọng bởi cái kết "lạc quẻ". Sự hài hước đồng thời là điểm nhân văn cốt lõi của bộ phim là tình cảm giữa vua Cheoljong (Kim Jung Hyun) với "anh hậu" (Shin Hye Sun) - người mang linh hồn của một nam nhân. Tình yêu phát xuất từ nhiều lần đồng cam cộng khổ, vượt qua khủng hoảng cảm xúc của bản thân và chấp nhận tất cả khác biệt để bất chấp yêu thương đối phương của họ là điểm mấu chốt làm nên sức hút của phim. Đáng tiếc, biên kịch đã cho hai linh hồn trở về trạng thái ban đầu, để rồi So Yong thật tiếp tục đoạn tình cảm với nam chính như không có chuyện gì xảy ra - một cái kết bất hợp lý và gây khó chịu hơn cả một cái kết buồn.

Sau nhiều tập dụng công xây dựng tình cảm giữa nam chính và "anh hậu", cái kết đột ngột của Mr. Queen tỏ ra bất hợp lý

Dẫn dắt cảm xúc tốt bù đắp cho phần kịch bản thiếu thâm sâu

So với nhiều bộ phim cổ trang Hàn Quốc khác, những âm mưu chính trị trong Mr. Queen tỏ ra đơn giản hơn, dù tuyến nhân vật khá phức tạp nhưng các tình tiết trung gian lại nhiều lúc bị lược giảm để nhường thời lượng cho tuyến tình cảm và "tấu hài" dễ xem, dễ nhớ, và phe phản diện cũng chỉ vừa đủ tàn nhẫn để thêm chút vị kịch tính. Chút thiếu hụt này không mấy ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả, bởi Mr. Queen ngay từ đầu không tham vọng làm một tác phẩm cung đấu quyền đấu hoành tráng mà chỉ muốn mang đến tiếng cười cho mọi người.

Phim căng thẳng vừa đủ, những vấn đề chính trị có đề cập nhưng không đi sâu vào chi tiết

Quan trọng hơn cả là bộ phim sở hữu một dàn nhân vật chính được xây dựng rất tốt, đủ để bù đắp những phần còn nông trong kịch bản. Một "chàng hậu" tư tưởng phóng khoáng và ranh ma đáo để, không bao giờ run sợ, không bao giờ chịu lùi bước. Một vị vua nấp sau vỏ bọc ngu ngơ mà ôm mộng cải tổ đất nước để mang đến đời sống tốt đẹp hơn cho bách tính. Một nữ phụ không điển hình khi cô biết dừng lại đúng lúc để kiếm tìm chân giá trị của bản thân. Và một biểu ca làm tất cả, dù chuyện tốt hay chuyện xấu, đều chỉ vì muốn bảo vệ người mình trân quý nhất. Các nhân vật đều có chiều sâu, được phát triển hợp lý và là nhân tố chính làm nên sức hút của Mr. Queen.

Ngoại trừ tuyến phản diện được xây dựng khá đơn giản nên không có nhiều khoảnh khắc diễn xuất đáng giá, dàn diễn viên đều thành công thuyết phục khán giả với diễn xuất ấn tượng. Mọi người đã nói rất nhiều về diễn xuất linh hoạt của Shin Hye Sun - điều tạo nên linh hồn của Mr. Queen, nhưng cũng không thể bỏ qua màn hóa thân đầy nội lực của Kim Jung Hyun trong một hình tượng phức tạp và đặc sắc hơn hẳn những tác phẩm trước. Hai gương mặt trẻ Na In Woo và Seol In Ah cũng đã có được những khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình.

Bên cạnh Shin Hye Sun, Kim Jung Hyun cũng nhận nhiều lời khen có cánh cho diễn xuất ở Mr. Queen

Một điển hình mới cho xu hướng remake phim của Hàn Quốc

Đầu năm 2020, The World of the Married (Thế Giới Hôn Nhân) - tác phẩm remake từ Doctor Foster của Mỹ - đã phá vỡ kỷ lục rating cao nhất lịch sử đài cáp với thành tích 28,4%. Là một bản remake nhưng Thế Giới Hôn Nhân vẫn khiến người xem "ngả mũ" bởi cách gia giảm sự trần trụi ở bản gốc và gia tăng khía cạnh tâm lý, xã hội cũng như sức đánh động, cuốn người xem vào một vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt mà cuốn hút.

Nay, Mr. Queen trở thành ví dụ tiêu biểu tiếp theo cho xu hướng remake phim từ nước ngoài của Hàn Quốc. Những miếng hài sáng tạo, tươi mới, nhiều mà không ngán, đã tạo nên sức hấp dẫn của Mr. Queen. Nhưng quan trọng hơn, phim chỉ sử dụng mô típ hoán đổi linh đồn từ bản gốc, rồi tự kiến tạo một câu chuyện gần như mới hoàn toàn với quy mô lớn hơn, với toàn bộ chi tiết đều được "Hàn hoá" và có thể xem như một phim mới độc lập khỏi bản gốc.

Một phim tâm lý xã hội nặng đô, một phim hài hước chủ yếu phục vụ mục đích giải trí, nhưng cả Thế Giới Hôn Nhân lẫn Mr. Queen đều đại diện cho xu thế remake - đúng hơn là remake một cách khôn ngoan - của các biên kịch, nhà sản xuất xứ Hàn. Khán giả thường bảo bản làm lại khó vượt qua bản gốc, nhưng phim Hàn với Thế Giới Hôn Nhân, Mr. Queen hay Intimate Strangers, #ALIVE rõ ràng đã chứng tỏ rằng ứng biến linh hoạt và khả năng biến tấu hợp lý hoàn toàn có thể tạo nên một bản remake chất lượng. Khả năng remake mà vẫn tạo nên tác phẩm ghi dấu ấn đậm nét chính là một trong những yếu tố giúp phim Hàn ngày càng bành trướng trên thị trường giải trí quốc tế.

Kết

Là điểm nhấn nổi bật của làng truyền hình cuối 2020 - đầu 2021, Mr. Queen đã tạo nên một "cơn sốt" nho nhỏ trong lòng người mê phim nhờ nội dung cuốn hút và dàn diễn viên tuyệt vời. Dẫu vẫn còn những điểm bất hợp lý, Mr. Queen vẫn là tác phẩm cổ trang chất lượng, hài hước và độc đáo đã lâu mới thấy trên đường đua phim Hàn.

Mr. Queen đã phát sóng trọn bộ 20 tập, nối sóng bộ phim ở khung giờ tối thứ Bảy, Chủ nhật trên tvN sẽ là Vincenzo của Song Joong Ki - Jeon Yeo Bin.